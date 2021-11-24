Отряд-легенда Помним героев: спортивный спецназ в Гатчинском районе

Это были лесгафтовцы – так называют студентов, преподавателей и выпускников Ленинградского института физкультуры, теперь Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. И среди тех, кто присутствовал на открытии памятного знака – тоже лесгафтовцы: председатель межрегиональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» Леонид Шиянов, почетный мастер спорта СССР и почетный гражданин г. Гатчины Юрий Назаров и другие представители клуба ветеранов-лесгафтовцев из Гатчины и Санкт-Петербурга.

Почтить память героев приехали глава администрации Рождественского поселения Сергей Сорокин, представители общественных организаций, офицеры, кадеты, а также благотворители и священнослужители, чьими заботами был установлен Поклонный крест и организовано мероприятие.

Ректор университета им. Лесгафта Сергей Петров выразил всем слова глубокой благодарности.

- Мы сохраним память о наших героях для подрастающего поколения, – сказал Сергей Петров. – В июле 2022 года исполнится 80 лет со дня гибели партизан. Сергей Петров поддержал предложение: каждый год 24 июля собираться у Поклонного креста в д.Ляды и вспоминать героев.

Памятный знак на территории храма, построенного и освященного два года назад, установлен по инициативе выпускников университета разных лет, в первую очередь, Юрия Назарова. В течение двух лет лесгафтовцы работали над воплощением этой идеи.

- Я горжусь тем, что мне посчастливилось встречаться с участниками партизанского движения – преподавателями института, моими наставниками. Они рассказывали о смелых действиях партизан-спортсменов в годы войны. Это настоящие герои Отечества. Для меня очень важно, чтобы память о них жила. И меня радует, что сегодня вместе с нами молодежь, - сказал Юрий Назаров.

Легендарные партизаны: «белые призраки»

Чем так знаменит Д.Ф. Косицын и его отряд? Командир легендарного партизанского отряда, заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Федорович Косицын перед войной работал заведующим кафедрой велосипедного и конькобежного спорта. С началом войны из преподавателей и студентов было сформировано несколько партизанских отрядов. Косицын стал командиром 5-го отряда, а комиссаром - чемпион Ленинграда по лыжным гонкам Владимир Шапошников (впоследствии - тренер сборной СССР, заслуженный мастер спорта СССР).

В 1941-1942 годах партизанский отряд Косицына считался самым неуловимым. Враги называли его участников «белыми призраками». А в нашей стране Косицын стал народным героем. Его снимали военные фотокорреспонденты, о нем писали газеты. В свободных источниках можно найти картину художника Иосифа Серебряного - групповой портрет шестнадцати бойцов и руководителей партизанского отряда и яркие фотографии легендарных партизан. Вот Косицын с редким пистолетом-пулеметом через плечо, вот с картой, вот готовится к выполнению задания. Кинооператор Николай Голод еще в 1941 году получил задание снять документальный фильм про легендарный 5-й партизанский отряд. Рискуя жизнью, он сделал съемку того, как отряд подрывал немецкий железнодорожный состав. И эти кадры сохранились!

- Командир отряда Дмитрий Косицын был настолько отважным бойцом, что немцы за его голову обещали очень большую награду. Отряд лесгафтовцев работал в глубоком тылу и наносил большой урон врагам. Воздвижение креста на этом месте неслучайно. Крест для русских людей всегда был символом непобедимости духа нашего народа, - объяснил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рождествено и храма Святых Константина и Елены в Лядах – протоиерей отец Олег, также проводивший поисковую работу.

«Самый боеспособный диверсионный отряд», «спецназ» - как только теперь не называют отряд Косицына. Когда началась война, Косицыну было 40 лет. В его отряде - только молодые коммунисты и комсомольцы, представители разных видов спорта.

О результативности отряда свидетельствуют наградные листы Косицына, которые выложены в Интернете. Приказом от 11 февраля 1942 года Косицын и Шапошников награждены орденами Красного Знамени. Из наградного листа мы узнаем, что «за время боевых действий тов. Косицын был ранен… Провел ряд успешных операций, в результате которых уничтожено 280 солдат и офицеров противника, взорвано три моста на железной дороге, в шести местах повреждено полотно железной дороги, устроено крушение четырех поездов, разбито 160 вагонов с танками и боеприпасами. Уничтожено восемь грузовых и четыре легковых автомашины. В 18 местах уничтожена связь противника. Каждый раз армиям передавались ценные разведданные. В тылу создано семь местных партизанских отрядов. В боях взяты многочисленные трофеи».

Выполняли они и настолько секретные задания, что до сих пор есть над чем поломать голосу.

Особое задание: белые пятна

- Какое именно особое задание было у тех воинов, которые нашли здесь упокоение? Учитывая, что это был 1942 год, наверное, оно имело важное значение для нашего Отечества. Самое главное, чтобы мы помнили подвиги наших дедов и прадедов, которые положили душу свою, спасая Отечество от порабощения, - высказал свою позицию владыка Митрофан.

Действительно, долгое время информация о задании была закрыта. Член клуба ветеранов-лесгафтовцев, бывший главный редактор газеты «Лесгафтовец» Павел Цыпленков проводил исследование деятельности партизанского отряда Косицына и сделал некоторые заключения.

- Летом 1942 года Вторая ударная армия под командованием генерала Власова должна была прорвать кольцо блокады. Она наступала в районе Тосно, но попала в окружение. Генерал Говоров вызвал к себе Косицына и отдал приказ взять из отряда только самых сильных и опытных ребят и лететь в район Тосно, чтобы спасти генерала Власова и его штаб, - рассказал Павел Цыпленков.

Что произошло ночью 24 июля? Куда унесло самолет? Куда высадили партизан? Как они погибли? Существует несколько версий.

По одной, десантируясь, лесгафтовцы попали в болото и утонули. По другой, их отнесло на парашютах в Вологодскую область, и они там пропали.

Исторический журнал «Ваш тайный советник» и еще несколько источников в соцсетях приводят примерно одинаковую информацию. Вот она.

Приказом от 23 июля 1942 года, за день до гибели, Дмитрия Косицына и его десятерых бойцов наградили орденами Ленина. А уже в ночь на 24-е июля отправили спасать попавшего в окружение командующего Второй ударной армии генерала Власова. Пятьдесят человек десантировали с двух самолетов в немецкий тыл в районе Любани. В ставке не знали, что Власов к тому моменту уже был захвачен немцами и переправлен в Винницу.

Первая группа была ошибочно выброшена в 120 км от места назначения. При приземлении несколько парашютистов получили серьезные травмы, рация оказалась разбита. Сам Дмитрий Косицын и еще трое бойцов так и не вышли к месту общего сбора - их судьба неизвестна.

В начале августа в составе четырех групп были сброшены с самолетов все остальные бойцы отряда Косицына. Но уже 9-го числа командование операцию по спасению Власова отменило, переориентировав диверсантов на другие цели. Но некоторые, не имея связи со штабом, еще долго не знали о новом приказе - продолжали искать Власова и своих пропавших товарищей. Попадая в засады, уходя от преследований, подрываясь на минных полях, все время дробясь на более мелкие группы, бойцы отряда Косицына продолжали блуждать в лесах Ленинградской области вплоть до ноября. Уцелела из них примерно половина. Отряд был расформирован. что ничуть не умаляет героизма ленинградских спортсменов. Владимир Шапошников и многие студенты отряда встретили победу и прожили долгую жизнь.

Инициаторы установки Поклонного креста в деревне Ляды нашли подтверждение, что приземление отряда было именно здесь. Есть версия, что местные жители доложили немцам о партизанах. Возможно, немцы сами видели, как самолет сбросил парашютистов, их окружили, и партизаны пали смертью храбрых. Есть и другие версии…

- Много еще белых пятен в этой истории. Кто интересуется – пусть продолжит изучение, - подытожил Павел Цыпленков.



