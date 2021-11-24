Отряд-легенда Помним героев: спортивный спецназ в Гатчинском районе

Это были лесгафтовцы – так называют
студентов, преподавателей и выпускников Ленинградского института физкультуры,
теперь Национального государственного университета физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. И среди тех, кто присутствовал на открытии
памятного знака – тоже лесгафтовцы: председатель межрегиональной общественной
организации «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» Леонид
Шиянов, почетный мастер спорта СССР и почетный гражданин г. Гатчины Юрий
Назаров и другие представители клуба ветеранов-лесгафтовцев из Гатчины и
Санкт-Петербурга.
Почтить память героев приехали глава
администрации Рождественского поселения Сергей Сорокин, представители
общественных организаций, офицеры, кадеты, а также благотворители и
священнослужители, чьими заботами был установлен Поклонный крест и организовано
мероприятие.
Ректор университета им. Лесгафта Сергей
Петров выразил всем слова глубокой благодарности.
- Мы сохраним память о наших героях для
подрастающего поколения, – сказал Сергей Петров. – В июле 2022 года исполнится
80 лет со дня гибели партизан. Сергей Петров поддержал предложение: каждый год
24 июля собираться у Поклонного креста в д.Ляды и вспоминать героев.
Памятный знак на территории храма,
построенного и освященного два года назад, установлен по инициативе выпускников
университета разных лет, в первую очередь, Юрия Назарова. В течение двух лет
лесгафтовцы работали над воплощением этой идеи.
- Я горжусь тем, что мне посчастливилось
встречаться с участниками партизанского движения – преподавателями института,
моими наставниками. Они рассказывали о смелых действиях партизан-спортсменов в
годы войны. Это настоящие герои Отечества. Для меня очень важно, чтобы память о
них жила. И меня радует, что сегодня вместе с нами молодежь, - сказал Юрий
Назаров.
Легендарные
партизаны: «белые призраки»
Чем так знаменит Д.Ф. Косицын и его отряд?
Командир легендарного партизанского отряда, заслуженный мастер спорта СССР
Дмитрий Федорович Косицын перед войной работал заведующим кафедрой
велосипедного и конькобежного спорта. С началом войны из преподавателей и
студентов было сформировано несколько партизанских отрядов. Косицын стал
командиром 5-го отряда, а комиссаром - чемпион Ленинграда по лыжным гонкам
Владимир Шапошников (впоследствии - тренер сборной СССР, заслуженный мастер
спорта СССР).
В 1941-1942 годах партизанский отряд
Косицына считался самым неуловимым. Враги называли его участников «белыми
призраками». А в нашей стране Косицын стал народным героем. Его снимали военные
фотокорреспонденты, о нем писали газеты. В свободных источниках можно найти
картину художника Иосифа Серебряного - групповой портрет шестнадцати бойцов и
руководителей партизанского отряда и яркие фотографии легендарных партизан. Вот
Косицын с редким пистолетом-пулеметом через плечо, вот с картой, вот готовится
к выполнению задания. Кинооператор Николай Голод еще в 1941 году получил
задание снять документальный фильм про легендарный 5-й партизанский отряд.
Рискуя жизнью, он сделал съемку того, как отряд подрывал немецкий
железнодорожный состав. И эти кадры сохранились!
- Командир отряда Дмитрий Косицын был
настолько отважным бойцом, что немцы за его голову обещали очень большую
награду. Отряд лесгафтовцев работал в глубоком тылу и наносил большой урон
врагам. Воздвижение креста на этом месте неслучайно. Крест для русских людей
всегда был символом непобедимости духа нашего народа, - объяснил настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рождествено и храма Святых Константина и
Елены в Лядах – протоиерей отец Олег, также проводивший поисковую работу.
«Самый боеспособный диверсионный отряд»,
«спецназ» - как только теперь не называют отряд Косицына. Когда началась война,
Косицыну было 40 лет. В его отряде - только молодые коммунисты и комсомольцы,
представители разных видов спорта.
О результативности отряда свидетельствуют
наградные листы Косицына, которые выложены в Интернете. Приказом от 11 февраля
1942 года Косицын и Шапошников награждены орденами Красного Знамени. Из
наградного листа мы узнаем, что «за время боевых действий тов. Косицын был ранен…
Провел ряд успешных операций, в результате которых уничтожено 280 солдат и
офицеров противника, взорвано три моста на железной дороге, в шести местах
повреждено полотно железной дороги, устроено крушение четырех поездов, разбито
160 вагонов с танками и боеприпасами. Уничтожено восемь грузовых и четыре
легковых автомашины. В 18 местах уничтожена связь противника. Каждый раз армиям
передавались ценные разведданные. В тылу создано семь местных партизанских
отрядов. В боях взяты многочисленные трофеи».
Выполняли они и настолько секретные
задания, что до сих пор есть над чем поломать голосу.
Особое задание: белые
пятна
- Какое именно особое задание было у тех
воинов, которые нашли здесь упокоение? Учитывая, что это был 1942 год,
наверное, оно имело важное значение для нашего Отечества. Самое главное, чтобы
мы помнили подвиги наших дедов и прадедов, которые положили душу свою, спасая
Отечество от порабощения, - высказал свою позицию владыка Митрофан.
Действительно, долгое время информация о
задании была закрыта. Член клуба ветеранов-лесгафтовцев, бывший главный
редактор газеты «Лесгафтовец» Павел Цыпленков проводил исследование
деятельности партизанского отряда Косицына и сделал некоторые заключения.
- Летом 1942 года Вторая ударная армия под
командованием генерала Власова должна была прорвать кольцо блокады. Она
наступала в районе Тосно, но попала в окружение. Генерал Говоров вызвал к себе
Косицына и отдал приказ взять из отряда только самых сильных и опытных ребят и
лететь в район Тосно, чтобы спасти генерала Власова и его штаб, - рассказал
Павел Цыпленков.
Что произошло ночью 24 июля? Куда унесло
самолет? Куда высадили партизан? Как они погибли? Существует несколько версий.
По одной, десантируясь, лесгафтовцы попали
в болото и утонули. По другой, их отнесло на парашютах в Вологодскую область, и
они там пропали.
Исторический журнал «Ваш тайный советник»
и еще несколько источников в соцсетях приводят примерно одинаковую информацию.
Вот она.
Приказом от 23 июля 1942 года, за день до
гибели, Дмитрия Косицына и его десятерых бойцов наградили орденами Ленина. А
уже в ночь на 24-е июля отправили спасать попавшего в окружение командующего
Второй ударной армии генерала Власова. Пятьдесят человек десантировали с двух
самолетов в немецкий тыл в районе Любани. В ставке не знали, что Власов к тому
моменту уже был захвачен немцами и переправлен в Винницу.
Первая группа была ошибочно выброшена в
120 км от места назначения. При приземлении несколько парашютистов получили
серьезные травмы, рация оказалась разбита. Сам Дмитрий Косицын и еще трое
бойцов так и не вышли к месту общего сбора - их судьба неизвестна.
В начале августа в составе четырех групп
были сброшены с самолетов все остальные бойцы отряда Косицына. Но уже 9-го
числа командование операцию по спасению Власова отменило, переориентировав
диверсантов на другие цели. Но некоторые, не имея связи со штабом, еще долго не
знали о новом приказе - продолжали искать Власова и своих пропавших товарищей.
Попадая в засады, уходя от преследований, подрываясь на минных полях, все время
дробясь на более мелкие группы, бойцы отряда Косицына продолжали блуждать в
лесах Ленинградской области вплоть до ноября. Уцелела из них примерно половина.
Отряд был расформирован. что ничуть не умаляет героизма ленинградских
спортсменов. Владимир Шапошников и многие студенты отряда встретили победу и
прожили долгую жизнь.
Инициаторы установки Поклонного креста в
деревне Ляды нашли подтверждение, что приземление отряда было именно здесь.
Есть версия, что местные жители доложили немцам о партизанах. Возможно, немцы
сами видели, как самолет сбросил парашютистов, их окружили, и партизаны пали
смертью храбрых. Есть и другие версии…
- Много еще белых пятен в этой истории.
Кто интересуется – пусть продолжит изучение, - подытожил Павел Цыпленков.