Гатчинcкие школьники – в тройке лучших в «Промышленном дизайне»

За возможность принять участие в VI Региональном чемпионате ЮниорПрофи боролись семь команд из семи районов Ленинградской области в возрастной категории 14+. В итоге отборочных соревнований для участия в региональном чемпионате были отобраны пять команд, набравших наибольшее количество баллов.

Команду Гатчинского района представляли воспитанники Информационно-методического центра, учащиеся Гатчинской школы № 9 Василий Бойцов и София Домченкова. Ребята занимаются под руководством заместителя директора Гатчинской школы № 9 по дополнительному образованию, старшего регионального эксперта компетенции «Инженерный дизайн CAD» регионального чемпионата ЮниорПрофи Светланы Кучер.

Василий Бойцов и София Домченкова выступили достойно и заняли третье место.



