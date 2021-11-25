Гатчинcкие школьники – в тройке лучших в «Промышленном дизайне»

Гатчинcкие школьники – в тройке лучших в «Промышленном дизайне»

На базе Центра «Интеллект» 19 и 20 ноября прошли отборочные соревнования ЮниорПрофи по компетенции «Промышленный дизайн».

Рубрики : Образование     25 Nov 2021

За возможность принять участие в VI Региональном чемпионате ЮниорПрофи боролись семь команд из семи районов Ленинградской области в возрастной категории 14+. В итоге отборочных соревнований для участия в региональном чемпионате были отобраны пять команд, набравших наибольшее количество баллов.

Команду Гатчинского района представляли воспитанники Информационно-методического центра, учащиеся Гатчинской школы № 9 Василий Бойцов и София Домченкова. Ребята занимаются под руководством заместителя директора Гатчинской школы № 9 по дополнительному образованию, старшего регионального эксперта компетенции «Инженерный дизайн CAD» регионального чемпионата ЮниорПрофи Светланы Кучер.

Василий Бойцов и София Домченкова выступили достойно и заняли третье место.


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