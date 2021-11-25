Гатчинcкие школьники – в тройке лучших в «Промышленном дизайне»

За возможность принять участие в VI
Региональном чемпионате ЮниорПрофи боролись семь команд из семи районов
Ленинградской области в возрастной категории 14+. В итоге отборочных
соревнований для участия в региональном чемпионате были отобраны пять команд,
набравших наибольшее количество баллов.
Команду Гатчинского района представляли воспитанники
Информационно-методического центра, учащиеся Гатчинской школы № 9 Василий Бойцов
и София Домченкова. Ребята занимаются под руководством заместителя директора
Гатчинской школы № 9 по дополнительному образованию, старшего регионального
эксперта компетенции «Инженерный дизайн CAD» регионального чемпионата
ЮниорПрофи Светланы Кучер.
Василий Бойцов и София Домченкова выступили
достойно и заняли третье место.