Гатчинская «Ёлка желаний»

Гатчинская «Ёлка желаний»

Администрация Гатчинского района объявляет старт благотворительной акции «Устроим детям праздник! Или Гатчинская «Ёлка желаний».

Рубрики : Общество     25 Nov 2021

С 25 ноября по 8 декабря в фойе благотворительного фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» (Гатчина, пр. 25 Октября, дом 23) установлен «волшебный» почтовый ящик для детских писем. Написать письмо Деду Морозу и опустить его по этому адресу могут ребята из малообеспеченных семей и дети-инвалиды, проживающие и зарегистрированные в Гатчинском районе.

Главное, не забыть указать имя и контакт взрослого (телефон и адрес), чтобы найти ребенка для вручения подарка! «Волшебники» будут очень стараться исполнить маленькие детские мечты!

 

 

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