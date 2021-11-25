Гатчинская «Ёлка желаний»

С 25 ноября по 8 декабря в фойе благотворительного фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» (Гатчина, пр. 25 Октября, дом 23) установлен «волшебный» почтовый ящик для детских писем. Написать письмо Деду Морозу и опустить его по этому адресу могут ребята из малообеспеченных семей и дети-инвалиды, проживающие и зарегистрированные в Гатчинском районе.

Главное, не забыть указать имя и контакт взрослого (телефон и адрес), чтобы найти ребенка для вручения подарка! «Волшебники» будут очень стараться исполнить маленькие детские мечты!