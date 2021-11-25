Гатчинцев познакомили с бюджетом-2022

Бюджет-2022: основные
показатели
Поступления доходной части на 2022 год
планируются в сумме 1291,8 млн рублей. Расходная часть бюджета составит 1363,5
млн рублей. Она сформирована с дефицитом в размере 9,7% от собственных доходов
бюджета в сумме 71,7 млн рублей.
В структуре доходной части собственные
доходы составят 57% или 741 млн рублей, что на 12 млн больше, чем в 2021 году
(рост 102%). На безвозмездные доходы приходится - 43% или 550,8 млн рублей.
Любовь Орехова обратила внимание на
динамику изменений расходов бюджета за последние 10 лет: значительное
увеличение расходов в сфере ЖКХ (рост в 2,5 раза), культуры (рост в 2,9 раза),
физкультуры и спорта (рост в 9,1 раза) и на дорожное хозяйство (в 1,8 раза).
Снижение расходов на социальную политику обусловлено передачей полномочий на
региональный и федеральный уровни.
В целях выполнения указов Президента
Российской Федерации в бюджете предусмотрены расходы за счет областного и
местного бюджетов на увеличение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры. Для расчета оплаты труда работников применяется расчетная
величина в размере 10340 рублей, с 1 сентября 2022 года она будет проиндексирована
на 4% и составит 10755 рублей.
Программная часть бюджета города Гатчины
составит 1268,5 млн рублей или 93% от общего объема расходов, в том числе
средства муниципального бюджета – 817,5 млн рублей, районного бюджета – 182,4
млн рублей, областного бюджета – 238,4 млн рублей; федерального бюджета - 30,2
млн рублей.
В разрезе муниципальных программ на 2022
год бюджет распределятся следующим образом:
- на развитие, реконструкцию, ремонт
автодорог и благоустройство – 469,8 млн рублей или
34,5 % от общей суммы;
- на развитие сферы культуры – 266,3 млн
рублей или 19,5 %;
- физическая культура и спорт – 208,6 млн
рублей или 15,3 %;
- комфортная городская среда – 165,5 млн
рублей или 12,1 %;
- ЖКХ – 58,3 млн рублей или 4,3%;
- обеспечение жильем граждан – 51,7 млн
рублей или 3,8%;
социальная поддержка – 34,6 млн рублей или
2,5 %;
- стимулирование экономической активности
– 13,6 млн рублей или 1%.
Непрограммные расходы планируются в сумме
95 млн рублей или 7%.
Дороги и дворы
На ремонт и строительство дорог и
устройство туристической среды запланировано 95,4 млн рублей. Эти средства
распределятся следующим образом. Более 66 млн из бюджетов Гатчины, района и
области - на ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт пр. 25 Октября, ул.
Урицкого (от пересечения с ул. 7-ой Армии до пересечения с ул.Радищева), ул.
Северной и участка Корпиковского шоссе.
Еще 12 млн рублей, из них 10,6 млн –
средства бюджета Ленинградской области, планируют направить на работы по
устройству велосипедных дорожек в рамках реализации областного проекта по
созданию в Гатчине туристического маршрута. Второй этап пройдет вдоль ул.
Рощинской и ул. Крупской до Петербургского института ядерной физики; вдоль ул.
Радищева от пересечения ул. Радищева и ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Чехова;
по ул. Чехова от ул. Радищева до ул. Достоевского.
На строительство продолжения ул. Крупской
от Пушкинского до Ленинградского шоссе (150 м от ЖК «IQ» до ТК «Окей»)
запланировано 5 млн рублей.
На ремонт дворовых территорий, тротуаров,
пешеходных дорожек в бюджете города предусмотрено 28 млн рублей, в том числе 6
млн – на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Это - пешеходная дорожка между
домами №3, 3к.1, 3к.2, 3к.3 по Бульвару Авиаторов и домами №16, 17 по ул.
Генерела Кныша; от площади у дома №11 по ул. К. Военлетов к павильону
автобусной остановки; ремонт пешеходной дорожки вдоль д.15 по ул. Слепнева;
продолжение тротуара по ул. Новоселов от д.7 до пересечения с ул. Генерала
Кныша; тротуарная дорожка между д.14 по ул. Радищева и д. 59а по ул. К. Маркса,
а также ремонт тротуарной дорожки вдоль детской площадки, расположенной между
домами №№12, 14, 16 по ул. Радищева.
Выделены средства на ремонт следующих
дворовых территорий: ул. Рощинская, д.2, д.2б; ул. Рощинская, д.21 (у подъездов
7 и 8); ул. Чкалова, д.50; ул. К. Маркса, д.54, 58, ул. Гагарина, д.19, ул.
Киргетова, д.15; ул. Радищева, д.5-5а, ул. Урицкого, д.16; ремонт парковки по
ул. Константинова, д.2.
Кроме того, готовятся сметные расчеты на
2022 год по ремонту дворовой территории ул. Профессора Русинова, д.8, 10, 12,
14, ул. Рощинская, д.32, 36; дворового проезда с устройством парковки на ул.
Сандалова, д.3; ремонт двора ул. Слепнева, д.21, 23; ул. Нестерова, д.6/8, ул.
Григорина, д.11.
Также запланировано на 2022 год
проектирование, а на 2023 года ремонт дворовых территорий по адресам: ул.
Рощинская, д.18,18а, 20, 24; ул. Урицкого, д.33; ул. 7 Армии, д.25/43; ул.
Хохлова, д.13-15; ул. Гагарина, д.15; ул. Рощинская, д.21.
Чистота и порядок
Расходы на уборку и содержание городских
территорий составят 365,8 млн рублей. Основным исполнителем мероприятий
является муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и
дорожного хозяйства» с численностью сотрудников 240 человек. Предприятие
выполняет работы по озеленению, цветочному оформлению, уборке дорог и дворов.
Общий объем расходов на 2022 год запланирован в сумме 246,6 млн рублей. В
рамках муниципального задания предусмотрены расходы в размере 237,1 млн рублей.
Расходы на благоустройство города
составят: 103 млн рублей – механическая уборка и содержание дорог; 110,9 млн –
уборка дворов, тротуаров, территорий общего пользования; 50 млн – освещение
улиц, обеспечение бесперебойной работы светофоров, подсветка общественных
пространств и новогодних украшений. В целях экономии средств бюджета 31 декабря
2019 года заключен энергосервисный контракт сроком на 7 лет. На озеленение
города предусмотрено 33,4 млн рублей (посадка цветов и деревьев, снос деревьев,
выкашивание, дробление древесной щепы), на содержание детских площадок - 4,9
млн; на приобретение и установку детского игрового оборудования - 4,5 млн
рублей, в том числе за счет средств депутатского фонда и 5 % бюджетного
софинансирования; на содержание светофоров и дорожных знаков - 3,5 млн; на сбор
и удаление ТБО - 6,2 млн рублей.
На расширение кладбища «Пижма»
запланировано 15,4 млн рублей.
В рамках реализации проекта «Умный город»
в Гатчине в 2022 году планируется установка 27-и «умных остановок». На эти цели
из бюджета области планируется получить около 27,2 млн рублей. В местном
бюджете предусмотрено 20,3 млн рублей.
В рамках мероприятий программы
«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году средства в сумме 23,4 млн
рублей будут направлены на комплексное благоустройство дворовой территории по
ул. К. Маркса, д.5, 7, 7а - ул. Л. Шмидта д.7, 9/5.
На создание
комфортных, благоустроенных территорий общего пользования предусмотрено 142,1
млн рублей, в том числе 37,1 млн – на завершение благоустройства территории ул.
Соборной; 83,2 млн - на дальнейшую реализацию проекта «Аэропарк» в микрорайоне
Аэродром, включая площадь С.С. Богданова; 5 млн – на проектно-сметную
документацию для благоустройства территории объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль госпитального городка» (пл. «Юность») и 14,8
млн – на благоустройство территории между Гатчинской больницей и жилыми домами
№№ 48, 52, 56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе.
Этот проект предполагает организацию детской и спортивной площадок, зон отдыха,
площадку для выгула собак, дополнительного освещения территории, а также
озеленение с сохранением имеющихся транзитов. Из средств областного бюджета
планируется получить около 30 млн рублей.
Культура и спорт
В сфере культуры запланированы расходы в
размере 266,3 млн рублей. Из них 242,2 млн рублей пойдут на обеспечение
деятельности пяти учреждений культуры г. Гатчины, 14,6 млн - на проведение
культурно-массовых мероприятий, включая кинофестиваль «Литература и кино».
Продолжается разработка проектно-сметной
документации на строительство Центра творчества юных.
Также продолжается строительство начатых
проектов в сфере физической культуры и спорта. На реконструкцию стадиона
«Спартак» запланировано 73,5 млн рублей, в том числе средства областного
бюджета – 66,5 млн рублей, средства районного бюджета – 6,6 млн рублей,
средства местного бюджета – 439 тысяч рублей.
В рамках национального проекта «Спорт –
норма жизни» идет продолжение строительства ФОК на Чехова. В следующем году из
федерального, областного и районного бюджетов выделяется 54 млн рублей.
На обеспечение деятельности Гатчинского
спортивно-досугового центра и Дворца молодежи запланировано 63,5 млн рублей. На
проведение физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий планируется
выделить 11,4 млн рублей.
ЖКХ, жилье и
социальная поддержка
На объекты коммунального хозяйства будет
направлено 41,3 млн рублей, в том числе 23,5 млн – на строительство и капремонт
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Это строительство
канализационной сети по ул. Багажной; реконструкция канализационного коллектора
№2 с увеличением диаметра трубы до 500 мм по ул. Новопролетарской от д. 28 до
д.2 по ул. Жемчужина; комплекс работ по реконструкции станции перекачки на ул.
Рысева, д.32; подключение ФОК на ул. Чехова к тепловым сетям; разработка ПСД на
строительство инфраструктуры «Заячий ремиз»; строительство сетей к наноцентру.
Еще 10,9 млн рублей запланировано на
ремонт объектов ЖКХ: 1,8 млн – на ремонт водопровода и солевого хозяйства
котельной №11, 9,1 млн – на ремонт наружных сетей водопровода и канализации по
ул. Соборной (от ул. Красной до пр. 25 Октября)
Около 7 млн будет направлено на
газификацию, в том числе на распределительные газопроводы по ул. Торфяной и
Фрезерной; по ул. Чкалова, ул. Старая дорога и пер. Новый; по ул. Сойту,
Широкой, Парковой и Приоратской.
Расходы на социальную поддержку граждан
составят 34,6 млн рублей. Из них на социальную поддержку отдельных категорий
граждан в сфере оплаты ЖКУ – 15 млн; дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан – 3,5 млн рублей (в том числе льготы на услуги бань
- 2 млн рублей) и обеспечение деятельности Центра социальной поддержки, включая
содержание Домов ветеранов, - 16,1 млн рублей.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда» продолжается реализация программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». На 2022
год запланированы расходы в сумме 10,2 млн рублей. Кроме того, в бюджете
заложены средства в размере 5 млн рублей на снос ранее расселенных аварийных
домов.
Также в сфере жилищной политики в бюджете
предусмотрены расходы в сумме 18,5 млн рублей на мероприятия по предоставлению
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище». На обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов – 5 млн рублей. На ремонт жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности и ремонт общего имущества в многоквартирных и жилых
домах - по 6,5 млн рублей.
Отвечая на вопросы горожан по ремонту
дороги на ул. Сойту и участке по ул. Хохлова от ул. Константинова до ул.
Рощинской, Любовь Орехова сообщила, что необходимый пакет документов собран,
как только появится возможность, эти дороги будут включены в программу.