Гатчинцев познакомили с бюджетом-2022

Бюджет-2022: основные показатели

Поступления доходной части на 2022 год планируются в сумме 1291,8 млн рублей. Расходная часть бюджета составит 1363,5 млн рублей. Она сформирована с дефицитом в размере 9,7% от собственных доходов бюджета в сумме 71,7 млн рублей.

В структуре доходной части собственные доходы составят 57% или 741 млн рублей, что на 12 млн больше, чем в 2021 году (рост 102%). На безвозмездные доходы приходится - 43% или 550,8 млн рублей.

Любовь Орехова обратила внимание на динамику изменений расходов бюджета за последние 10 лет: значительное увеличение расходов в сфере ЖКХ (рост в 2,5 раза), культуры (рост в 2,9 раза), физкультуры и спорта (рост в 9,1 раза) и на дорожное хозяйство (в 1,8 раза). Снижение расходов на социальную политику обусловлено передачей полномочий на региональный и федеральный уровни.

В целях выполнения указов Президента Российской Федерации в бюджете предусмотрены расходы за счет областного и местного бюджетов на увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Для расчета оплаты труда работников применяется расчетная величина в размере 10340 рублей, с 1 сентября 2022 года она будет проиндексирована на 4% и составит 10755 рублей.

Программная часть бюджета города Гатчины составит 1268,5 млн рублей или 93% от общего объема расходов, в том числе средства муниципального бюджета – 817,5 млн рублей, районного бюджета – 182,4 млн рублей, областного бюджета – 238,4 млн рублей; федерального бюджета - 30,2 млн рублей.

В разрезе муниципальных программ на 2022 год бюджет распределятся следующим образом:

- на развитие, реконструкцию, ремонт автодорог и благоустройство – 469,8 млн рублей или

34,5 % от общей суммы;

- на развитие сферы культуры – 266,3 млн рублей или 19,5 %;

- физическая культура и спорт – 208,6 млн рублей или 15,3 %;

- комфортная городская среда – 165,5 млн рублей или 12,1 %;

- ЖКХ – 58,3 млн рублей или 4,3%;

- обеспечение жильем граждан – 51,7 млн рублей или 3,8%;

социальная поддержка – 34,6 млн рублей или 2,5 %;

- стимулирование экономической активности – 13,6 млн рублей или 1%.

Непрограммные расходы планируются в сумме 95 млн рублей или 7%.

Дороги и дворы

На ремонт и строительство дорог и устройство туристической среды запланировано 95,4 млн рублей. Эти средства распределятся следующим образом. Более 66 млн из бюджетов Гатчины, района и области - на ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт пр. 25 Октября, ул. Урицкого (от пересечения с ул. 7-ой Армии до пересечения с ул.Радищева), ул. Северной и участка Корпиковского шоссе.

Еще 12 млн рублей, из них 10,6 млн – средства бюджета Ленинградской области, планируют направить на работы по устройству велосипедных дорожек в рамках реализации областного проекта по созданию в Гатчине туристического маршрута. Второй этап пройдет вдоль ул. Рощинской и ул. Крупской до Петербургского института ядерной физики; вдоль ул. Радищева от пересечения ул. Радищева и ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Чехова; по ул. Чехова от ул. Радищева до ул. Достоевского.

На строительство продолжения ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (150 м от ЖК «IQ» до ТК «Окей») запланировано 5 млн рублей.

На ремонт дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек в бюджете города предусмотрено 28 млн рублей, в том числе 6 млн – на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Это - пешеходная дорожка между домами №3, 3к.1, 3к.2, 3к.3 по Бульвару Авиаторов и домами №16, 17 по ул. Генерела Кныша; от площади у дома №11 по ул. К. Военлетов к павильону автобусной остановки; ремонт пешеходной дорожки вдоль д.15 по ул. Слепнева; продолжение тротуара по ул. Новоселов от д.7 до пересечения с ул. Генерала Кныша; тротуарная дорожка между д.14 по ул. Радищева и д. 59а по ул. К. Маркса, а также ремонт тротуарной дорожки вдоль детской площадки, расположенной между домами №№12, 14, 16 по ул. Радищева.

Выделены средства на ремонт следующих дворовых территорий: ул. Рощинская, д.2, д.2б; ул. Рощинская, д.21 (у подъездов 7 и 8); ул. Чкалова, д.50; ул. К. Маркса, д.54, 58, ул. Гагарина, д.19, ул. Киргетова, д.15; ул. Радищева, д.5-5а, ул. Урицкого, д.16; ремонт парковки по ул. Константинова, д.2.

Кроме того, готовятся сметные расчеты на 2022 год по ремонту дворовой территории ул. Профессора Русинова, д.8, 10, 12, 14, ул. Рощинская, д.32, 36; дворового проезда с устройством парковки на ул. Сандалова, д.3; ремонт двора ул. Слепнева, д.21, 23; ул. Нестерова, д.6/8, ул. Григорина, д.11.

Также запланировано на 2022 год проектирование, а на 2023 года ремонт дворовых территорий по адресам: ул. Рощинская, д.18,18а, 20, 24; ул. Урицкого, д.33; ул. 7 Армии, д.25/43; ул. Хохлова, д.13-15; ул. Гагарина, д.15; ул. Рощинская, д.21.

Чистота и порядок

Расходы на уборку и содержание городских территорий составят 365,8 млн рублей. Основным исполнителем мероприятий является муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» с численностью сотрудников 240 человек. Предприятие выполняет работы по озеленению, цветочному оформлению, уборке дорог и дворов. Общий объем расходов на 2022 год запланирован в сумме 246,6 млн рублей. В рамках муниципального задания предусмотрены расходы в размере 237,1 млн рублей.

Расходы на благоустройство города составят: 103 млн рублей – механическая уборка и содержание дорог; 110,9 млн – уборка дворов, тротуаров, территорий общего пользования; 50 млн – освещение улиц, обеспечение бесперебойной работы светофоров, подсветка общественных пространств и новогодних украшений. В целях экономии средств бюджета 31 декабря 2019 года заключен энергосервисный контракт сроком на 7 лет. На озеленение города предусмотрено 33,4 млн рублей (посадка цветов и деревьев, снос деревьев, выкашивание, дробление древесной щепы), на содержание детских площадок - 4,9 млн; на приобретение и установку детского игрового оборудования - 4,5 млн рублей, в том числе за счет средств депутатского фонда и 5 % бюджетного софинансирования; на содержание светофоров и дорожных знаков - 3,5 млн; на сбор и удаление ТБО - 6,2 млн рублей.

На расширение кладбища «Пижма» запланировано 15,4 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Умный город» в Гатчине в 2022 году планируется установка 27-и «умных остановок». На эти цели из бюджета области планируется получить около 27,2 млн рублей. В местном бюджете предусмотрено 20,3 млн рублей.

В рамках мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году средства в сумме 23,4 млн рублей будут направлены на комплексное благоустройство дворовой территории по ул. К. Маркса, д.5, 7, 7а - ул. Л. Шмидта д.7, 9/5.

На создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования предусмотрено 142,1 млн рублей, в том числе 37,1 млн – на завершение благоустройства территории ул. Соборной; 83,2 млн - на дальнейшую реализацию проекта «Аэропарк» в микрорайоне Аэродром, включая площадь С.С. Богданова; 5 млн – на проектно-сметную документацию для благоустройства территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» (пл. «Юность») и 14,8 млн – на благоустройство территории между Гатчинской больницей и жилыми домами №№ 48, 52, 56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе. Этот проект предполагает организацию детской и спортивной площадок, зон отдыха, площадку для выгула собак, дополнительного освещения территории, а также озеленение с сохранением имеющихся транзитов. Из средств областного бюджета планируется получить около 30 млн рублей.

Культура и спорт

В сфере культуры запланированы расходы в размере 266,3 млн рублей. Из них 242,2 млн рублей пойдут на обеспечение деятельности пяти учреждений культуры г. Гатчины, 14,6 млн - на проведение культурно-массовых мероприятий, включая кинофестиваль «Литература и кино».

Продолжается разработка проектно-сметной документации на строительство Центра творчества юных.

Также продолжается строительство начатых проектов в сфере физической культуры и спорта. На реконструкцию стадиона «Спартак» запланировано 73,5 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 66,5 млн рублей, средства районного бюджета – 6,6 млн рублей, средства местного бюджета – 439 тысяч рублей.

В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» идет продолжение строительства ФОК на Чехова. В следующем году из федерального, областного и районного бюджетов выделяется 54 млн рублей.

На обеспечение деятельности Гатчинского спортивно-досугового центра и Дворца молодежи запланировано 63,5 млн рублей. На проведение физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий планируется выделить 11,4 млн рублей.

ЖКХ, жилье и социальная поддержка

На объекты коммунального хозяйства будет направлено 41,3 млн рублей, в том числе 23,5 млн – на строительство и капремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Это строительство канализационной сети по ул. Багажной; реконструкция канализационного коллектора №2 с увеличением диаметра трубы до 500 мм по ул. Новопролетарской от д. 28 до д.2 по ул. Жемчужина; комплекс работ по реконструкции станции перекачки на ул. Рысева, д.32; подключение ФОК на ул. Чехова к тепловым сетям; разработка ПСД на строительство инфраструктуры «Заячий ремиз»; строительство сетей к наноцентру.

Еще 10,9 млн рублей запланировано на ремонт объектов ЖКХ: 1,8 млн – на ремонт водопровода и солевого хозяйства котельной №11, 9,1 млн – на ремонт наружных сетей водопровода и канализации по ул. Соборной (от ул. Красной до пр. 25 Октября)

Около 7 млн будет направлено на газификацию, в том числе на распределительные газопроводы по ул. Торфяной и Фрезерной; по ул. Чкалова, ул. Старая дорога и пер. Новый; по ул. Сойту, Широкой, Парковой и Приоратской.

Расходы на социальную поддержку граждан составят 34,6 млн рублей. Из них на социальную поддержку отдельных категорий граждан в сфере оплаты ЖКУ – 15 млн; дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – 3,5 млн рублей (в том числе льготы на услуги бань - 2 млн рублей) и обеспечение деятельности Центра социальной поддержки, включая содержание Домов ветеранов, - 16,1 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». На 2022 год запланированы расходы в сумме 10,2 млн рублей. Кроме того, в бюджете заложены средства в размере 5 млн рублей на снос ранее расселенных аварийных домов.

Также в сфере жилищной политики в бюджете предусмотрены расходы в сумме 18,5 млн рублей на мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». На обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов – 5 млн рублей. На ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и ремонт общего имущества в многоквартирных и жилых домах - по 6,5 млн рублей.

Отвечая на вопросы горожан по ремонту дороги на ул. Сойту и участке по ул. Хохлова от ул. Константинова до ул. Рощинской, Любовь Орехова сообщила, что необходимый пакет документов собран, как только появится возможность, эти дороги будут включены в программу.



