Императорская Гатчина в фотографиях и документах

Конечно же, эта встреча началась с воспоминаний о нашем земляке Василии Пестряке-Головатом (1961-2016), чья коллекция легла в основу выставки. Образ знаменитого Казачьего Деда Мороза, который придумал и воплотил в жизнь Василий Петрович, стал поистине всемирным. Дед Мороз стал для детей человеком, который дарил им не только праздник, но и идеи, главные из которых — любить свою родину и никогда не сдаваться. На выставке в Покровском центре можно увидеть письма детей, которые до сих пор пишут Деду Морозу на его гатчинский адрес.

И все же, как подчеркнул его коллега Андрей Бурлаков, Василий Пестряк-Головатый остался в нашей памяти прежде всего как краевед, посвятивший большую часть своей жизни исследованию старой Гатчины и собравший уникальную коллекцию, посвященную ей.

- Он находил удивительные фотографии и документы, много времени проводил в архивах, ездил по разным местам и городам, выкупал и пытался изучать исторические семейные архивы, - рассказывает Андрей Бурлаков. - Любая его находка, будь то документ или фотография, представляет особую ценность для Гатчины в плане исследования ее истории. На основе коллекций Пестряка-Головатого устраивались грандиозные выставки не только в Гатчине и районе, но и в Петербурге. Многие из этих фотографий были в плохом состоянии, и проводилась гигантская работа по их восстановлению.

Наследие Пестряка-Головатого грандиозно, и на выставке представлена лишь малая часть его коллекции. Это разные фотографии, на которых представлены наш город в разные исторические эпохи, происходящие в нем события и его жители. Здесь можно увидеть сюжеты из жизни членов императорской семьи в Гатчине, гатчинских егерей и военных, уникальные снимки, посвященные истории гатчинского воздухоплавания. Многие из них хорошо известны по выставкам и публикациям, а некоторые пока безымянны и все еще ждут исследования.

Еще одна сторона деятельности Василия Пестряка-Головатого — издание открыток на основе исторических фотографий и переиздание старинных почтовых открыток, среди которых есть и очень редкие. Десять лет назад из печати вышел уникальный авторский каталог «Старая Гатчина: 215 открыток к 215-летию любимой Гатчины». Издавал он и событийные открытки, посвященные знаковым мероприятиям в Гатчине и Гатчинском районе и выполненные по его авторским фотографиям.

Всего Пестряк-Головатый успел издать около семисот таких открыток, по которым буквально можно изучать историю Гатчины.

- Василий Петрович делал все это не для себя, а для нас, и у него было еще много планов, связанных с изучением и пропагандированием исторических ценностей Гатчины, - отметил Андрей Бурлаков. - Немного обидно, что его огромный архив оказался разрозненным, выставки распались, а коллекция разошлась по рукам. К счастью, с помощью друга и помощника Пестряка-Головатого, Ильи Маслова был оцифрован его знаменитый фотоархив. Отрадно, что все это живет сейчас, и мы можем увидеть эти фотографии.

На краеведческой встрече в Покровском центре вспомнили и о тех местах, где бывала императорская семья. Нынешний Гатчинский район считался центром охоты для членов семьи Романовых и их подданных. Знаменитой стала Егерская слобода, где жили егеря. В местных лесах под Войсковицами, Борницами, Дылицами проводились охоты, в которых принимали участие члены императорской семьи и ее свиты.

Одним из важных мест, специально обустроенных под охоту, была Войсковицкая мыза. К сожалению, усадебный комплекс Войсковицкой мызы был утрачен в результате пожара ещё в 1970-х годах. От усадьбы в Войсковицах осталось лишь несколько помещений, где располагались службы, небольшой парк, аллея.

В 2018 году в Войсковицкой детской школе искусств, по инициативе директора ДШИ Александра Крушельницкого и краеведа Андрея Бурлакова, возник музей «Усадьба Войсковицы». В музее восстанавливаются неизвестные и забытые страницы исторического прошлого Войсковицкой земли. В экспозиции представлены предметы быта и реликвии ХIХ столетия, обнаруженные на территории Войсковицкой мызы, экспонаты, так или иначе связанные с охотничьей темой.

На встрече в Гатчине Андрей Бурлаков представил фильм

«Войсковицы снимаются в кино», созданный творческой командой Войсковицкой школы искусств. Долгие годы Войсковицы были излюбленным местом для съёмок многих отечественных кинофильмов. Особенной любовью у кинорежиссеров пользовался старинный деревянный железнодорожный вокзал на станции «Войсковицы». К сожалению, в 2012 году он был снесён, но память о нём продолжает жить не только в сердцах местных жителей, но и во многих известных кинолентах.

Выставка «Императорская Гатчина в фотографиях и документах» продлится в духовно-просветительском центре Покровского собора до 30 ноября.



