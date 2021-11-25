Императорская Гатчина в фотографиях и документах

Конечно же, эта встреча началась с воспоминаний
о нашем земляке Василии Пестряке-Головатом (1961-2016), чья коллекция легла в
основу выставки. Образ знаменитого Казачьего Деда Мороза, который придумал и
воплотил в жизнь Василий Петрович, стал поистине всемирным. Дед Мороз стал для
детей человеком, который дарил им не только праздник, но и идеи, главные из
которых — любить свою родину и никогда не сдаваться. На выставке в Покровском
центре можно увидеть письма детей, которые до сих пор пишут Деду Морозу на его
гатчинский адрес.
И все же, как подчеркнул его коллега
Андрей Бурлаков, Василий Пестряк-Головатый остался в нашей памяти прежде всего
как краевед, посвятивший большую часть своей жизни исследованию старой Гатчины
и собравший уникальную коллекцию, посвященную ей.
- Он находил удивительные фотографии и
документы, много времени проводил в архивах, ездил по разным местам и городам,
выкупал и пытался изучать исторические семейные архивы, - рассказывает Андрей
Бурлаков. - Любая его находка, будь то документ или фотография, представляет
особую ценность для Гатчины в плане исследования ее истории. На основе
коллекций Пестряка-Головатого устраивались грандиозные выставки не только в
Гатчине и районе, но и в Петербурге. Многие из этих фотографий были в плохом
состоянии, и проводилась гигантская работа по их восстановлению.
Наследие Пестряка-Головатого грандиозно, и
на выставке представлена лишь малая часть его коллекции. Это разные
фотографии, на которых представлены наш город в разные исторические эпохи,
происходящие в нем события и его жители. Здесь можно увидеть сюжеты из жизни
членов императорской семьи в Гатчине, гатчинских егерей и военных, уникальные
снимки, посвященные истории гатчинского воздухоплавания. Многие из них хорошо
известны по выставкам и публикациям, а некоторые пока безымянны и все еще ждут
исследования.
Еще одна сторона деятельности Василия
Пестряка-Головатого — издание открыток на основе исторических фотографий и
переиздание старинных почтовых открыток, среди которых есть и очень редкие.
Десять лет назад из печати вышел уникальный авторский каталог «Старая Гатчина:
215 открыток к 215-летию любимой Гатчины». Издавал он и событийные открытки,
посвященные знаковым мероприятиям в Гатчине и Гатчинском районе и выполненные
по его авторским фотографиям.
Всего Пестряк-Головатый успел издать около
семисот таких открыток, по которым буквально можно изучать историю Гатчины.
- Василий Петрович делал все это не для
себя, а для нас, и у него было еще много планов, связанных с изучением и
пропагандированием исторических ценностей Гатчины, - отметил Андрей Бурлаков. -
Немного обидно, что его огромный архив оказался разрозненным, выставки
распались, а коллекция разошлась по рукам. К счастью, с помощью друга и
помощника Пестряка-Головатого, Ильи Маслова был оцифрован его знаменитый
фотоархив. Отрадно, что все это живет сейчас, и мы можем увидеть эти
фотографии.
На краеведческой встрече в Покровском
центре вспомнили и о тех местах, где бывала императорская семья. Нынешний
Гатчинский район считался центром охоты для членов семьи Романовых и их
подданных. Знаменитой стала Егерская слобода, где жили егеря. В местных лесах
под Войсковицами, Борницами, Дылицами проводились охоты, в которых принимали
участие члены императорской семьи и ее свиты.
Одним из важных мест, специально
обустроенных под охоту, была Войсковицкая мыза. К сожалению,
усадебный комплекс Войсковицкой мызы был утрачен в результате пожара ещё в
1970-х годах. От усадьбы в Войсковицах осталось лишь несколько помещений, где
располагались службы, небольшой парк, аллея.
В 2018 году в Войсковицкой детской школе
искусств, по инициативе директора ДШИ Александра Крушельницкого и краеведа
Андрея Бурлакова, возник музей «Усадьба Войсковицы». В музее восстанавливаются
неизвестные и забытые страницы исторического прошлого Войсковицкой земли. В
экспозиции представлены предметы быта и реликвии ХIХ столетия, обнаруженные на
территории Войсковицкой мызы, экспонаты, так или иначе связанные с охотничьей
темой.
На встрече в Гатчине Андрей Бурлаков
представил фильм
«Войсковицы снимаются в кино», созданный творческой командой Войсковицкой школы искусств. Долгие годы Войсковицы были излюбленным местом для съёмок многих отечественных кинофильмов. Особенной любовью у кинорежиссеров пользовался старинный деревянный железнодорожный вокзал на станции «Войсковицы». К сожалению, в 2012 году он был снесён, но память о нём продолжает жить не только в сердцах местных жителей, но и во многих известных кинолентах.
Выставка «Императорская Гатчина в
фотографиях и документах» продлится в духовно-просветительском центре
Покровского собора до 30 ноября.