«Костюм Русского Севера» глазами «Катюши» из Гатчины

В
Архангельск на Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера», который
проходил 20-23 ноября, съехались 157
конкурсантов - творческие студии, дизайнеры и художники-модельеры из пяти
регионов: Архангельской, Ленинградской, Московской областей, Санкт-Петербурга и
Республики Коми.
Фестиваль
проходил при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества
им. В.Д. Поленова и Министерства культуры Архангельской области, Дома народного
творчества Архангельской области и модельного агентства «Николай Терюхин».
Целью
творческого проекта является как сохранение традиционного костюма Русского
Севера и старинных технологий, так и воссоздание национальных образов на новом
уровне. Авторские коллекции, современные и сценические, созданные по мотивам
традиционного русского костюма, сделали работы участников живыми, актуальными,
интересными для зрителей, а сам фестиваль ярким и незабываемым.
Театр
костюма «Катюша» Центра творчества юных
города Гатчины участвует в фестивале уже пять лет. И каждый раз
возвращается с наградой, новыми идеями и творческим подъемом.
-
Архангельск для нас уже свой город, - говорит художественный руководитель
театра костюма «Катюша», Заслуженный работник культуры РФ Людмила Михайловна
Иванова. - Мне нравится приезжать сюда, потому что народ здесь спокойнее и
проще, и состояние души какое-то особое. А какая красота - пушистый белый снег,
воздух чистейший! С большим чувством радости мы встретили ставших уже родными
организаторов фестиваля и их многочисленных помощников, работников культуры. Здесь
все продумано до мелочей, чтобы каждый чувствовал себя как дома. Этот теплый душевный
настрой сопровождал нас во время всего фестиваля. В этот раз в творческой
поездке приняла участие директор Центр творчества юных Ольга Николаевна
Цуканова. Мы очень благодарны ей за поддержку.
Конкурс
проходил по трем номинациям: «Традиционный костюм», «Современный авторский
костюм» и «Сценический костюм». Театр костюма «Катюша» одержал победу в номинации «Сценический костюм». На
гала-концерте гатчинскому коллективу вручили диплом лауреата фестиваля и оригинальный
памятный знак в виде деревянного ларца.
Пять
юных воспитанниц «Катюши» продемонстрировали на фестивале коллекцию «Вдоль по
Питерской» художника-модельера Юлии Станиславовны Пресняковой. По мнению
Людмилы Михайловны, коллекцию можно было бы назвать и «По Тверской-Ямской»,
потому что представлены образы купеческой Москвы. Для их воплощения использованы
парча, мех, кружево. Наряды дополнены сложно украшенными головными уборами в
виде венца и кокошника.
- Жюри,
а это настоящие профессионалы, высоко оценило и коллекцию, и нашу постановку.
Кстати, мы один из немногих коллективов, сам демонстрирует свои коллекции, и
всегда это яркая постановка номера. Большинство модельеров приглашает для
конкурсного показа профессиональных моделей, - поделилась Людмила Михайловна.
В
2021 году фестиваль был включен в межрегиональный проект «Гармоничная Россия». Его
высокий уровень подтверждает и состав жюри, в котором представлены эксперты
Эрмитажа, Российского этнографического музея, Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии. «Очень ярко, сценично» -
так прокомментировал выступление «Катюши» член жюри, модельер, художественный
руководитель проекта Николай Терюхин.
На
вопрос, зачем такой опытный коллектив продолжает участвовать в конкурсах,
Людмила Михайловна ответила: «Чтобы творить, общаться, обмениваться опытом и новыми
идеями».
К
сожалению, из-за коронавирусных ограничений дефиле можно было увидеть только онлайн
и в многочисленных фоторепортажах, которые передают всю самобытность и красоту северных
костюмов.
Татьяна
Можаева
Фото организаторов конкурса