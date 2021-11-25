«Костюм Русского Севера» глазами «Катюши» из Гатчины

В Архангельск на Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера», который проходил 20-23 ноября, съехались 157 конкурсантов - творческие студии, дизайнеры и художники-модельеры из пяти регионов: Архангельской, Ленинградской, Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Коми.

Фестиваль проходил при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова и Министерства культуры Архангельской области, Дома народного творчества Архангельской области и модельного агентства «Николай Терюхин».

Целью творческого проекта является как сохранение традиционного костюма Русского Севера и старинных технологий, так и воссоздание национальных образов на новом уровне. Авторские коллекции, современные и сценические, созданные по мотивам традиционного русского костюма, сделали работы участников живыми, актуальными, интересными для зрителей, а сам фестиваль ярким и незабываемым.

Театр костюма «Катюша» Центра творчества юных города Гатчины участвует в фестивале уже пять лет. И каждый раз возвращается с наградой, новыми идеями и творческим подъемом.

- Архангельск для нас уже свой город, - говорит художественный руководитель театра костюма «Катюша», Заслуженный работник культуры РФ Людмила Михайловна Иванова. - Мне нравится приезжать сюда, потому что народ здесь спокойнее и проще, и состояние души какое-то особое. А какая красота - пушистый белый снег, воздух чистейший! С большим чувством радости мы встретили ставших уже родными организаторов фестиваля и их многочисленных помощников, работников культуры. Здесь все продумано до мелочей, чтобы каждый чувствовал себя как дома. Этот теплый душевный настрой сопровождал нас во время всего фестиваля. В этот раз в творческой поездке приняла участие директор Центр творчества юных Ольга Николаевна Цуканова. Мы очень благодарны ей за поддержку.

Конкурс проходил по трем номинациям: «Традиционный костюм», «Современный авторский костюм» и «Сценический костюм». Театр костюма «Катюша» одержал победу в номинации «Сценический костюм». На гала-концерте гатчинскому коллективу вручили диплом лауреата фестиваля и оригинальный памятный знак в виде деревянного ларца.

Пять юных воспитанниц «Катюши» продемонстрировали на фестивале коллекцию «Вдоль по Питерской» художника-модельера Юлии Станиславовны Пресняковой. По мнению Людмилы Михайловны, коллекцию можно было бы назвать и «По Тверской-Ямской», потому что представлены образы купеческой Москвы. Для их воплощения использованы парча, мех, кружево. Наряды дополнены сложно украшенными головными уборами в виде венца и кокошника.

- Жюри, а это настоящие профессионалы, высоко оценило и коллекцию, и нашу постановку. Кстати, мы один из немногих коллективов, сам демонстрирует свои коллекции, и всегда это яркая постановка номера. Большинство модельеров приглашает для конкурсного показа профессиональных моделей, - поделилась Людмила Михайловна.

В 2021 году фестиваль был включен в межрегиональный проект «Гармоничная Россия». Его высокий уровень подтверждает и состав жюри, в котором представлены эксперты Эрмитажа, Российского этнографического музея, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии. «Очень ярко, сценично» - так прокомментировал выступление «Катюши» член жюри, модельер, художественный руководитель проекта Николай Терюхин.

На вопрос, зачем такой опытный коллектив продолжает участвовать в конкурсах, Людмила Михайловна ответила: «Чтобы творить, общаться, обмениваться опытом и новыми идеями».

К сожалению, из-за коронавирусных ограничений дефиле можно было увидеть только онлайн и в многочисленных фоторепортажах, которые передают всю самобытность и красоту северных костюмов.

Татьяна Можаева

Фото организаторов конкурса