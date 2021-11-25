Любишь рисовать и любишь Гатчину?

С
24 ноября по 3 декабря присылайте или приносите свои работы по адресу: Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 23, каб. 7 (отдел по организационной работе с населением)
или на электронную почту: kab7ksz@yandex.ru.
Не
забудьте подписать свой рисунок: указать имя, фамилию, возраст маленького
художника и контактный телефон взрослого, с кем можно связаться для вручения
памятных подарков и призов.
Выбирать
победителей будут «народным голосованием» на странице администрации в ВКонтакте:
https://vk.com/gmr47, начиная 3 декабря. Итоги подведут в середине декабря.
Остались
вопросы, звоните по телефону: +7-81371-353-40 или +7-81371-99-115