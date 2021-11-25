Любишь рисовать и любишь Гатчину?

Любишь рисовать и любишь Гатчину?

В преддверии Международного дня инвалидов администрация Гатчинского района объявляет конкурс рисунка среди детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Гатчинском районе. Тема этого года - «Гатчине - 225 лет!»

Рубрики : Общество     25 Nov 2021

С 24 ноября по 3 декабря присылайте или приносите свои работы по адресу: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, каб. 7 (отдел по организационной работе с населением) или на электронную почту: kab7ksz@yandex.ru.

Не забудьте подписать свой рисунок: указать имя, фамилию, возраст маленького художника и контактный телефон взрослого, с кем можно связаться для вручения памятных подарков и призов.

Выбирать победителей будут «народным голосованием» на странице администрации в ВКонтакте: https://vk.com/gmr47, начиная 3 декабря. Итоги подведут в середине декабря.

Остались вопросы, звоните по телефону: +7-81371-353-40 или +7-81371-99-115

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+