Любишь рисовать и любишь Гатчину?

С 24 ноября по 3 декабря присылайте или приносите свои работы по адресу: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, каб. 7 (отдел по организационной работе с населением) или на электронную почту: kab7ksz@yandex.ru.

Не забудьте подписать свой рисунок: указать имя, фамилию, возраст маленького художника и контактный телефон взрослого, с кем можно связаться для вручения памятных подарков и призов.

Выбирать победителей будут «народным голосованием» на странице администрации в ВКонтакте: https://vk.com/gmr47, начиная 3 декабря. Итоги подведут в середине декабря.

Остались вопросы, звоните по телефону: +7-81371-353-40 или +7-81371-99-115