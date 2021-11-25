О людях и лебедях

Жители деревни Малые Колпаны Гатчинского района не остались равнодушными к судьбе лебедя, одиноко бродившего по округе. Птица не улетала и похоже была подранена.
Неравнодушные
жители деревни – семья Цукановых приютили лебедя и первым делом созвонились с
музеем-заповедником «Гатчина». Там пересчитали своих лебедей: все оказались на
месте. Но не отказались принять новичка до выяснения обстоятельств дела.
Птицу
отправили на лечение в птичник Дворцовой фермы.
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