О людях и лебедях

Неравнодушные жители деревни – семья Цукановых приютили лебедя и первым делом созвонились с музеем-заповедником «Гатчина». Там пересчитали своих лебедей: все оказались на месте. Но не отказались принять новичка до выяснения обстоятельств дела.

Птицу отправили на лечение в птичник Дворцовой фермы.