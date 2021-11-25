Прогулка по тропе вдоль южного берега Финского залива

Путешественников ждут
красоты заказника «Лебяжий», где проживает белая цапля, историческая застройка
Лоцманской деревни в поселке Лебяжье, форт «Красная Горка» и батарея «Серая
Лошадь», памятники деревянного зодчества в деревне Черная Лахта и Шепелевский
маяк. Любители флоры и фауны смогут наблюдать перелетных птиц – лебедя-шипуна, тундряного
лебедя, а также балтийскую нерпу.
На маршруте «По тропе
южного берега» промаркировано уже более 37 км: установлены информационные щиты,
пюпитры и указатели, нанесена специальная маркировка. Кроме того, здесь
оборудованы места отдыха: установлены беседки, настилы для палаток,
организованы защищённые кострища.
Проект реализует
Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы на
средства субсидии регионального комитета по культуре и туризму. Маркировка
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными в
рамках проекта «Тропа47».