Прогулка по тропе вдоль южного берега Финского залива

Путешественников ждут красоты заказника «Лебяжий», где проживает белая цапля, историческая застройка Лоцманской деревни в поселке Лебяжье, форт «Красная Горка» и батарея «Серая Лошадь», памятники деревянного зодчества в деревне Черная Лахта и Шепелевский маяк. Любители флоры и фауны смогут наблюдать перелетных птиц – лебедя-шипуна, тундряного лебедя, а также балтийскую нерпу.

На маршруте «По тропе южного берега» промаркировано уже более 37 км: установлены информационные щиты, пюпитры и указатели, нанесена специальная маркировка. Кроме того, здесь оборудованы места отдыха: установлены беседки, настилы для палаток, организованы защищённые кострища.

Проект реализует Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы на средства субсидии регионального комитета по культуре и туризму. Маркировка осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными в рамках проекта «Тропа47».