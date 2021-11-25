Прогулка по тропе вдоль южного берега Финского залива

Прогулка по тропе вдоль южного берега Финского залива

Наблюдать перелетных птиц и балтийскую нерпу можно на новом туристском маршруте, который протянулся по южному берегу Финского залива от посёлка Большая Ижора до города Сосновый Бор.

Рубрики : Экология     25 Nov 2021

Путешественников ждут красоты заказника «Лебяжий», где проживает белая цапля, историческая застройка Лоцманской деревни в поселке Лебяжье, форт «Красная Горка» и батарея «Серая Лошадь», памятники деревянного зодчества в деревне Черная Лахта и Шепелевский маяк. Любители флоры и фауны смогут наблюдать перелетных птиц – лебедя-шипуна, тундряного лебедя, а также балтийскую нерпу.

На маршруте «По тропе южного берега» промаркировано уже более 37 км: установлены информационные щиты, пюпитры и указатели, нанесена специальная маркировка. Кроме того, здесь оборудованы места отдыха: установлены беседки, настилы для палаток, организованы защищённые кострища.

Проект реализует Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы на средства субсидии регионального комитета по культуре и туризму. Маркировка осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными в рамках проекта «Тропа47».

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