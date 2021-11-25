Уникальная находка реставраторов Гатчинского дворца

Вещь немаленькая и тяжелая. Прежде, чем она предстанет перед широкой публикой, с ней придется поработать специалистам.

- Каждая реставрация несет какие-то открытия, – говорит заведующая научно-фондовым отделом Гатчинского дворца-музея Александра Фарафонова. – И сейчас, когда реставрировали фасад дворца, обнаружили заложенные кирпичом старые створки, которые закрывали низенькие окна цокольного этажа. Они из металлического сплава, и мы можем совершенно точно сказать, что, когда в 80-е годы прошлого века реставрировали двери, ворота подвальных помещений центрального корпуса, ориентировались на эти образцы – на тот момент, видимо, они где-то были. Но до нас не сохранились. И вот теперь у нас есть подлинный образец. И, что особенно важно, там присутствуют детали, на которые мы не всегда обращаем внимание, но именно они дают представление о быте того времени. Все эти затворы, шпингалеты, их непривычная для нас форма, - это все важно при реставрации. Поэтому в дальнейшем, когда мы снова займемся подвальным помещением, мы восстановим все эти детали в точности.

…Старинные ставни будут отреставрированы и установлены на свое место до конца этого года. А вот когда дойдет ход до восстановления их «собратьев», пока неизвестно.

Екатерина Дзюба

Фото ГМЗ "Гатчина" и автора