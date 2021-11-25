Жених с юга

Гатчинская городская
прокуратура приняла меры к признанию брака, фиктивно заключенного между
гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Египет,
недействительным. Прокурорской проверкой установлено, что отделом ЗАГС г. Гатчины
между российской гражданкой и египтянином заключен брак, о чем составлена
актовая запись. Однако брак фиктивный, так как цель его заключения - не
создание семьи, а получение гражданином Египта разрешения на временное
проживание в России без учета квоты, а также получение гражданства Российской
Федерации.
Фиктивные браки создают
препятствия для защиты государством семейных отношений и умаляют принципы
построения семьи, закрепленные семейным законодательством РФ, также подвергают
угрозе интересы страны, основы общественной и государственной безопасности.
Гатчинский городской
прокурор обратился в суд общей юрисдикции с исковыми требованиями о признании
брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния. Иск
находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений федерального
законодательства под контролем прокуратуры.
По информации помощника
прокурора Т.С. Батлуковой