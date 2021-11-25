Жених с юга

Гатчинская городская прокуратура приняла меры к признанию брака, фиктивно заключенного между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Египет, недействительным. Прокурорской проверкой установлено, что отделом ЗАГС г. Гатчины между российской гражданкой и египтянином заключен брак, о чем составлена актовая запись. Однако брак фиктивный, так как цель его заключения - не создание семьи, а получение гражданином Египта разрешения на временное проживание в России без учета квоты, а также получение гражданства Российской Федерации.

Фиктивные браки создают препятствия для защиты государством семейных отношений и умаляют принципы построения семьи, закрепленные семейным законодательством РФ, также подвергают угрозе интересы страны, основы общественной и государственной безопасности.

Гатчинский городской прокурор обратился в суд общей юрисдикции с исковыми требованиями о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния. Иск находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений федерального законодательства под контролем прокуратуры.

По информации помощника прокурора Т.С. Батлуковой