Депутат возит фельдшера

Однако медицинского транспорта на всех не хватает, и медикам нужна помощь водителей-волонтеров. Депутаты партии «Единая Россия» регулярно это практикуют. 26 ноября депутат Законодательного собрания Ленинградской области, житель Гатчинского района Сергей Коняев, воспользовавшись свободным днем, на собственной машине отправился возить фельдшера поликлиники Аэродрома Елену Эдуардовну Алликсаар. В списке на первую половину дня значилось восемь адресов ковидных больных.

На своих страничках в социальных сетях депутат обратился к согражданам с призывом беречь свое здоровье, соблюдать предписанные ограничения. И, конечно, вакцинироваться.

«Да, прививка – не панацея, но это страховка – и от заражения вирусом, и от тяжелого течения болезни.

Давайте прививаться! Тем самым мы обезопасим себя и хоть немного облегчим жизнь нашим медикам», – призвал Сергей Коняев.