Александра Журавлёва из Гатчины – лучший молодой специалист года в сфере культуры

Александра Журавлёва из Гатчины – лучший молодой специалист года в сфере культуры

На конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры 2021» заведующая музеем-усадьбой П.Е. Щербова Александра Журавлёва была признана лучшим молодым специалистом года.

Рубрики : Культура     29 Nov 2021

26-го ноября состоялась церемония награждения победителей.

Лучшим музеем года назван музей-усадьба Приютино. Награда была вручена заведующей музеем Ольге Морозовой.

https://vk.com/museums.lenobl

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