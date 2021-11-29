Александра Журавлёва из Гатчины – лучший молодой специалист года в сфере культуры

26-го ноября состоялась
церемония награждения победителей.
Лучшим музеем года назван
музей-усадьба Приютино. Награда была вручена заведующей музеем Ольге Морозовой.
На конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры 2021» заведующая музеем-усадьбой П.Е. Щербова Александра Журавлёва была признана лучшим молодым специалистом года.
26-го ноября состоялась
церемония награждения победителей.
Лучшим музеем года назван
музей-усадьба Приютино. Награда была вручена заведующей музеем Ольге Морозовой.
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