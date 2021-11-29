Бюджет Гатчинского района утвержден, а гимн пока не написан

С докладом о
бюджете на заседании Совета депутатов выступила председатель комитета финансов
Гатчинского района Любовь Орехова. Единогласным решением депутаты утвердили
следующие основные характеристики бюджета на 2022 год: прогнозируемый общий
объем доходов бюджета – 7 млрд 677 млн рублей; общий объем расходов – 7 млрд
758 млн рублей; прогнозируемый дефицит – 80,7 млн рублей.
Высокую оценку
бюджету-2022 дала контрольно-счетная палата Гатчинского района. Специалисты
палаты внимательно проштудировали объемный документ и сделали заключение, что
все законы соблюдены, а основные характеристики – обоснованы.
Как подчеркнул глава Гатчинского района
Виталий Филоненко, бюджет – рабочий инструмент. Уже в феврале в него будут
вноситься изменения и дополнения. Если появятся дополнительные средства, они
будут направляться на нужды поселений.
После долгого
обсуждения депутаты утвердили прогнозный план приватизации имущества
Гатчинского района, внеся в него изменения.
Был признан
несостоявшимся конкурс на лучший проект гимна Гатчинского района. Как пояснил
выступавший на сессии председатель комитета по культуре и туризму Сергей
Никитин, «из-за отсутствия предложений достойных для рассмотрения». В следующем
году Гатчинский район будет отмечать 95-летие. Решением совета депутатов
объявлен новый конкурс на лучший проект гимна Гатчинского района – текст и
музыку, утверждено положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии. Конкурсные
материалы принимаются до 1 февраля 2022 года по адресу: Гатчина, ул. К.Маркса,
д.44, к.17.
Также были
изменены тарифы на платные услуги, оказываемые Гатчинской детской музыкальной
школой им. Ипполитова-Иванова и Таицкой детской музыкальной школой им. Римского-Корсакова.
Стоимость услуг выросла в среднем на 2-4 процента. Изменения касаются только
обучения в подготовительных группах. Так, обучение в подготовительной группе
Гатчинской музыкальной школы составит 1000 рублей за 8 занятий в месяц, в
Таицкой – 650 рублей за 8 занятий в месяц (без инструмента) и 2700 рублей за 12
занятий в месяц (с инструментом).
Татьяна Можаева