Бюджет Гатчинского района утвержден, а гимн пока не написан

С докладом о бюджете на заседании Совета депутатов выступила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова. Единогласным решением депутаты утвердили следующие основные характеристики бюджета на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета – 7 млрд 677 млн рублей; общий объем расходов – 7 млрд 758 млн рублей; прогнозируемый дефицит – 80,7 млн рублей.

Высокую оценку бюджету-2022 дала контрольно-счетная палата Гатчинского района. Специалисты палаты внимательно проштудировали объемный документ и сделали заключение, что все законы соблюдены, а основные характеристики – обоснованы.

Как подчеркнул глава Гатчинского района Виталий Филоненко, бюджет – рабочий инструмент. Уже в феврале в него будут вноситься изменения и дополнения. Если появятся дополнительные средства, они будут направляться на нужды поселений.

После долгого обсуждения депутаты утвердили прогнозный план приватизации имущества Гатчинского района, внеся в него изменения.

Был признан несостоявшимся конкурс на лучший проект гимна Гатчинского района. Как пояснил выступавший на сессии председатель комитета по культуре и туризму Сергей Никитин, «из-за отсутствия предложений достойных для рассмотрения». В следующем году Гатчинский район будет отмечать 95-летие. Решением совета депутатов объявлен новый конкурс на лучший проект гимна Гатчинского района – текст и музыку, утверждено положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии. Конкурсные материалы принимаются до 1 февраля 2022 года по адресу: Гатчина, ул. К.Маркса, д.44, к.17.

Также были изменены тарифы на платные услуги, оказываемые Гатчинской детской музыкальной школой им. Ипполитова-Иванова и Таицкой детской музыкальной школой им. Римского-Корсакова. Стоимость услуг выросла в среднем на 2-4 процента. Изменения касаются только обучения в подготовительных группах. Так, обучение в подготовительной группе Гатчинской музыкальной школы составит 1000 рублей за 8 занятий в месяц, в Таицкой – 650 рублей за 8 занятий в месяц (без инструмента) и 2700 рублей за 12 занятий в месяц (с инструментом).

Татьяна Можаева