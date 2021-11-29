Пожар в городе Коммунар ликвидируют

Сегодня в 6:34 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о пожаре на территории фабрики нетканых материалов «Фанема» в городе Коммунар Гатчинского района. Незамедлительно к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения.
По прибытию первого
подразделения было установлено горение кровли по всей площади в двухэтажном
кирпичном промышленном здании.
В 9:55 пожар был
локализован на площади 350 кв. метров.
Информация о пострадавших
не поступала.
Работы по тушению пожара
продолжаются.
Всего на тушение пожара
было привлечено 61 человек и 23 единиц техники.
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