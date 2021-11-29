Пожар в городе Коммунар ликвидируют

Пожар в городе Коммунар ликвидируют

Сегодня в 6:34 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о пожаре на территории фабрики нетканых материалов «Фанема» в городе Коммунар Гатчинского района. Незамедлительно к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Рубрики : Происшествия     29 Nov 2021

По прибытию первого подразделения было установлено горение кровли по всей площади в двухэтажном кирпичном промышленном здании.

В 9:55 пожар был локализован на площади 350 кв. метров.

Информация о пострадавших не поступала.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Всего на тушение пожара было привлечено 61 человек и 23 единиц техники.

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