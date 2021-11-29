Пожар в городе Коммунар ликвидируют

По прибытию первого подразделения было установлено горение кровли по всей площади в двухэтажном кирпичном промышленном здании.

В 9:55 пожар был локализован на площади 350 кв. метров.

Информация о пострадавших не поступала.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Всего на тушение пожара было привлечено 61 человек и 23 единиц техники.