«Теплый дом» дарит подарки в свой юбилей

Мастер-класс «Открытка маме», который провела руководитель студии «САМ ПРО» Ольга Алексеева, был приурочен к Дню матери. В связи с ковидными ограничениями мастер-класс проходил в два этапа, чтобы избежать большого скопления людей.

На праздник сотрудники «Теплого дома» пригласили своих подопечных – ребят из многодетных и малообеспеченных семей. В приятной и дружеской атмосфере они сделали своим мамочкам подарок, поиграли с волонтерами Гатчинского Дворца молодежи, а также получили подарки – пряники с эмблемой «Теплого дома».

Ирина Хрусталёва

Фото: «Теплый дом»