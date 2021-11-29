«Теплый дом» дарит подарки в свой юбилей

Мастер-класс «Открытка маме», который провела
руководитель студии «САМ ПРО» Ольга Алексеева, был приурочен к Дню матери. В
связи с ковидными ограничениями мастер-класс проходил в два этапа, чтобы
избежать большого скопления людей.
На праздник сотрудники «Теплого дома» пригласили
своих подопечных – ребят из многодетных и малообеспеченных семей. В приятной и
дружеской атмосфере они сделали своим мамочкам подарок, поиграли с волонтерами
Гатчинского Дворца молодежи, а также получили подарки – пряники с эмблемой
«Теплого дома».
Фото:
«Теплый дом»