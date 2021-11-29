В Перинатальном центре в Гатчине поздравили молодых мамочек

Так, на базе педиатрического отделения Токсовской больницы для детей и их мам при участии волонтерской организации «Наши дети» прошел концерт. Выступили коллектив ирландского танца и ансамбль скрипачей. В концерте также в качестве солистки приняла участие специалист-дефектолог больницы Диана Родионцева, которая исполнила песню про маму. После концерта зрительницы тепло поблагодарили сотрудников больницы и организаторов праздника.

В Ломоносовской поликлинике в детском отделении провели викторину. На вопросы по теме материнства активно отвечали мамы, бабушки и дети. Каждый получил небольшой приз — символ приближающегося года тигра.

А в Перинатальном центре всем мамам, находящимся на послеродовом отделении, подарили подарки.