В Перинатальном центре в Гатчине поздравили молодых мамочек

Так, на базе
педиатрического отделения Токсовской больницы для детей и их мам при участии
волонтерской организации «Наши дети» прошел концерт. Выступили коллектив
ирландского танца и ансамбль скрипачей. В концерте также в качестве солистки
приняла участие специалист-дефектолог больницы Диана Родионцева, которая
исполнила песню про маму. После концерта зрительницы тепло поблагодарили
сотрудников больницы и организаторов праздника.
В Ломоносовской
поликлинике в детском отделении провели викторину. На вопросы по теме
материнства активно отвечали мамы, бабушки и дети. Каждый получил небольшой
приз — символ приближающегося года тигра.
А в Перинатальном центре
всем мамам, находящимся на послеродовом отделении, подарили подарки.