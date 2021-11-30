VIII Гатчинский книжный салон в «Купринке»: краеведческий код Гатчины

«Краеведческий код Гатчины» - именно под таким названием прошел на этот раз ставший уже в хорошем смысле привычным Книжный салон. Для знатоков, библиофилов и краеведов очередной форум в «Купринке» стал еще одним важным доказательством того, что, несмотря на пандемию, краеведческая и литературная жизнь в Гатчине не замерла и продолжает приносить новые удивительные открытия и возможности для исследований.

«Книгой-открытием» нового Книжного салона стало подарочное издание «Гатчина 1796-2021», которое представила директор Централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова. Этот прекрасный альбом подготовлен совместными усилиями администрации Гатчинского района и Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна. Книга рассказывает об истории города и его воинской славе, музеях и архитектуре, храмах и культуре, выдающихся людях и изобретениях. Материалы для издания предоставили администрация Гатчинского района, ГМЗ «Гатчина», музей города Гатчины, централизованная библиотечная система города, редакция газеты «Гатчинская правда», телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо», различные предприятия города.

Главный библиограф «Купринки» Наталья Юронен представила последнее издание библиотеки — краткий путеводитель «Воинская слава Гатчины», подготовленный к 225-летнему юбилею города. Как отметила Наталья Викторовна, уникальность этого путеводителя в том, что он рассказывает об одной странице из истории города — о Гатчине военной.

- Предназначен он именно гатчинцам и, в первую очередь, молодому поколению, - подчеркнула она. - Мы хотели, чтобы познакомившись с этим путеводителем, молодые люди шли по родным улицам и знали, в честь каких героев они названы, какие подвиги эти люди совершили, какие судьбы скрываются за краткими надписями на фасадах зданий.

Путеводитель сопровождается многочисленными фотографиями городских объектов и памятников, а также картой с указанием всех военных достопримечательностей Гатчины.

Новое издание, посвященное скорбной дате 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, представила главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралева. «Живая история газетных страниц» - сборник публикаций газеты «Гатчинская правда» за последние 80 лет. В ней собран уникальный материал о событиях и героях Великой Отечественной войны. Многие материалы основаны на личных встречах с очевидцами тех событий, героями, их однополчанами и родными.

Напомним, в этом году нашей газете исполнилось 90 лет. «Гатчинскую правду» по праву называют самым достоверным источником информации обо всех сферах жизни гатчинцев за минувшие почти сто лет. На материалы из газеты опираются многие авторы, пишущие об истории Гатчины и Гатчинского района, и представленные на последнем Книжном салоне издания не стали исключением в этом смысле.

Книгу «Гатчинский дворец и парк. Фотолетопись. 1944-1970» представила ее автор, сотрудник ГМЗ «Гатчина» Ирина Рыженко. В альбоме собраны фотографии и документы, посвященные истории дворца и парка после Великой Отечественной войны. Они рассказывают о восстановлении и реставрации памятников, о выставочной и активной массовой работе, которая проводилась здесь. В книге представлены фотографии из семейных альбомов гатчинцев, а также публикации «Гатчинской правды». Как напомнила Ирина Рыженко, в 2016 году был издан фотоальбом «Гатчинский дворец и парк. Фотолетопись. До 1917 г.», который стал первой попыткой обобщить иконографический и документальный материал, повествующий о жизни в Гатчине царской семьи в последней четверти XIX – начале XX веков.

Сразу три своих книги представил краевед и историк Андрей Бурлаков. Краеведческий очерк «Вырица в давние времена» посвящен истории Вырица, ее владельцев и жителей. По словам Андрея Вячеславовича, он более тридцати лет собирал сведения по истории этой оредежской деревни. Основой для написания книги стали архивные документы, редкие книжные издания, газетная хроника, воспоминания старожилов.

На страницах книги «Поселок Прибытково и его окрестности» в подробностях раскрывается история Прибытковской земли, которая хранит в себе множество тайн, загадок и удивительных открытий. Автор начинает свой рассказ с описания находок в курганных захоронениях XI-XII веков в окрестностях будущего поселка, о забытой помещичьей усадьбе «Розенгоф», о вотчине помещика Мамышева, о деревне Клопицы, которая со временем стала Покровской, о дачных колониях на месте будущего поселка.

Книга «Путешествие по южным окрестностям Гатчины. Авторские экскурсии» знакомит читателя с некоторыми экскурсионными маршрутами и туристическими тропинками по заповедным и историческим местам по южной части Гатчинского района Ленинградской области, в прошлом - Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Книгу «Наша история, наша победа!», изданную к 150-летию Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, представила директор колледжа Марина Воронцова. Сборник воспоминаний, фотографий, исторических материалов посвящен преподавателям и выпускникам педагогического училища, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны, трудились в тылу на благо Победы, будучи детьми, пережили все ужасы тех страшных лет.

Об очередном, восемнадцатом номере ежегодного литературно-краеведческого альманаха «Оредеж» рассказала заведующая инновационно-методическим отделом Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Светлана Топорикова. По словам Светланы Александровны, «Оредеж» ценен тем, что каждый раз над ним работает большая команда авторов, составителей, редакторов. На этот раз среди них - более пятидесяти авторов прозаических и поэтических текстов и четырнадцать художников, включая и совершенно новые для альманаха имена.

- Большое спасибо газете «Гатчинская правда» за предоставленные фотографии фотокорреспондента Ольги Фирсовой, которые украсили наш новый номер, - отметила Светлана Топорикова.

За минувшие восемь лет Гатчинский Книжный салон стал знаковым культурным событием, которого многие гатчинцы с нетерпением ждут целый год. Неудивительно, ведь это замечательная возможность узнать о новинках уходящего года и напрямую пообщаться с авторами новых книг, открывая для себя новые горизонты литературного процесса и полезного чтения.

Полную видеозапись VIII Гатчинского краеведческого салона можно увидеть на сайте и страничке библиотеки им. А.И. Куприна в ВКонтакте и на канале YouTube.