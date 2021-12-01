Гатчинцы - победители конкурса «Звезда культуры 2021»

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Звезда культуры 2021» состоялась на сцене Дворца культуры города Кировска. Заслуженные награды вручал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Конкурс проводится в два этапа, муниципальный и областной, по 15 основным и трем дополнительным номинациям. В итоге областная конкурная комиссия приняла решение о награждении 62 ярких и талантливых конкурсантов, среди них шесть гатчинцев.

Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Славяночка» Центра культуры, досуга и творчества г. Коммунар (руководитель Ирина Савченко) – победитель в номинации «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года». В этой же номинации образцовый самодеятельный коллектив студия танца «РитмИкс» Центра творчества юных г. Гатчины (балетмейстеры Ирина Белоградова и Василий Иванов) награждены дипломом лауреата 1 степени.

В номинации «Лучший педагог» победила преподаватель Детской художественной школа г. Гатчины Марина Фазанова.

В номинации «За долголетнее служение профессии» наград удостоены преподаватель Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова» Ольга Поризко и главный библиотекарь Елизаветинского сельского культурно-библиотечного комплекса Татьяна Евдокимова.

Заведующая музеем-усадьбой П.Е. Щербова Александра Журавлёва была признана лучшим молодым специалистом года.

Поздравляем всех звезд культуры, желаем дальнейших творческих успехов и достижения новых высот в профессиональной деятельности.

Напомним, что конкурс «Звезда культуры» проводится с 2001 года. В 2007 году распоряжением губернатора Ленинградской области были утверждены денежные премии победителям. За 19 лет в конкурсе приняли участие 1806 человек.