Гатчинцы - победители конкурса «Звезда культуры 2021»

Торжественная
церемония награждения победителей конкурса «Звезда культуры 2021» состоялась на
сцене Дворца культуры города Кировска. Заслуженные награды вручал председатель
комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.
Конкурс
проводится в два этапа, муниципальный и областной, по 15 основным и трем
дополнительным номинациям. В итоге областная конкурная комиссия приняла решение
о награждении 62 ярких и талантливых конкурсантов, среди них шесть гатчинцев.
Образцовый
самодеятельный коллектив ансамбль танца «Славяночка» Центра культуры,
досуга и творчества г. Коммунар (руководитель Ирина Савченко) – победитель в
номинации «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества
года». В этой же номинации образцовый самодеятельный коллектив студия танца
«РитмИкс» Центра творчества юных г. Гатчины (балетмейстеры Ирина Белоградова
и Василий Иванов) награждены дипломом лауреата 1 степени.
В
номинации «Лучший педагог» победила преподаватель Детской художественной школа
г. Гатчины Марина
Фазанова.
В
номинации «За долголетнее служение профессии» наград удостоены преподаватель Гатчинской
детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова» Ольга Поризко и главный
библиотекарь Елизаветинского сельского культурно-библиотечного комплекса Татьяна Евдокимова.
Заведующая
музеем-усадьбой П.Е. Щербова Александра Журавлёва была признана лучшим
молодым специалистом года.
Поздравляем
всех звезд культуры, желаем дальнейших творческих успехов и достижения новых
высот в профессиональной деятельности.
Напомним,
что конкурс «Звезда культуры» проводится с 2001 года. В 2007 году распоряжением
губернатора Ленинградской области были утверждены денежные премии победителям.
За 19 лет в конкурсе приняли участие 1806 человек.