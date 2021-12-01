Когда нужно провериться на ВИЧ?

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается важный для человечества день – Всемирный День борьбы со СПИДом. Этот день напоминает нам о необходимости предотвращения глобального распространения этого заболевания и имеет особое значение для Ленинградской области – наш регион входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов Российской Федерации. По состоянию на 30 июня 2021 года среди жителей Ленинградской области зарегистрировано около 20 тыс. человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 396 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 8,5 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом, в нашем регионе, как и во всем мире, растет количество новых случаев ВИЧ-инфекции у жителей старше 45 лет.

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом Ленинградский центр по профилактике и борьбе со СПИД запустил информационную кампанию «Безопасность всех зависит от каждого». Информационная кампания разработана по результатам исследования отношения жителей Ленинградской области к ВИЧ, которое выявило мифы в сознании людей старше 45, среди которых особенно широко проявился миф о том, что ВИЧ – болезнь молодых.

Чтобы донести до жителей региона старше 45 лет ценность регулярного тестирования, использования презервативов, а также снизить уровень стигматизации людей с ВИЧ и был выбран слоган «Безопасность всех зависит от каждого». Героями созданных видеороликов стали врач-инфекционист, ВИЧ-инфицированный продавец продуктового магазина, сотрудник библиотеки и предприниматель. Все старше 45.

Одним из ключевых героев информационной кампании стал Дмитрий Щукарев, врач-инфекционист из Кировского района Ленинградской области. Социальные плакаты с его участием 1 декабря были размещены на улицах Гатчинского и Всеволожского районов Ленинградской области.

О том, какие цели преследует информационная кампания, какие опасные мифы угрожают нашему здоровью, и как дела обстоят на самом деле мы поговорили с главным врачом Центра по профилактике и борьбе со СПИД Ленинградской области, доктором медицинских наук Алексеем Ковеленовым.

Как 45-летние рискуют

- Алексей Юрьевич, почему врачи смотрят именно на этот возраст?

- В последние годы увеличивается количество вновь инфицированных в возрасте сорок-сорок пять плюс. В этом возрасте теряется бдительность. В начале двухтысячных годов устоялось мнение, будто ВИЧ связан с употреблением наркотиков, однако уже с середины двухтысячных количество инфицированных именно этим путем стало снижаться. И начало расти число больных, заразившихся при половом контакте. Но миф сохранился. И у многих появилось ощущение, будто в зрелом возрасте инфицирование ВИЧ практически невозможно. Людям кажется: «Я веду социально благополучный образ жизни, нет и намёка на употребление наркотических средств». И забывают, что незащищенный секс тоже источник заражения. А в отличие от молодежи, многие люди этого возраста не воспринимают презерватив как что-то обязательное.

- По исследованию, проведенному центром, видно: все более-менее осведомлены о том, что можно заразиться в результате незащищенного полового контакта. Но почему же все равно теряется бдительность?

- Это люди советского воспитания. То ли скромность, то ли стыдливость не позволяют им предлагать партнёру воспользоваться средством защиты. И на этом попадаются. Встречают партнера, возникают чувства, случаются контакты – и вроде бы человек социально благополучен, а потом выясняется - инфицирован. Человек просто не знал о своем статусе, или – бывает и такое - знал, но не придавал этому значения.

- Получается, видимое социальное благополучие никакой гарантии никому не дает?

- Да, это двадцать лет назад к нам приходили наркопотребители, потратившие на наркотики все свои средства, уже не обращающие внимание на свой облик. Сейчас приходят вполне благополучные люди и с ужасом узнают, что они инфицированы.

Когда нужно провериться

- В исследовании больше половины респондентов сказали, что знают свой ВИЧ-статус, но за последний год исследование на вирус проводили меньше тридцати процентов опрошенных. Как же часто все-таки надо проверяться на ВИЧ-инфекцию, чтобы быть уверенным в своем статусе?

- Если случилась незащищенная половая связь с неизвестным партнёром, то провериться нужно. Но только через три-четыре недели после контакта. Или если случилось употребление наркотических средств. Провериться надо, если в последнее время было рискованное поведение.

- Люди осознают, что такое рискованное поведение? Все отвечают на вопросы правильно, но осознания, как кажется, нет.

- Мы пытаемся донести до аудитории информацию о наиболее вероятных путях инфицирования. Случайные контакты бывают, например, после употребления алкогольных напитков, поэтому и это мы тоже считаем рискованным поведением. Коварство инфекции в том, что в течение нескольких лет после инфицирования человек чувствует себя совершенно здоровым. Поэтому люди нередко приходят уже с глубоким иммунодефицитом. Много примеров, когда пациент обращался в медицинские организации с симптомами, получал лечение от разных заболеваний – и только спустя какое-то время его направляли на анализ на ВИЧ. Когда человек узнает об инфицировании - это шок. Но на стадии принятия, после подробных расспросов, каждый человек, как правило, вспоминает ситуацию, когда произошло инфицирование. Говорят: никогда бы не подумали, что партнер может стать источником инфекции, а о средствах защиты сказать постеснялись.

- То есть, люди должны в первую очередь уметь оценивать своё поведение на предмет риска инфицирования ВИЧ?

- Да. И обращаться к врачу в случае появления симптомов. Могут быть и ОРВИ-подобные, и ангиноподобные. Важно не скрывать, что был рискованный контакт, чтобы было назначено соответствующее обследование. Не надо бояться этого. Что случилось, то случилось - надо воспринимать вероятность инфицирования. В конце концов, можно провести обследование анонимно. Но пока только небольшая доля пациентов озабочена после рискованных контактов. Количество обратившихся с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции уже на продвинутых стадиях это доказывает - около трети новых пациентов выявляются на стадиях глубокого иммунодефицита. На этом фоне развиваются другие инфекционные заболевания - чаще всего туберкулёз, бывает кандидоз, пневмоцистная пневмония.

Привет из 2010-го

- Сколько человек можете жить, не замечая застарелой ВИЧ-инфекции?

- Латентный период может составлять до десяти и более лет.

- То есть, человек в тридцать лет может заразиться, а через десять лет заразить другого, не зная о своем статусе?

- Да! И сейчас иногда обращаются пациенты, инфицированные в седьмом, восьмом, девятом, десятом годах. Человек долго не воспринимает себя больным, запускает заболевание и продолжает распространять инфекцию. На это накладывается тот факт, что Санкт-Петербург и Ленинградская область относятся к высоко поражённым ВИЧ-инфекцией территориям – это объясняется тем, что здесь раньше шел наркотрафик. Кумулятивное количество инфицированных у нас больше одного процента от всего населения. А если брать категорию мужчин старше сорока лет или женщин старше тридцати пяти, там инфицирование доходит до трёх-семи процентов. Поэтому и вероятность инфицирования в этой возрастной категории гораздо выше.

- Что же предпринять, чтобы эту категорию людей побудить внимательнее относиться к заболеванию, к предупреждению случаев заражения?

- В свое время Владимир Познер занимался этой проблемой, вел в середине двухтысячных годов программу, посвященную ВИЧ-инфекции. Он говорил, что надо, чтобы все федеральные каналы, все средства массовой информации трубили об этой проблеме. Но пока мало, очень мало социальной рекламы на федеральных каналах, в социальных сетях. Нужно рассказывать об этой проблеме – в том числе с примерами. Ведь случаи инфицирования есть даже среди чиновников высокого ранга – съездили на отдых, и потом – такие проблемы! Надо беречь себя и окружающих.

Когда следует провериться?

Через три-четыре недели:

· После незащищенного сексуального контакта с новым партнером

· После употребления инъекционных наркотиков

· Для врачей - после случайного пореза или укола иглой во время оказания помощи ВИЧ-инфицированному

· После иного рискованного поведения (в том числе неумеренного употребления алкоголя и психотропных веществ)

Материал подготовил Степан Горин

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