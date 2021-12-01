Когда нужно провериться на ВИЧ?

Ежегодно
1 декабря во всем мире отмечается важный для человечества день – Всемирный День
борьбы со СПИДом. Этот день напоминает
нам о необходимости предотвращения глобального распространения этого
заболевания и имеет особое значение для Ленинградской области – наш регион входит в число
высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов Российской Федерации. По
состоянию на 30 июня 2021 года среди жителей Ленинградской области
зарегистрировано около 20 тыс. человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 396 новых
случаев ВИЧ-инфекции, что на 8,5 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.
При этом, в нашем регионе, как и во всем мире,
растет количество новых случаев ВИЧ-инфекции у жителей старше 45 лет.
В
рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом Ленинградский центр по профилактике и
борьбе со СПИД запустил информационную кампанию «Безопасность всех зависит от каждого».
Информационная кампания разработана по результатам исследования отношения
жителей Ленинградской области к ВИЧ, которое выявило мифы в сознании людей
старше 45, среди которых особенно широко проявился миф о том, что ВИЧ – болезнь
молодых.
Чтобы
донести до жителей региона старше 45 лет ценность регулярного тестирования,
использования презервативов, а также снизить уровень стигматизации людей с ВИЧ и
был выбран слоган «Безопасность всех зависит от каждого». Героями созданных
видеороликов стали врач-инфекционист, ВИЧ-инфицированный продавец продуктового
магазина, сотрудник библиотеки и предприниматель. Все старше 45.
Одним
из ключевых героев информационной кампании стал Дмитрий Щукарев,
врач-инфекционист из Кировского района Ленинградской области. Социальные плакаты
с его участием 1 декабря были размещены на улицах Гатчинского и Всеволожского
районов Ленинградской области.
О том, какие цели
преследует информационная кампания, какие опасные мифы угрожают нашему
здоровью, и как дела обстоят на самом деле мы поговорили с главным врачом
Центра по профилактике и борьбе со СПИД Ленинградской области, доктором
медицинских наук Алексеем Ковеленовым.
Как 45-летние рискуют
- Алексей Юрьевич, почему врачи смотрят именно на этот возраст?
- В последние годы
увеличивается количество вновь инфицированных в возрасте сорок-сорок пять плюс.
В этом возрасте теряется бдительность. В начале двухтысячных годов устоялось
мнение, будто ВИЧ связан с употреблением наркотиков, однако уже с середины двухтысячных
количество инфицированных именно этим путем стало снижаться. И начало расти
число больных, заразившихся при половом контакте. Но миф сохранился. И у многих
появилось ощущение, будто в зрелом возрасте инфицирование ВИЧ практически
невозможно. Людям кажется: «Я веду социально благополучный образ жизни, нет и
намёка на употребление наркотических средств». И забывают, что незащищенный
секс тоже источник заражения. А в отличие от молодежи, многие люди этого
возраста не воспринимают презерватив как что-то обязательное.
- По исследованию,
проведенному центром, видно: все более-менее осведомлены о том, что можно
заразиться в результате незащищенного полового контакта. Но почему же все равно
теряется бдительность?
- Это люди советского
воспитания. То ли скромность, то ли стыдливость не позволяют им предлагать
партнёру воспользоваться средством защиты. И на этом попадаются. Встречают
партнера, возникают чувства, случаются контакты – и вроде бы человек социально
благополучен, а потом выясняется - инфицирован. Человек просто не знал о своем
статусе, или – бывает и такое - знал, но не придавал этому значения.
- Получается, видимое
социальное благополучие никакой гарантии никому не дает?
- Да, это двадцать лет
назад к нам приходили наркопотребители, потратившие на наркотики все свои
средства, уже не обращающие внимание на свой облик. Сейчас приходят вполне
благополучные люди и с ужасом узнают, что они инфицированы.
Когда нужно провериться
- В исследовании больше
половины респондентов сказали, что знают свой ВИЧ-статус, но за последний год
исследование на вирус проводили меньше тридцати процентов опрошенных. Как же
часто все-таки надо проверяться на ВИЧ-инфекцию, чтобы быть уверенным в своем
статусе?
- Если случилась
незащищенная половая связь с неизвестным партнёром, то провериться нужно. Но
только через три-четыре недели после контакта. Или если случилось употребление
наркотических средств. Провериться надо, если в последнее время было
рискованное поведение.
- Люди осознают, что
такое рискованное поведение? Все отвечают на вопросы правильно, но осознания,
как кажется, нет.
- Мы пытаемся донести до
аудитории информацию о наиболее вероятных путях инфицирования. Случайные
контакты бывают, например, после употребления алкогольных напитков, поэтому и
это мы тоже считаем рискованным поведением. Коварство инфекции в том, что в течение
нескольких лет после инфицирования человек чувствует себя совершенно здоровым.
Поэтому люди нередко приходят уже с глубоким иммунодефицитом. Много примеров,
когда пациент обращался в медицинские организации с симптомами, получал лечение
от разных заболеваний – и только спустя какое-то время его направляли на анализ
на ВИЧ. Когда человек узнает об инфицировании - это шок. Но на стадии принятия,
после подробных расспросов, каждый человек, как правило, вспоминает ситуацию,
когда произошло инфицирование. Говорят: никогда бы не подумали, что партнер
может стать источником инфекции, а о средствах защиты сказать постеснялись.
- То есть, люди должны в
первую очередь уметь оценивать своё поведение на предмет риска инфицирования
ВИЧ?
- Да. И обращаться к
врачу в случае появления симптомов. Могут быть и ОРВИ-подобные, и
ангиноподобные. Важно не скрывать, что был рискованный контакт, чтобы было
назначено соответствующее обследование. Не надо бояться этого. Что случилось,
то случилось - надо воспринимать вероятность инфицирования. В конце концов,
можно провести обследование анонимно. Но пока только небольшая доля пациентов
озабочена после рискованных контактов. Количество обратившихся с клиническими
проявлениями ВИЧ-инфекции уже на продвинутых стадиях это доказывает - около
трети новых пациентов выявляются на стадиях глубокого иммунодефицита. На этом
фоне развиваются другие инфекционные заболевания - чаще всего туберкулёз,
бывает кандидоз, пневмоцистная пневмония.
Привет из 2010-го
- Сколько человек можете жить, не замечая застарелой ВИЧ-инфекции?
- Латентный период может
составлять до десяти и более лет.
- То есть, человек в
тридцать лет может заразиться, а через десять лет заразить другого, не зная о
своем статусе?
- Да! И сейчас иногда
обращаются пациенты, инфицированные в седьмом, восьмом, девятом, десятом годах.
Человек долго не воспринимает себя больным, запускает заболевание и продолжает
распространять инфекцию. На это накладывается тот факт, что Санкт-Петербург и
Ленинградская область относятся к высоко поражённым ВИЧ-инфекцией территориям –
это объясняется тем, что здесь раньше шел наркотрафик. Кумулятивное количество
инфицированных у нас больше одного процента от всего населения. А если брать
категорию мужчин старше сорока лет или женщин старше тридцати пяти, там инфицирование
доходит до трёх-семи процентов. Поэтому и вероятность инфицирования в этой
возрастной категории гораздо выше.
- Что же предпринять,
чтобы эту категорию людей побудить внимательнее относиться к заболеванию, к
предупреждению случаев заражения?
- В свое время Владимир
Познер занимался этой проблемой, вел в середине двухтысячных годов программу,
посвященную ВИЧ-инфекции. Он говорил, что надо, чтобы все федеральные каналы,
все средства массовой информации трубили об этой проблеме. Но пока мало, очень
мало социальной рекламы на федеральных каналах, в социальных сетях. Нужно
рассказывать об этой проблеме – в том числе с примерами. Ведь случаи
инфицирования есть даже среди чиновников высокого ранга – съездили на отдых, и
потом – такие проблемы! Надо беречь себя и окружающих.
Когда следует провериться?
Через три-четыре недели:
·
После
незащищенного сексуального контакта с новым партнером
·
После
употребления инъекционных наркотиков
·
Для врачей -
после случайного пореза или укола иглой во время оказания помощи
ВИЧ-инфицированному
·
После иного
рискованного поведения (в том числе неумеренного употребления алкоголя и
психотропных веществ)
Материал подготовил
Степан Горин
#зависитоткаждого