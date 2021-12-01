Коммунальщики продолжают бороться со стихией

Как рассказал директор УБДХ г. Гатчины Владимир Рящин, начиная с понедельника коммунальная техника работает в круглосуточном режиме – задействовано 45 единиц техники и 91 дворник. Всего в уборке Гатчины принимают участие порядка 180-190 человек.

Приоритет отдают центральным улицам с интенсивным дорожным движением, автобусным остановкам, пешеходным переходам. Что касается остальных улиц (IV-V группа дорог), то в муниципальном задании прописана их уборка один раз в неделю. Несмотря на это, коммунальщики стараются убирать снег и здесь. Все обращения жителей обрабатываются по мере сил. Если не успели убрать днем – постараются приехать ночью, где жители не будут ругаться на звук спецтехники.

За первые сутки из Гатчины вывезли 900 кубов снега, но снегопад продолжается, поэтому это далеко не предел. В пятницу, третьего декабря, коммунальщики в полной боевой готовности ожидают усиление циклона.

С понедельника поступает много жалоб по поводу плохой уборки дворовых территорий. Владимир Рящин пояснил, что все силы были брошены на уборку улиц и тротуаров и во дворах работали только четыре единицы техники. Сегодня – их уже 12. Кроме этого, на одного дворника приходится около 13 домов.

- Тем не менее, они стараются. На предприятии открыты вакансии дворников и трактористов. Ждем трудолюбивых работников, которые помогут улучшить уборку города, - сказал Владимир Рящин.





Если у вас есть вопросы:

По Гатчине и району звоните на номер Единой дежурной диспетчерской службы: +7 (81371) 9-60-74

По вопросам уборки и вывоза снега во дворах Гатчины диспетчерская служба - УБДХ г.Гатчины, тел.: +7 (81371) 3-08-50; +7 (81371) 4-05-06

О нештатной ситуации и сложных дорожных условиях на федеральной трассе, проходящей по территории района, можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону +7(812)405-08-60.

О ситуации на региональных дорогах – сообщать по круглосуточной телефонной горячей линии на базе диспетчерской службы «Ленавтодора» по номеру +7(812)251-42-84.

Фото предоставлено УБДХ г. Гатчины