Коммунальщики продолжают бороться со стихией

Как
рассказал директор УБДХ г. Гатчины Владимир Рящин, начиная с понедельника
коммунальная техника работает в круглосуточном режиме – задействовано 45 единиц
техники и 91 дворник. Всего в уборке Гатчины принимают участие порядка 180-190
человек.
Приоритет
отдают центральным улицам с интенсивным дорожным движением, автобусным
остановкам, пешеходным переходам. Что касается остальных улиц (IV-V группа дорог), то
в муниципальном задании прописана их уборка один раз в неделю. Несмотря на это,
коммунальщики стараются убирать снег и здесь. Все обращения жителей
обрабатываются по мере сил. Если не успели убрать днем – постараются приехать
ночью, где жители не будут ругаться на звук спецтехники.
За
первые сутки из Гатчины вывезли 900 кубов снега, но снегопад продолжается,
поэтому это далеко не предел. В пятницу, третьего декабря, коммунальщики в
полной боевой готовности ожидают усиление циклона.
С
понедельника поступает много жалоб по поводу плохой уборки дворовых территорий.
Владимир Рящин пояснил, что все силы были брошены на уборку улиц и тротуаров и
во дворах работали только четыре единицы техники. Сегодня – их уже 12. Кроме
этого, на одного дворника приходится около 13 домов.
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Тем не менее, они стараются. На предприятии открыты вакансии дворников и
трактористов. Ждем трудолюбивых работников, которые помогут улучшить уборку
города, - сказал Владимир Рящин.
Если у вас есть вопросы:
По Гатчине и району
звоните на номер Единой дежурной диспетчерской службы: +7 (81371) 9-60-74
По вопросам уборки и
вывоза снега во дворах Гатчины диспетчерская служба - УБДХ г.Гатчины, тел.: +7
(81371) 3-08-50; +7 (81371) 4-05-06
О нештатной ситуации и
сложных дорожных условиях на федеральной трассе, проходящей по территории
района, можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» по телефону +7(812)405-08-60.
О ситуации на
региональных дорогах – сообщать по круглосуточной телефонной горячей линии на
базе диспетчерской службы «Ленавтодора» по номеру +7(812)251-42-84.
Фото предоставлено УБДХ г. Гатчины