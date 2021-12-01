Мамин день с героями Долины муми-троллей

Оказывается, Долина муми-троллей есть не только в Финляндии. Маленький кусочек этой волшебной местности есть и у нас, в Гатчинском районе. В роли автора уникального проекта «Долина муми-троллей в Гатчинском районе» выступил творческий коллектив «Юхла» из поселка Тайцы.

Кто не знает добрых, веселых и мудрых персонажей знаменитых муми-историй финской писательницы Туве Янссон? Муми-тролль, Снусмумрик, Малышка Мю — впервые эти ожившие герои появились на публике минувшим летом в деревне Петрово, во время финского праздника «Юхла». Организаторами мероприятия выступили Таицкий женсовет, участники сообщества «Инициатива – Тайцы» и Детский клуб финского языка. Став одним из проектов Таицкого женсовета, «Юхла» превратилась в целое творческое объединение, в задачи которого входит не только развлекать детей, но и знакомить их с финской культурой, языком и литературой.

«Юхла» в переводе с финского языка означает «праздник». И действительно, появление на любом мероприятии любимых персонажей детворы становится настоящим праздником с множеством сюрпризов. Так случилось и во время празднования Международного дня матери в библиотеке им. А.С. Пушкина.

Волшебным, сказочным сюрпризом для гатчинских детей стала познавательно-игровая программа «С большим приветом от муми-троллей». Впервые посетившие Гатчину Муми-тролль, Снусмумрик и Малышка Мю помогли детворе поздравить своих мам с праздником.

В качестве разминки жители Долины муми-троллей устроили веселую викторину на знание сказок о муми-троллях. И даже если кто-нибудь из ребят пока не знал, что в ноябре случается со всеми муми-троллями, в кого влюблена фрекен Снорк или кто всегда носит с собой сумку, в которой хранится все на свете, теперь им непременно захочется узнать это самим из книжек Туве Янссон. Кстати, за правильный ответ ребята получали небольшие призы из большой Шляпы волшебника, которой посвящена целая муми-повесть.

Ребята отгадывали загадки, разыгрывали пантомиму, играли в любимые игры муми-троллей. Вместе с жителями Муми-долины каждый из детей изготовил медаль для своей мамы. Надпись на лицевой стороне медали - «Для лучшей мамочки!» - говорила сама за себя. Естественно, ведь для каждого ребенка его мама — самая лучшая на свете!

«Мамин» праздник с муми-героями получился по-настоящему семейным, принеся детям и их родителям много радости и веселья. Ребята по очереди обнимали любимых сказочных героев, играли с ними и фотографировались на память. Все участники получили сладкие сюрпризы и книжки от сотрудников библиотеки.

Библиотека им. А.С. Пушкина искренне благодарит коллектив «Юхла» - Наталью Лутченко, Ольгу Кудрявцеву, Алину и Софью Лутченко - за яркие, положительные эмоции, светлую радость и знакомством с удивительными персонажами Туве Янссон.



