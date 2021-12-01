В Мельнице при пожаре погиб мужчина

24 ноября в деревне Мельница сгорел частный дом. На
месте пожара обнаружен труп мужчины 1959 года рождения. Предварительной причиной
пожара стала неисправность печного оборудования.
28 ноября в посёлке Кобринское на частном участке
сгорела надворная постройка. Причиной пожара стал аварийный режим работы
участка электросети.
29 ноября в Коммунаре сгорели складские здания на
территории фабрики нетканых материалов «Фанема». Проводится проверка.
30 ноября в садоводстве «София» массива «Новинка»
сгорел дачный дом. Ведётся дознание.
В первый день зимы в садоводстве «Импульс» массива
«Кобрино» сгорел дачный дом, а в Тайцах на улице Пионерской частный дом.
Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района