В Мельнице при пожаре погиб мужчина

В Мельнице при пожаре погиб мужчина

В период с 24 ноября по 1 декабря на территории Гатчинского района произошло 6 пожаров, один человек погиб.

Рубрики : Происшествия     01 Dec 2021

24 ноября в деревне Мельница сгорел частный дом. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1959 года рождения. Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

28 ноября в посёлке Кобринское на частном участке сгорела надворная постройка. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

29 ноября в Коммунаре сгорели складские здания на территории фабрики нетканых материалов «Фанема». Проводится проверка.

30 ноября в садоводстве «София» массива «Новинка» сгорел дачный дом. Ведётся дознание.

В первый день зимы в садоводстве «Импульс» массива «Кобрино» сгорел дачный дом, а в Тайцах на улице Пионерской частный дом. Проводится проверка.

 

 

                                                                ОНДиПР Гатчинского района

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