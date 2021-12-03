8 месяцев тюрьмы пьяному водителю

Житель Гатчинского района, четырежды судимый за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

Автомобиль «Лада Калина» под управлением пьяного водителя был остановлен сотрудниками ДПС. После проведенного освидетельствования, выявившего сильное алкогольное опьянение, поездки нарушителя закончились.

Гражданин Х. в очередной раз оказался на скамье подсудимых. Он признал свою вину и заявил, что в настоящее время алкогольные напитки не употребляет и автомобиля в собственности не имеет.

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде реального лишения свободы на срок 8 месяцев с лишением права управления транспортным средством на три года.

По информации старшего помощника прокурора Е.Н. Гордиенко