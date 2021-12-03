8 месяцев тюрьмы пьяному водителю

Житель Гатчинского
района, четырежды судимый за совершение преступления, предусмотренного статьей
264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом,
подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), вновь сел за
руль в нетрезвом состоянии.
Автомобиль «Лада Калина»
под управлением пьяного водителя был остановлен сотрудниками ДПС. После
проведенного освидетельствования, выявившего сильное алкогольное опьянение,
поездки нарушителя закончились.
Гражданин Х. в очередной
раз оказался на скамье подсудимых. Он признал свою вину и заявил, что в
настоящее время алкогольные напитки не употребляет и автомобиля в собственности
не имеет.
Гатчинский городской суд
вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде реального лишения
свободы на срок 8 месяцев с лишением права управления транспортным средством на
три года.
По информации старшего помощника
прокурора Е.Н. Гордиенко