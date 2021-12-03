Движения глаз как лекарство

Это было в 1987 году. Врачи предупредили Фрэнсин
Шапиро, что «рак удалось вылечить, однако нет никакой гарантии, что он не
возникнет снова». В тот период Фрэнсин, специалист в области английской
литературы, думала о том, «какие психологические и физиологические методы
действительно помогают улучшить физическое здоровье». Она оставила занятия
филологией и начала поиски знаний в области нейропсихологии. Она вспоминает: «Я
покинула Нью-Йорк и заинтересовалась группами и семинарами, посвященными
проблемам сознания, тела и психологическим методам улучшения физического и
душевного благополучия».
Несмотря на то, что болезнь отступила, женщину
по-прежнему мучили страхи и тревожные мысли, ночные кошмары.
«Однажды, гуляя в парке, я заметила, что некоторые
мысли, беспокоившие меня постоянно, исчезли. Вновь сосредоточившись на них, я
поняла, что мне не страшно. Когда я возвращалась к тревожным размышлениям,
глаза начинали непроизвольно двигаться... Когда я двигала ими намеренно, боль
от тяжелых воспоминаний исчезала. Больше того, на смену ощущениям и мыслям в
стиле «я бессильна», «со мной что-то не так» пришли другие: «это все уже в
прошлом», «у меня есть выбор», - пишет в своей книге Ф.Шапиро.
Своё открытие она попробовала на друзьях и
слушателях семинара, который посещала. А спустя некоторое время нашла источники
финансирования и начала проводить свои собственные семинары для широкого круга
заинтересованных лиц. Через несколько лет она стала лауреатом премии
Американской психологической ассоциации за выдающиеся успехи в психологии. Еще
через пару лет издала книгу «Психотерапия эмоциональных травм с помощью
движения глаз», цитаты из которой приводились выше.
Несмотря на то, что Ф.Шапиро так и не получила
официального диплома о психологическом образовании, специалисты признали, что
её психотерапевтическая техника проста, очевидна и эффективна при лечении жертв
сексуального насилия, участников боевых действий и лиц, пострадавших во время
стихийных бедствий.
В основу этой техники положен естественный процесс
следящих движений глаз (саккад), которые активизируют природный механизм
переработки травматических воспоминаний.
Сегодня метод ДПДГ/EMDR известен во всём мире, а в
2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его в качестве
рекомендуемого метода для работы с последствиями травматических событий.
Создана европейская ассоциация специалистов в области психологического
консультирования и психотерапии, практикующих психотерапию EMDR. Её филиал есть
и в Санкт-Петербурге (Институт EMDR СПб).
Сегодня специалисты этого филиала организовали
проект по проведению психологической помощи онлайн в ситуации эпидемии и
изоляции. Сначала они опробовали действие и эффективность на добровольцах, а
затем запустили проект для всех нуждающихся в психологической помощи.
Ежедневные бесплатные групповые сессии организованы на платформе ZOOM. Для
участия в программе нужно зарегистрироваться и ответить на несколько вопросов.
После этого человек получает письмо со ссылкой на вебинар. Понятно, что нужно
ZOOM установить себе на любое устройство (смартфон или компьютер) и после этого
принять участие в чатах, общаясь не только друг с другом, но и со специалистами
EMDR.
«Если у кого-то из участников групповой работы
возникает необходимость лично обратиться к специалисту EMDR, он может это
сделать в этих чатах, попросив о помощи. У нас есть координатор, который
соединяет их со специалистом», - пишут авторы проекта.
Я намеренно не сообщаю подробности методики, так как
этим должен заниматься специалист. Но для себя сделала один простой вывод: парк
нам пока что доступен; гуляем, отдыхаем и смотрим по сторонам (влево-вправо, на
раз-два). Книгу Фрэнсин Шапиро можно скачать, она в бесплатном доступе. А если
вы зайдете на петербургский сайт EMDR, то там есть список и фотографии
сертифицированных психологов, практикующих этот метод.
Фото pixabay.com