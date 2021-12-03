Движения глаз как лекарство

Это было в 1987 году. Врачи предупредили Фрэнсин Шапиро, что «рак удалось вылечить, однако нет никакой гарантии, что он не возникнет снова». В тот период Фрэнсин, специалист в области английской литературы, думала о том, «какие психологические и физиологические методы действительно помогают улучшить физическое здоровье». Она оставила занятия филологией и начала поиски знаний в области нейропсихологии. Она вспоминает: «Я покинула Нью-Йорк и заинтересовалась группами и семинарами, посвященными проблемам сознания, тела и психологическим методам улучшения физического и душевного благополучия».

Несмотря на то, что болезнь отступила, женщину по-прежнему мучили страхи и тревожные мысли, ночные кошмары.

«Однажды, гуляя в парке, я заметила, что некоторые мысли, беспокоившие меня постоянно, исчезли. Вновь сосредоточившись на них, я поняла, что мне не страшно. Когда я возвращалась к тревожным размышлениям, глаза начинали непроизвольно двигаться... Когда я двигала ими намеренно, боль от тяжелых воспоминаний исчезала. Больше того, на смену ощущениям и мыслям в стиле «я бессильна», «со мной что-то не так» пришли другие: «это все уже в прошлом», «у меня есть выбор», - пишет в своей книге Ф.Шапиро.

Своё открытие она попробовала на друзьях и слушателях семинара, который посещала. А спустя некоторое время нашла источники финансирования и начала проводить свои собственные семинары для широкого круга заинтересованных лиц. Через несколько лет она стала лауреатом премии Американской психологической ассоциации за выдающиеся успехи в психологии. Еще через пару лет издала книгу «Психотерапия эмоциональных травм с помощью движения глаз», цитаты из которой приводились выше.

Несмотря на то, что Ф.Шапиро так и не получила официального диплома о психологическом образовании, специалисты признали, что её психотерапевтическая техника проста, очевидна и эффективна при лечении жертв сексуального насилия, участников боевых действий и лиц, пострадавших во время стихийных бедствий.

В основу этой техники положен естественный процесс следящих движений глаз (саккад), которые активизируют природный механизм переработки травматических воспоминаний.

Сегодня метод ДПДГ/EMDR известен во всём мире, а в 2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала его в качестве рекомендуемого метода для работы с последствиями травматических событий. Создана европейская ассоциация специалистов в области психологического консультирования и психотерапии, практикующих психотерапию EMDR. Её филиал есть и в Санкт-Петербурге (Институт EMDR СПб).

Сегодня специалисты этого филиала организовали проект по проведению психологической помощи онлайн в ситуации эпидемии и изоляции. Сначала они опробовали действие и эффективность на добровольцах, а затем запустили проект для всех нуждающихся в психологической помощи. Ежедневные бесплатные групповые сессии организованы на платформе ZOOM. Для участия в программе нужно зарегистрироваться и ответить на несколько вопросов. После этого человек получает письмо со ссылкой на вебинар. Понятно, что нужно ZOOM установить себе на любое устройство (смартфон или компьютер) и после этого принять участие в чатах, общаясь не только друг с другом, но и со специалистами EMDR.

«Если у кого-то из участников групповой работы возникает необходимость лично обратиться к специалисту EMDR, он может это сделать в этих чатах, попросив о помощи. У нас есть координатор, который соединяет их со специалистом», - пишут авторы проекта.

Я намеренно не сообщаю подробности методики, так как этим должен заниматься специалист. Но для себя сделала один простой вывод: парк нам пока что доступен; гуляем, отдыхаем и смотрим по сторонам (влево-вправо, на раз-два). Книгу Фрэнсин Шапиро можно скачать, она в бесплатном доступе. А если вы зайдете на петербургский сайт EMDR, то там есть список и фотографии сертифицированных психологов, практикующих этот метод.





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