Ледовая арена «Олимп» в Кингисеппе – настоящий спортивный центр. Работает с декабря 2015-го года.
Рубрики :
Спорт
03 Dec 2021
Построить объект удалось благодаря финансовой
поддержке бюджетов разных уровней и крупнейшего предприятия города.
Сюжет подготовлен в рамках проекта #Ямыспорт, который
реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного
Комитета по печати.
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