Ледовая арена «Олимп» в Кингисеппе

Ледовая арена «Олимп» в Кингисеппе – настоящий спортивный центр. Работает с декабря 2015-го года.

Рубрики : Спорт     03 Dec 2021

Построить объект удалось благодаря финансовой поддержке бюджетов разных уровней и крупнейшего предприятия города.

Сюжет подготовлен в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.

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