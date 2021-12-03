Любовь и доброта – основа воспитания!

На празднике,
приуроченном к Дню матери, награды вручал заместитель председателя
правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и
председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия
Толмачева.
- Ленинградская область
движется вперед, и для нас важно, что мы прирастаем все большим и большим
количеством многодетных семей. Это и улучшение демографии, и залог нашего
будущего, - подчеркнул Николай Емельянов.
Во время торжественной
церемонии были награждены семьи-победители регионального этапа всероссийского
конкурса «Семья года». Кроме того, поздравления получили четыре семьи из
Волховского района, в которых в 2021 году одновременно родились двойни.
Награждение прошло при поддержке Ленинградского регионального отделения «Фонда
защиты детей».
Напомним, знака «Слава
матери» может быть удостоена женщина, постоянно проживающая в Ленинградской
области, родившая или усыновившая и достойно воспитавшая пятерых и более детей.
Важным условием присуждения многодетной матери знака отличия является создание
социально ответственной семьи, здоровый образ жизни, обеспечение надлежащего
уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном
развитии детей. Одновременно с вручением награды женщине предоставляется
единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
По решению губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко с 2014 года в регионе вручается знак
«Отцовская доблесть». Награда является формой поощрения и высшей степенью
признания в Ленинградской области заслуги мужчины в воспитании детей.
«Отцовской доблестью» награждаются ленинградцы, воспитывающие пятерых и более
детей. Вместе со знаком отличия папам также предоставляется денежная выплата в
размере 100 тысяч рублей.
Всего с 2007 года награду
получили 367 матерей, а с 2014 года знаком «Отцовская доблесть» награждены 67
отцов.
«Отцовская
доблесть» Александра Остапчука
Александр Степанович Остапчук
– житель Гатчины, отец шестерых детей. Ему 47 лет. Родился в селе Любимовка
Херсонской области, в 1989 году с родителями переехал в Выборг. В 1996 году
поступил в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет по
профессии «ме-ханизация сельского хозяйства». После окончания университета с
1997 года проходил военную службу в Управления ФСБ России по городу
Санкт-Петербург и Ленинградской области.
В 2006 году в
Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре Александр познакомился с Натальей.
Направляясь в служебную командировку на учебу в Москву, перед поездом было
свободное время, решил посетить храм. Наталья в тот период гостила в
Санкт-Петербурге у подруги, куда приехала из Сыктывкара. После знакомства
поддерживали общение, а в январе 2009 сыграли свадьбу.
Наталья окончила
педагогический институт, работала в детском саду воспитателем. А после рождения
своих детей стала заниматься их воспитанием.
В 2015 году Александра
перевели на новое место службы - в Гатчину. Город понравился, и семья решила
остаться здесь на постоянное место жительство. За многолетние годы службы в
Управлении ФСБ России Александр Степанович был неоднократно награжден почетными
грамотами и благодарностями, а также медалью «За отличие в военной службе» I
степени. В звании подполковника Александр уволился со службы. Сейчас он
работает в администрации Гатчинского муниципального района.
В 2010 году у Александра
и Натальи родилась первая дочь Мария. Девочка учится уже в 5 классе в Школе
имени императора Александра III, оценки только хорошие и отличные. Она посещает
музыкальную школу им.Ипполитова-Иванова по классу фортепиано, в этом году
поступила в художественную студию.
Через год после Марии
семью пополнил сын Федор. Сейчас ему 10 лет, он учится, как и старшая сестра, в
Школе имени императора Александра III и посещает музыкальную школу по классу
гитары.
В 2013 году родилась
вторая дочь Анна. Сейчас она учится в первом классе, занимается плаванием и
играет на фортепиано.
В 2016 и 2018 году семья
пополнилась еще двумя дочками. Вера и Елизавета - творческие натуры. Родители
планируют отдать их заниматься танцами и рисованием.
В октябре нынешнего года
в семье Остапчук родился сын Лев.
Александр Степанович –
главный в семье, настоящий мужчина, муж и отец. Дети воспитываются в любви и
ласке. Александр и Наталья все свободное время проводят, в основном, с детьми.
Летом семья отдыхает на даче в Выборгском районе. Ходят в лес, купаются на озере,
ухаживают за своим маленьким садом.
«Слава
Матери» Варвары Архиповой
Жизнь Варвары Михайловны
Архиповой всецело посвящена образованию, развитию и воспитанию детей. Она
родилась в Ярославской области. После окончания института Варвара Михайловна
устроилась в довольно крупную фирму секретарем и очень скоро встретила своего
будущего супруга Андрея Викторовича Архипова. Сейчас он старший менеджер ООО
«Завод «Невский ламинат».
В 2003 году у Варвары и
Андрея родился сын Иван. В то время семья снимала квартиру в Санкт-Петербурге и
уже после рождения второго ребенка Архиповы купили домик в поселке Вырица
Гатчинского района. Как говорит Варвара Михайловна: «Жить в непосредственной
близости с природой – это ни с чем несравнимое удовольствие».
Сейчас в дружной семье
Архиповых пятеро детей: трое сыновей и две дочки. Ни один из детей не похож на
другого: каждый со своим характером и темпераментом. Но все дети очень дружны.
Девочки Мария-Катерина и
Оля – погодки 2006 и 2007 года рождения. Обе занимаются плаванием в Районной
ДЮСШ, учувствуют в различных мероприятиях и соревнованиях.
Старший сын Иван закончил
в 2021 году школу и поступил в Санкт-Петербургский лицей №43 на политехнический
факультет.
Средний сын Даниил –
особенный ребенок. Красивый, контактный мальчик, но самостоятельно обслуживать
себя не может. Варвара Михайловна и Андрей Викторович сумели объяснить
остальным детям, что Даниил больше всех нуждается в заботе и внимании.
Младший сын Матвей в этом
году перешел в 4 класс. Матвей любит подвижные игры, занимается футболом.
Варвара Михайловна очень
требовательна к себе и к другим, постоянно занимается самообразованием и
вдохновляет на это всех членов семьи.
Она считает, что самое
главное в жизни женщины – это ее дети, поэтому с большим вниманием относится к
их воспитанию, обучению и развитию. С раннего детства детям прививается любовь
к труду. Дети помогают маме в ведении домашнего хозяйства. Благодаря стараниям
Варвары Михайловны дети растут добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми людьми.
С большим уважением
соседи, коллеги по работе супруга, односельчане отзываются о семье Архиповых,
об их доброжелательном отношении к молодому и старшему поколению, что служит
примером для окружающих.
«Супермногодетная
мама» Марина Тихомирова
Марина Валерьевна и
Сергей Владимирович Тихомировы родились в Гатчинском муниципальном районе: она
– в Гатчине, он – в Мызе-Ивановка. Она – медсестра, он – водитель. У супругов
пятеро детей и один внук.
Марина Валерьевна
уверена, что самое главное в жизни женщины – это ее дети, поэтому с большим
вниманием относится к их воспитанию, обучению и развитию. Старшие дети Виталий
и Юлия уже работают, Алена и Елисей учатся в школе, младшей Арине - пять лет.
Благодаря стараниям Марины Валерьевна все дети растут добрыми, отзывчивыми и
трудолюбивыми людьми.
Круг интересов Марины
Валерьевны не ограничивается только семьей. Многодетная мама находит время
участвовать в общественной жизни и привлекает к этому всю семью. Она награждена
благодарностью главы администрации МО «Город Гатчина», благодарственным письмом
депутата Законодательного собрания Ленинградской области за активную жизненную
позицию и достойное воспитание детей.
В 2012 году Марина
Валерьевна награждена директором Фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких
матерей «Теплый дом» грамотой за победу в районном конкурсе в номинации
«Супермногодетная мама». Уже через год она стала обладателем диплома за участие
в конкурсе «Сиреневая Гатчина» в номинации «За ландшафтный дизайн».
В семье Тихомировых царит
безграничная любовь и забота к детям, здесь верят в способности каждого
ребенка, а любовь и доброта – это основа воспитания.
Татьяна Можаева