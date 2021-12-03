Любовь и доброта – основа воспитания!

На празднике, приуроченном к Дню матери, награды вручал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева.

- Ленинградская область движется вперед, и для нас важно, что мы прирастаем все большим и большим количеством многодетных семей. Это и улучшение демографии, и залог нашего будущего, - подчеркнул Николай Емельянов.

Во время торжественной церемонии были награждены семьи-победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Кроме того, поздравления получили четыре семьи из Волховского района, в которых в 2021 году одновременно родились двойни. Награждение прошло при поддержке Ленинградского регионального отделения «Фонда защиты детей».

Напомним, знака «Слава матери» может быть удостоена женщина, постоянно проживающая в Ленинградской области, родившая или усыновившая и достойно воспитавшая пятерых и более детей. Важным условием присуждения многодетной матери знака отличия является создание социально ответственной семьи, здоровый образ жизни, обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей. Одновременно с вручением награды женщине предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 2014 года в регионе вручается знак «Отцовская доблесть». Награда является формой поощрения и высшей степенью признания в Ленинградской области заслуги мужчины в воспитании детей. «Отцовской доблестью» награждаются ленинградцы, воспитывающие пятерых и более детей. Вместе со знаком отличия папам также предоставляется денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Всего с 2007 года награду получили 367 матерей, а с 2014 года знаком «Отцовская доблесть» награждены 67 отцов.

«Отцовская доблесть» Александра Остапчука

Александр Степанович Остапчук – житель Гатчины, отец шестерых детей. Ему 47 лет. Родился в селе Любимовка Херсонской области, в 1989 году с родителями переехал в Выборг. В 1996 году поступил в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет по профессии «ме-ханизация сельского хозяйства». После окончания университета с 1997 года проходил военную службу в Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В 2006 году в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре Александр познакомился с Натальей. Направляясь в служебную командировку на учебу в Москву, перед поездом было свободное время, решил посетить храм. Наталья в тот период гостила в Санкт-Петербурге у подруги, куда приехала из Сыктывкара. После знакомства поддерживали общение, а в январе 2009 сыграли свадьбу.

Наталья окончила педагогический институт, работала в детском саду воспитателем. А после рождения своих детей стала заниматься их воспитанием.

В 2015 году Александра перевели на новое место службы - в Гатчину. Город понравился, и семья решила остаться здесь на постоянное место жительство. За многолетние годы службы в Управлении ФСБ России Александр Степанович был неоднократно награжден почетными грамотами и благодарностями, а также медалью «За отличие в военной службе» I степени. В звании подполковника Александр уволился со службы. Сейчас он работает в администрации Гатчинского муниципального района.

В 2010 году у Александра и Натальи родилась первая дочь Мария. Девочка учится уже в 5 классе в Школе имени императора Александра III, оценки только хорошие и отличные. Она посещает музыкальную школу им.Ипполитова-Иванова по классу фортепиано, в этом году поступила в художественную студию.

Через год после Марии семью пополнил сын Федор. Сейчас ему 10 лет, он учится, как и старшая сестра, в Школе имени императора Александра III и посещает музыкальную школу по классу гитары.

В 2013 году родилась вторая дочь Анна. Сейчас она учится в первом классе, занимается плаванием и играет на фортепиано.

В 2016 и 2018 году семья пополнилась еще двумя дочками. Вера и Елизавета - творческие натуры. Родители планируют отдать их заниматься танцами и рисованием.

В октябре нынешнего года в семье Остапчук родился сын Лев.

Александр Степанович – главный в семье, настоящий мужчина, муж и отец. Дети воспитываются в любви и ласке. Александр и Наталья все свободное время проводят, в основном, с детьми. Летом семья отдыхает на даче в Выборгском районе. Ходят в лес, купаются на озере, ухаживают за своим маленьким садом.

«Слава Матери» Варвары Архиповой

Жизнь Варвары Михайловны Архиповой всецело посвящена образованию, развитию и воспитанию детей. Она родилась в Ярославской области. После окончания института Варвара Михайловна устроилась в довольно крупную фирму секретарем и очень скоро встретила своего будущего супруга Андрея Викторовича Архипова. Сейчас он старший менеджер ООО «Завод «Невский ламинат».

В 2003 году у Варвары и Андрея родился сын Иван. В то время семья снимала квартиру в Санкт-Петербурге и уже после рождения второго ребенка Архиповы купили домик в поселке Вырица Гатчинского района. Как говорит Варвара Михайловна: «Жить в непосредственной близости с природой – это ни с чем несравнимое удовольствие».

Сейчас в дружной семье Архиповых пятеро детей: трое сыновей и две дочки. Ни один из детей не похож на другого: каждый со своим характером и темпераментом. Но все дети очень дружны.

Девочки Мария-Катерина и Оля – погодки 2006 и 2007 года рождения. Обе занимаются плаванием в Районной ДЮСШ, учувствуют в различных мероприятиях и соревнованиях.

Старший сын Иван закончил в 2021 году школу и поступил в Санкт-Петербургский лицей №43 на политехнический факультет.

Средний сын Даниил – особенный ребенок. Красивый, контактный мальчик, но самостоятельно обслуживать себя не может. Варвара Михайловна и Андрей Викторович сумели объяснить остальным детям, что Даниил больше всех нуждается в заботе и внимании.

Младший сын Матвей в этом году перешел в 4 класс. Матвей любит подвижные игры, занимается футболом.

Варвара Михайловна очень требовательна к себе и к другим, постоянно занимается самообразованием и вдохновляет на это всех членов семьи.

Она считает, что самое главное в жизни женщины – это ее дети, поэтому с большим вниманием относится к их воспитанию, обучению и развитию. С раннего детства детям прививается любовь к труду. Дети помогают маме в ведении домашнего хозяйства. Благодаря стараниям Варвары Михайловны дети растут добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми людьми.

С большим уважением соседи, коллеги по работе супруга, односельчане отзываются о семье Архиповых, об их доброжелательном отношении к молодому и старшему поколению, что служит примером для окружающих.

«Супермногодетная мама» Марина Тихомирова

Марина Валерьевна и Сергей Владимирович Тихомировы родились в Гатчинском муниципальном районе: она – в Гатчине, он – в Мызе-Ивановка. Она – медсестра, он – водитель. У супругов пятеро детей и один внук.

Марина Валерьевна уверена, что самое главное в жизни женщины – это ее дети, поэтому с большим вниманием относится к их воспитанию, обучению и развитию. Старшие дети Виталий и Юлия уже работают, Алена и Елисей учатся в школе, младшей Арине - пять лет. Благодаря стараниям Марины Валерьевна все дети растут добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми людьми.

Круг интересов Марины Валерьевны не ограничивается только семьей. Многодетная мама находит время участвовать в общественной жизни и привлекает к этому всю семью. Она награждена благодарностью главы администрации МО «Город Гатчина», благодарственным письмом депутата Законодательного собрания Ленинградской области за активную жизненную позицию и достойное воспитание детей.

В 2012 году Марина Валерьевна награждена директором Фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» грамотой за победу в районном конкурсе в номинации «Супермногодетная мама». Уже через год она стала обладателем диплома за участие в конкурсе «Сиреневая Гатчина» в номинации «За ландшафтный дизайн».

В семье Тихомировых царит безграничная любовь и забота к детям, здесь верят в способности каждого ребенка, а любовь и доброта – это основа воспитания.

Татьяна Можаева