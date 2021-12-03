Сенатор провел личный прием жителей Гатчинского района

Сенатор провел личный прием жителей Гатчинского района

Сегодня замсекретаря генерального совета партии «Единая Россия», сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи. Он принял обращения жителей Гатчинского района, которые касались строительства школы в микрорайоне Аэродром, ввода долгостроя на улице Киргетова в Гатчине и обустройства посещения для совета ветеранов в Коммунаре.

Рубрики : Общество     03 Dec 2021

жКак сообщает Online47, коренной житель Гатчины обратил внимание сенатора на то, что в микрорайоне Аэродром недостаточно мест в школах, классы переполнены. Его интересовало, когда в этой части города начнется и завершится строительство новой школы.

По информации сенатора, уже разработана проектно-сметная документация новой школы на 1175 мест и получено положительное заключение экспертизы, средства в бюджетах региона и района на строительство предусмотрены. Сроки возведения – 2022-2024 годы.

- Гатчина, недавно отметившая 225-летие в статусе города, является самым крупным населенным пунктом и столицей нашего региона. Знаю о проблемах микрорайона и понимаю вашу озабоченность. С губернатором мы также обсуждали эти вопросы. Основную часть потребности микрорайона строительство новой школы, как я понимаю, закроет, - отметил Сергей Перминов.

От лица участников долевого строительства дома на ул. Киргетова обратился пожилой гатчинец. Его беспокоят сроки ввода объекта в эксплуатацию. Среди обманутых дольщиков, указал он, тогда оказались представители и таких категорий как блокадники, инвалиды и ветераны труда. В 2012 году дом был передан ЖСК, затем найден инвестор, и в 2017 году заключен договор на достройку с целью ввода в эксплуатацию весной 2021 года, но дата была перенесена.

По данным Сергея Перминова, в настоящее время строительство дома уже завершено, и Комитет государственного строительного надзора Ленинградской области провел итоговую проверку. При этом застройщик проводит оформление документации, необходимой для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, которая намечена на декабрь 2021 года.

Жительница города Коммунара информировала, что местной администрацией предоставлено помещение для проведения встреч и заседаний объединенного совета ветеранов, но этой площадке для встреч хотелось бы повысить уровень комфорта. На базе совета регулярно организуются мастер-классы, занятия кружков, экскурсии для лиц старшего поколения, также оказывается всесторонняя адресная помощь пожилым людям, проводится работа с «серебряными волонтерами», была составлена и издана книга с воспоминаниями ветеранов. Сенатор обещал поддержать просьбу заявителя.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+