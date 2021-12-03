Сенатор провел личный прием жителей Гатчинского района

жКак сообщает Online47, коренной житель Гатчины обратил внимание сенатора на то, что в микрорайоне Аэродром недостаточно мест в школах, классы переполнены. Его интересовало, когда в этой части города начнется и завершится строительство новой школы.

По информации сенатора, уже разработана проектно-сметная документация новой школы на 1175 мест и получено положительное заключение экспертизы, средства в бюджетах региона и района на строительство предусмотрены. Сроки возведения – 2022-2024 годы.

- Гатчина, недавно отметившая 225-летие в статусе города, является самым крупным населенным пунктом и столицей нашего региона. Знаю о проблемах микрорайона и понимаю вашу озабоченность. С губернатором мы также обсуждали эти вопросы. Основную часть потребности микрорайона строительство новой школы, как я понимаю, закроет, - отметил Сергей Перминов.

От лица участников долевого строительства дома на ул. Киргетова обратился пожилой гатчинец. Его беспокоят сроки ввода объекта в эксплуатацию. Среди обманутых дольщиков, указал он, тогда оказались представители и таких категорий как блокадники, инвалиды и ветераны труда. В 2012 году дом был передан ЖСК, затем найден инвестор, и в 2017 году заключен договор на достройку с целью ввода в эксплуатацию весной 2021 года, но дата была перенесена.

По данным Сергея Перминова, в настоящее время строительство дома уже завершено, и Комитет государственного строительного надзора Ленинградской области провел итоговую проверку. При этом застройщик проводит оформление документации, необходимой для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, которая намечена на декабрь 2021 года.

Жительница города Коммунара информировала, что местной администрацией предоставлено помещение для проведения встреч и заседаний объединенного совета ветеранов, но этой площадке для встреч хотелось бы повысить уровень комфорта. На базе совета регулярно организуются мастер-классы, занятия кружков, экскурсии для лиц старшего поколения, также оказывается всесторонняя адресная помощь пожилым людям, проводится работа с «серебряными волонтерами», была составлена и издана книга с воспоминаниями ветеранов. Сенатор обещал поддержать просьбу заявителя.