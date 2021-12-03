«Тёплому дому» – 20 лет!

Основатель и руководитель фонда Лариса Калинина долго готовилась к этому событию, чтобы собрать в одном зале друзей и помощников фонда, поблагодарить их за неоценимую поддержку, но судьба распорядилась иначе: Лариса Павловна не дожила до этого праздника. Тем не менее, торжество решено было провести в память о Ларисе Павловне, которая вложила всю свою доброту, знания и любовь в дело всей жизни – помощь семьям Гатчинского района. О ней тепло вспоминал каждый участник встречи, ей посвящали песни, говорили благодарности ее коллегам, которые нашли в себе силы, чтобы продолжать каждый день отзываться на любую просьбу о помощи.

- 20 лет – это большая жизнь, наполненная красивыми, душевными страницами поддержки семей и детей. Мне повезло, что судьба свела нас с Ларисой Калининой. Мы должны дорожить этой памятью и делать все, чтобы фонд продолжал работать и помогать семьям, - сказала Уполномоченный по правам детей в Ленинградской области Тамара Литвинова.

Со словами признательности за большой и важный труд к сотрудникам фонда обратился и.о. главы администрации Гатчинского района Илья Носков

- Порой в семьях случаются трудности, и далеко не каждый может самостоятельно с ними справиться. В этот момент важно протянуть руку помощи. Через ваши добрые и заботливые руки прошло огромное количество семей, которым вы помогли и словом, и делом. Пусть ваши сердца всегда остаются чуткими, - сказал Илья Носков.

Заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр Федоров напомним, что фонд формировался с нуля, без какой-либо базы. Благодаря Ларисе Калининой и ее коллегам «Теплый дом» за короткое время обрел большое количество друзей и соратников, которые на протяжении всех 20 лет продолжают поддерживать все инициативы фонда.

- Лариса Павловна понимала нужды семей, так как сама была многодетной мамой. Желаю всем сотрудникам фонда всегда чувствовать благодарность от всех детей и их родителей, которым вы помогли, - сказал Александр Федоров.

Временно исполняющая обязанности директора фонда «Теплый дом», дочь Ларисы Калининой – Надежда Волкова поблагодарила всех за теплые слова поддержки. Ведущий праздника – лауреат всероссийских и международных конкурсов Борис Демин поделился своими воспоминаниями о Ларисе Калининой, которую знал с детства, и исполнил для нее очень трогательную песню.

Большая часть праздничного концерта была посвящена награждению друзей фонда. Награды от администрации Гатчинского района получили председатель Совета фонда «Теплый дом» Капитолина Кузьмичева, член правления Татьяна Володенкова, врио директора фонда «Теплый дом» Надежда Волкова.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина передала благодарности для члена правления фонда Любови Шараповой, социальных педагогов фонда Галины Патрушевой и Галины Леоновой, психолога фонда Елизаветы Смирновой.

Тамара Литвинова вручила благодарности за совместную работу с фондом директору Гатчинского Дворца молодежи Виктории Черновой, директору реабилитационного центра «Дарина» Ольге Максимихиной, председателю общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмиле Голубевой, начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав районной администрации Ольге Буханцовой, председателю семейного совета Дружногорского поселения Татьяне Ивановой, члену Совета фонда Татьяне Викторовой, многодетной маме Надежде Осиповой, индивидуальному предпринимателю из Веревского поселения Анастасии Юшиной и многим другим.

Сотрудники фонда «Теплый дом» наградили своих постоянных помощников, среди которых главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралева, главный редактор телеканала «Ореол-47» Галина Паламарчук, заместитель главного врача по детству Гатчинской КМБ Римма Цветкова, методист гатчинского Дома культуры, многодетная мама Наталья Воробьева и др.



