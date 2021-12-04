Зимние забавы в «Аэропарке»

На новой сцене,
установленной на улице Кныша, гостей праздника приветствовал глава Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко. Он поздравил горожан с открытием нового
общественного пространства, напомнил историю развития проекта и выразил надежду
на то, что жители и гости города будут бережно относиться к новой территории.
- Уверен, что это место станет местом притяжения жителей и гостей нашей
прекрасной Гатчины, - сказал Виталий Филоненко.
Заместитель директора «Производственно-строительной фирмы «Корт», которая
занималась строительством всех этапов «Аэропарка», Кирилл Шабнов рассказал, что
в рамках реализации третьего этапа была благоустроена территория от строящегося
бассейна до магазина «Вимос». В нее вошла зона, где сегодня установлена новая
сцена, площадка для выгула и дрессировки собак, две новые спортивные площадки у
ФОК «Арена» - для баскетбола и пляжного волейбола с трибунами, прогулочная зона
со светящимися дорожками. Был произведен демонтаж аварийных деревьев, посадка
молодых саженцев, монтаж системы освещения. Построены пешеходная и велосипедная
дорожки вдоль улицы Кныша.
- Погода нам помогла, и мы успели все закончить до первого снега. С
приходом весны жители всецело оценят красоту и удобство новой территории, -
сказал Кирилл Шабнов.
Что касается первых двух частей «Аэропарка», на состояние которых уже
жалуются жители, то Кирилл Шабнов сказал, что все элементы изготовлены из
максимально антивандальных конструкций с запасом прочности. Тем не менее,
жителям стоит быть более бережливыми с новым общественным пространством.
За музыкальное сопровождение праздника отвечали вокалистки Ирина
Меркулова и Алена Коршикова. После перерезания символической красной ленточки
гостей пригласили оценить новые площадки.
В Гатчинском музее истории военной авиации
прошла экскурсия для желающих узнать об истории «колыбели русской авиации» – именно
так называют Гатчину.
Инструктор по дрессировке собак Валентина Васильева
провела мастер-класс по дрессировке собак вместе со своим ротвейлером Терой –
объясняла владельцам питомцев, как правильно вести себя на площадке для
дрессировки, как приучить к командам.
- Хорошо, что в нашем городе начали
строить такие площадки, где можно играть со своим питомцем, а не искать места
для выгула. Хочется, чтобы в Гатчине было как можно больше таких площадок, они
были более масштабными - чтобы собакам было, где развернуться. Такие площадки
позволяют собакам поддерживать себя в хорошей физической форме. Также хотелось
бы, чтобы в городе было размещено как можно больше диспенсеров с пакетами,
чтобы жители приучались убирать за своими питомцами, - сказала Валентина
Васильева.
В это время на площадке для игры в баскетбол
развернулась снежная баталия – учащиеся из Гатчинского лицея № 3, Гатчинской
школы № 7 и Гатчинской школы № 2 играли в хоккей в валенках. Куратор проекта
«Школьный спорт» в Гатчинском районе Игорь Коротков рассказал, что турнир
посвящен сразу двум мероприятиям: открытию «Аэропарка» и Всероссийской акции,
посвященной дворовому хоккею в валенках.
- Несмотря на итоговый счет, подарки,
сувениры и сладкие призы получат все участники спортивной встречи, - отметил
Игорь Коротков.
Он также добавил, что площадки однозначно
будут востребованы как зимой, так и летом.
Ирина Хрусталёва
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