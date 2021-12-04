Зимние забавы в «Аэропарке»

На новой сцене, установленной на улице Кныша, гостей праздника приветствовал глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко. Он поздравил горожан с открытием нового общественного пространства, напомнил историю развития проекта и выразил надежду на то, что жители и гости города будут бережно относиться к новой территории.

- Уверен, что это место станет местом притяжения жителей и гостей нашей прекрасной Гатчины, - сказал Виталий Филоненко.

Заместитель директора «Производственно-строительной фирмы «Корт», которая занималась строительством всех этапов «Аэропарка», Кирилл Шабнов рассказал, что в рамках реализации третьего этапа была благоустроена территория от строящегося бассейна до магазина «Вимос». В нее вошла зона, где сегодня установлена новая сцена, площадка для выгула и дрессировки собак, две новые спортивные площадки у ФОК «Арена» - для баскетбола и пляжного волейбола с трибунами, прогулочная зона со светящимися дорожками. Был произведен демонтаж аварийных деревьев, посадка молодых саженцев, монтаж системы освещения. Построены пешеходная и велосипедная дорожки вдоль улицы Кныша.

- Погода нам помогла, и мы успели все закончить до первого снега. С приходом весны жители всецело оценят красоту и удобство новой территории, - сказал Кирилл Шабнов.

Что касается первых двух частей «Аэропарка», на состояние которых уже жалуются жители, то Кирилл Шабнов сказал, что все элементы изготовлены из максимально антивандальных конструкций с запасом прочности. Тем не менее, жителям стоит быть более бережливыми с новым общественным пространством.

За музыкальное сопровождение праздника отвечали вокалистки Ирина Меркулова и Алена Коршикова. После перерезания символической красной ленточки гостей пригласили оценить новые площадки.

В Гатчинском музее истории военной авиации прошла экскурсия для желающих узнать об истории «колыбели русской авиации» – именно так называют Гатчину.

Инструктор по дрессировке собак Валентина Васильева провела мастер-класс по дрессировке собак вместе со своим ротвейлером Терой – объясняла владельцам питомцев, как правильно вести себя на площадке для дрессировки, как приучить к командам.

- Хорошо, что в нашем городе начали строить такие площадки, где можно играть со своим питомцем, а не искать места для выгула. Хочется, чтобы в Гатчине было как можно больше таких площадок, они были более масштабными - чтобы собакам было, где развернуться. Такие площадки позволяют собакам поддерживать себя в хорошей физической форме. Также хотелось бы, чтобы в городе было размещено как можно больше диспенсеров с пакетами, чтобы жители приучались убирать за своими питомцами, - сказала Валентина Васильева.

В это время на площадке для игры в баскетбол развернулась снежная баталия – учащиеся из Гатчинского лицея № 3, Гатчинской школы № 7 и Гатчинской школы № 2 играли в хоккей в валенках. Куратор проекта «Школьный спорт» в Гатчинском районе Игорь Коротков рассказал, что турнир посвящен сразу двум мероприятиям: открытию «Аэропарка» и Всероссийской акции, посвященной дворовому хоккею в валенках.

- Несмотря на итоговый счет, подарки, сувениры и сладкие призы получат все участники спортивной встречи, - отметил Игорь Коротков.

Он также добавил, что площадки однозначно будут востребованы как зимой, так и летом.

Ирина Хрусталёва

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