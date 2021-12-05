Понедельник - без света

06.12.2021 с 09:30 до 15:30

г. Гатчина

пер. Кузнецкий д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

ул. Пушкинская д. 47;

ул. Заводская д. 27, 29;

ул. Офицерская д. 11, 13.

08.12.2021 с 09:30 до 15:30

г. Гатчина

пер. Кузнецкий д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

ул. Пушкинская д. 47;

ул. Заводская д. 27, 29;

ул. Офицерская д. 11, 13.

08.12.2021 с 09:00 до 13:00

г. Гатчина

ул. Леонова д. 5, 5А.

08.12.2021 с 13:30 до 14:30

г. Гатчина

ул. Новосёлов д. 6, 5, 4, 3А;

гаражный кооператив "Гранит";

ГИБДД.

10.12.2021 с 09:30 до 14:30

г. Гатчина

пер. Кузнецкий д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

ул. Пушкинская д. 47;

ул. Заводская д. 27, 29;

ул. Офицерская д. 11, 13.

с 06.12.2021 с 09:00 до 08.12.2021 до 12:00 (С включением на ночь)

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Советская д. 47, 47А, 49, 53, 61, 63, 65, 72, 74, 76;

ул. Пионерская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9;

ул. Островского д. 23 – 88.

08.12.2021 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Советская д. 47, 47А, 49, 53, 61, 63, 65, 72, 74, 76;

ул. Пионерская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9;

ул. Островского д. 23 – 88.

07.12.2021 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ООО "Спасатель".

06.12.2021 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

пр. Суворовский д. 59-61;

ул. Чапаева д. 1-19В;

пр. Урицкого д. 152-221;

ул. Дзержинского д. 1, 2А;

ул. Калинина д. 17;

ул. Мичурина д. 102-111;

наб. Космонавтов д. 38-62;

ул. Рождественская д. 9-15А;

ул. Калинина д. 1-16;

ул. Рождественская д. 10-20;

ул. Никанорова д. 1-7.

08.12.2021 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Осипенко д. 1-22;

ул. Зеленая д. 1-22;

пер. Косой д. 1-21;

ул. Мичурина д. 16-67;

ул. Огородникова д. 3-9;

пр. Ленинградский д. 2-10;

наб. Космонавтов д. 1-22.

10.12.2021 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Средняя д. 50-68;

ул. Тосненская д. 1-18;

ул. Никольская д. 30-68;

ул. Максимова д. 1-10;

ул. Гатчинская д. 1-19А;

пер. Гатчинский д. 1-8;

ул. Баркановская д. 65-92;

ул. Вокзальная д. 45-84;

ул. Алексеевская д. 1-21;

ш. Сиверское д. 6-15, 42-58, 29А;

ул. Никольская д. 22-33, 70-76, 42А, 42;

ул. Радищева д. 1-10;

ш. Сиверское д. 6-16;

ул. Максимова д. 5-21;

ул. Средняя д. 28-39;

ул. Софийская д. 1-12;

ул. Средняя д. 1-35;

ул. Шифлеровская д. 1-21;

ул. Никольская д. 3-33;

ул. Лужская д. 8-28;

ул. Пограничная д. 2-34;

ул. Софийская д. 21-27;

ул. Лесная д. 1-18;

ш. Сиверское д. 1-25;

ул. Румянцева д. 1-15;

ш. Сиверское д. 2-43А;

ул. Береговая д. 1-9;

ул. Лесная д. 14-25, 27-29.





09.12.2021 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Румянцева д. 34-105,

ул. Степана Разина д. 12,

ул. Фрунзе д. 33-93,

ул. Менделеева д. 120-129;

ул. Труда д. 1-10;

ул. Бакунина д. 39-98;

ул. Лазо д. 22-28;

ул. Труда д. 9-22;

пер. Еленинский д. 1-17;

ул. Фрунзе д. 58Б;

ул. Лесная д. 1-9.

с 09.12.2021 с 09:00 до 10.12.2021 до 16:00 (с включением на ночь)

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Речная д. 65А-119;

пр. Героев д. 57-101;

ул. Средняя д. 1-22.

03.11.21 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

ул. Советская д. 47, 47А, 49, 53, 61, 63, 65, 72, 74, 76;

ул. Пионерская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9;

ул. Островского д. 23-88.