В Гатчинской больнице пожарные отработали учебную эвакуацию

Сотрудники отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района проверили
одно из зданий Гатчинской КМБ.
Генеральный директор
организации, обслуживающей пожарные сигнализации – ООО «Криадон», подробно
рассказал об особенностях пожарной системы, и специфике её работы.
Начальник штаба ГО и ЧС
Гатчинской больницы Сергей Гарбарук рассказал, какими средствами пожаротушения
оснащена больница; какие средства индивидуальной защиты имеются в распоряжении
медперсонала, на практике продемонстрировал их применение.
Инспекторы оценили
работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и систем
оповещения, проверили пути эвакуации, эвакуационные выходы и первичные средства
пожаротушения.
Одна из главных
составляющих подготовки персонала при возникновении внештатных ситуаций -
отработка эвакуации. Медперсонал больницы успешно провёл эвакуацию пациентов.
Помогли тем, кто не мог самостоятельно покинуть помещение. В условиях
задымленности с помощью СИЗОД дежурный персонал смог проверить, все ли пациенты
и сотрудники эвакуированы. Инспекторы проверили последовательность и
правильность действий медперсонала при возникновении пожара, как правильно
пользоваться средствами индивидуальной защиты. При включении ручного извещателя
на пульт пожарной охраны поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации,
на место незамедлительно выехала автоцистерна 42 пожарно-спасательной части 18
пожарно-спасательного отряда. Пожарные произвели разведку очагов возгорания, отработали
действия по спасению пострадавших.
Начальник отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров отметил
удовлетворительное состояние систем пожарной безопасности, а также грамотные
действия сотрудников при отработке учебной эвакуации.
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области