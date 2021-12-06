В Гатчинской больнице пожарные отработали учебную эвакуацию

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района проверили одно из зданий Гатчинской КМБ.

Генеральный директор организации, обслуживающей пожарные сигнализации – ООО «Криадон», подробно рассказал об особенностях пожарной системы, и специфике её работы.

Начальник штаба ГО и ЧС Гатчинской больницы Сергей Гарбарук рассказал, какими средствами пожаротушения оснащена больница; какие средства индивидуальной защиты имеются в распоряжении медперсонала, на практике продемонстрировал их применение.

Инспекторы оценили работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, проверили пути эвакуации, эвакуационные выходы и первичные средства пожаротушения.

Одна из главных составляющих подготовки персонала при возникновении внештатных ситуаций - отработка эвакуации. Медперсонал больницы успешно провёл эвакуацию пациентов. Помогли тем, кто не мог самостоятельно покинуть помещение. В условиях задымленности с помощью СИЗОД дежурный персонал смог проверить, все ли пациенты и сотрудники эвакуированы. Инспекторы проверили последовательность и правильность действий медперсонала при возникновении пожара, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты. При включении ручного извещателя на пульт пожарной охраны поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации, на место незамедлительно выехала автоцистерна 42 пожарно-спасательной части 18 пожарно-спасательного отряда. Пожарные произвели разведку очагов возгорания, отработали действия по спасению пострадавших.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров отметил удовлетворительное состояние систем пожарной безопасности, а также грамотные действия сотрудников при отработке учебной эвакуации.



