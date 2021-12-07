АО «ЕИРЦ ЛО» просит клиентов передать показания индивидуальных приборов учета в декабре до 23 числа

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 г. № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году», 31 декабря 2021 года на федеральном уровне будет выходным днем.

В связи с этим, в декабре изменяются сроки передачи показаний индивидуальных приборов учета для жителей Ленинградской области, которые получают единый платёжный документ от АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области».

АО «ЕИРЦ ЛО» просит клиентов передать показания до 23 декабря 2021 года.

Сделать это можно следующими способами:

1. С помощью сервиса «Личный кабинет» https://market.epd47.ru;

2. Через мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область» (доступно в Google Play или App Store);

3. С помощью автоматизированной круглосуточной системы приема показаний 8 (812) 630-19-88

4. По телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10.

Показания необходимо сообщать, даже если за месяц они не изменились!

В компании обращают внимание, что переданные после 23-го декабря показания не смогут быть приняты к расчетам в текущем месяце. В случае, если же Вы по каким-то причинам не успели передать показания счетчика, то начисления буду произведены по среднему значению за 3 месяца, предшествующим дню начисления.