АО «ЕИРЦ ЛО» просит клиентов передать показания индивидуальных приборов учета в декабре до 23 числа

Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 10.10.2020 г. № 1648 «О переносе выходных дней в 2021
году», 31 декабря 2021 года на федеральном уровне будет выходным днем.
В связи с этим, в декабре изменяются сроки
передачи показаний индивидуальных приборов учета для жителей Ленинградской
области, которые получают единый платёжный документ от АО «Единый
информационно-расчётный центр Ленинградской области».
АО «ЕИРЦ ЛО» просит клиентов передать
показания до 23 декабря 2021 года.
Сделать это можно следующими способами:
1.
С помощью сервиса «Личный кабинет» https://market.epd47.ru;
2. Через мобильное приложение «ЕИРЦ.
Ленинградская область» (доступно в Google Play или App Store);
3. С помощью автоматизированной
круглосуточной системы приема показаний 8 (812) 630-19-88
4. По телефону колл-центра 8 (812)
630-20-10.
Показания необходимо сообщать, даже если
за месяц они не изменились!
В компании обращают внимание, что переданные
после 23-го декабря показания не смогут быть приняты к расчетам в текущем
месяце. В случае, если же Вы по каким-то причинам не успели передать показания
счетчика, то начисления буду произведены по среднему значению за 3 месяца,
предшествующим дню начисления.