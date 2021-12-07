"Гатчинская правда" - в лидерах у подписчиков Ленинградской области

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также оформить подписку с помощью почтальонов с мобильными почтово-кассовыми терминалами.

«Сегодня в Петербурге и Ленинградской области среди подписных периодических изданий самой большой популярностью пользуются центральные и региональные новостные и общественно-политические газеты. Так, по итогам подписной кампании на 2 полугодие 2021 г. лидируют «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Санкт-Петербургские ведомости», «Вести». За ними следуют газеты и журналы для всей семьи, советы по дому, саду, кулинарии, в частности такие издания как «1000 советов», «Народный доктор», «Моя прекрасная дача», а также издание с телепрограммой «Панорама ТВ». Все большую популярность набирают детские журналы «Маленькие академики», «Непоседа», «Саша и Маша», «Почемучкам обо всем на свете». В Ленинградской области традиционно востребована районная пресса. Среди самых читаемых «Гатчинская правда», «Лужская правда» и газета Всеволожского района «Красная звезда», – рассказал заместитель директора по почтовому бизнесу в Северо-Западном макрорегионе АО «Почта России» Александр Меленчук.

Каталог Почты России насчитывает более 5 900 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная программа Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.





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Стоимость подписки на 12 месяцев:

Индекс: Г4237 Для всех категорий населения: до адреса – 1007,30 руб.

Индекс: ГИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 967,31 руб.

Стоимость подписки на 6 месяцев:

Индекс: П4237 Для всех категорий населения: до адреса – 512,94 руб.

Индекс: ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 493,02 руб.