"Гатчинская правда" - в лидерах у подписчиков Ленинградской области

Воспользоваться предложением можно во
всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а
также оформить подписку с помощью почтальонов с мобильными почтово-кассовыми терминалами.
«Сегодня в Петербурге и Ленинградской области
среди подписных периодических изданий самой большой популярностью пользуются
центральные и региональные новостные и общественно-политические газеты. Так, по
итогам подписной кампании на 2 полугодие 2021 г. лидируют «Аргументы и факты», «Комсомольская
правда», «Санкт-Петербургские ведомости», «Вести». За ними следуют газеты и
журналы для всей семьи, советы по дому, саду, кулинарии, в частности такие издания
как «1000 советов», «Народный доктор», «Моя прекрасная дача», а также издание с
телепрограммой «Панорама ТВ». Все большую популярность набирают детские журналы
«Маленькие академики», «Непоседа», «Саша и Маша», «Почемучкам обо всем на свете».
В Ленинградской области традиционно
востребована районная пресса. Среди самых читаемых «Гатчинская правда», «Лужская
правда» и газета Всеволожского района «Красная звезда», – рассказал заместитель директора по почтовому бизнесу в
Северо-Западном макрорегионе АО «Почта России» Александр Меленчук.
Каталог
Почты России насчитывает более 5 900 изданий. Среди них –
общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и
журналы. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти
как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по
категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ
получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у
оператора в почтовом отделении.
Оформить
подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и
знакомым. Кроме того, благотворительная программа Почты России «Дерево добра»
позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому
престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и
компании.
Подпишитесь на газету «Гатчинская правда» по льготным
ценам!
Стоимость подписки на 12 месяцев:
Индекс: Г4237 Для всех категорий населения: до адреса
– 1007,30 руб.
Индекс: ГИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до
адреса – 967,31 руб.
Стоимость подписки на 6 месяцев:
Индекс: П4237 Для всех категорий населения: до адреса
– 512,94 руб.
Индекс: ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до
адреса – 493,02 руб.