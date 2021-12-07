В Гатчине появится скульптура «Ленинградскому учителю»

По результатам встречи губернатора Ленинградской области с молодежным резервом управленческих кадров в сфере образования Комитету градостроительной политики Ленинградской области поручено организовать проведение конкурса проектов скульптурной композиции, посвященной «Ленинградскому учителю», с целью ее дальнейшей установки.

Конкурс проектов скульптурной композиции планируется провести в 2022 году. А пока каждый желающий может участвовать в онлайн голосовании по определению территории нового памятника. К обсуждению предложено две территории: бульвар Науки и улица Соборная.

Выбор — за вами! До 30 декабря заходите на сайт комитета градостроительной политики Ленобласти по ссылке arch.lenobl.ru/polls/90 и голосуйте!



