В Гатчине появится скульптура «Ленинградскому учителю»

По результатам встречи губернатора Ленинградской
области с молодежным резервом управленческих кадров в сфере образования Комитету
градостроительной политики Ленинградской области поручено организовать
проведение конкурса проектов скульптурной композиции, посвященной
«Ленинградскому учителю», с целью ее дальнейшей установки.
Конкурс проектов скульптурной композиции планируется провести в 2022 году. А пока
каждый желающий может участвовать в онлайн голосовании по определению
территории нового памятника. К обсуждению предложено две территории: бульвар Науки и улица Соборная.
Выбор — за вами! До 30 декабря заходите на сайт комитета
градостроительной политики Ленобласти по ссылке arch.lenobl.ru/polls/90 и голосуйте!