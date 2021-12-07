Вас тут не стояло!

1-го декабря в гатчинскую полицию поступило сообщение
от 33-летнего жителя Рождествено, предпринимателя. На Варшавском вокзале таксист
выстрелил в него из какого-то оружия, в машине загорелся коврик. Пожар он
потушил, от вызова «скорой» отказался.
Дело было так. Около полудня предприниматель приехал
на площадь у Варшавского вокзала. Припарковал свою машину и ушел по делам. Когда
вернулся, за его автомобилем стоял другой, черный. Он стал сигналить, чтобы
освободили проезд. В ответ из черной машины вышел мужчина и заорал, чтобы освободили
его парковочное место. Он тут подрабатывает частным извозом. Слово за слово,
таксист достал из куртки нечто, похожее на пистолет, и выстрелил. Попал
предпринимателю в плечо. Было больно, но не смертельно. «Пуля» отскочила от
куртки и влетела в салон. Началось задымление, загорелся резиновый коврик. Пострадавший
отогнал машину на безопасное расстояние и закидал коврик снегом. Очаг
возгорания был ликвидирован.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в
полицию был доставлен 47-летний житель Гатчины Виталий В., официально не
работающий. От него получили такое объяснение.
В тот день он подъехал к вокзалу, где у него возник
конфликт с водителем «Рено Логан» из-за парковочного места. В ходе ссоры он
достал из кармана ракетницу, которую купил для отпугивания собак, и хотел
напугать противника. Но затвор соскочил, раздался выстрел, после чего водитель «Рено»
уехал.
Следователем возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 213 УК РФ: хулиганство с применением оружия.