Вас тут не стояло!

1-го декабря в гатчинскую полицию поступило сообщение от 33-летнего жителя Рождествено, предпринимателя. На Варшавском вокзале таксист выстрелил в него из какого-то оружия, в машине загорелся коврик. Пожар он потушил, от вызова «скорой» отказался.

Дело было так. Около полудня предприниматель приехал на площадь у Варшавского вокзала. Припарковал свою машину и ушел по делам. Когда вернулся, за его автомобилем стоял другой, черный. Он стал сигналить, чтобы освободили проезд. В ответ из черной машины вышел мужчина и заорал, чтобы освободили его парковочное место. Он тут подрабатывает частным извозом. Слово за слово, таксист достал из куртки нечто, похожее на пистолет, и выстрелил. Попал предпринимателю в плечо. Было больно, но не смертельно. «Пуля» отскочила от куртки и влетела в салон. Началось задымление, загорелся резиновый коврик. Пострадавший отогнал машину на безопасное расстояние и закидал коврик снегом. Очаг возгорания был ликвидирован.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в полицию был доставлен 47-летний житель Гатчины Виталий В., официально не работающий. От него получили такое объяснение.

В тот день он подъехал к вокзалу, где у него возник конфликт с водителем «Рено Логан» из-за парковочного места. В ходе ссоры он достал из кармана ракетницу, которую купил для отпугивания собак, и хотел напугать противника. Но затвор соскочил, раздался выстрел, после чего водитель «Рено» уехал.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ: хулиганство с применением оружия.