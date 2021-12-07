Вертолет МИ-8 и учебно-тренировочные сборы

Традиционно
учебно-методические сборы прошли в три этапа. После инструктажа по технике
безопасности и наземной подготовки областные спасатели отработали спуск при
помощи альпинистского снаряжения из вертолета.
В учебно-тренировочных
сборах приняли участие структурные подразделения подведомственного учреждения Комитета
правопорядка и безопасности аварийно-спасательной службы Ленинградской области:
поисково-спасательные отряды из Тосно, Новой Ладоги, Шлиссельбурга, Лодейного
Поля и Приозерска.
В общей сложности 56
спасателей показали высокий уровень готовности и допущены к применению данных
навыков в рамках аварийно-спасательных работ.
Такая подготовка нужна на
случай работы спасателей в сложной обстановке, когда боевая задача потребует
спуска с воздушного транспорта в труднодоступную локацию.