Вертолет МИ-8 и учебно-тренировочные сборы

Традиционно учебно-методические сборы прошли в три этапа. После инструктажа по технике безопасности и наземной подготовки областные спасатели отработали спуск при помощи альпинистского снаряжения из вертолета.

В учебно-тренировочных сборах приняли участие структурные подразделения подведомственного учреждения Комитета правопорядка и безопасности аварийно-спасательной службы Ленинградской области: поисково-спасательные отряды из Тосно, Новой Ладоги, Шлиссельбурга, Лодейного Поля и Приозерска.

В общей сложности 56 спасателей показали высокий уровень готовности и допущены к применению данных навыков в рамках аварийно-спасательных работ.

Такая подготовка нужна на случай работы спасателей в сложной обстановке, когда боевая задача потребует спуска с воздушного транспорта в труднодоступную локацию.