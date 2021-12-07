Вертолет МИ-8 и учебно-тренировочные сборы

Вертолет МИ-8 и учебно-тренировочные сборы

6 декабря на базе поисково-спасательного отряда г.Тосно аварийно-спасательной службы Ленинградской области прошли ежегодные учебно-тренировочные сборы по допуску к десантированию с вертолета Ми-8.

Рубрики : Общество     07 Dec 2021

Традиционно учебно-методические сборы прошли в три этапа. После инструктажа по технике безопасности и наземной подготовки областные спасатели отработали спуск при помощи альпинистского снаряжения из вертолета.

В учебно-тренировочных сборах приняли участие структурные подразделения подведомственного учреждения Комитета правопорядка и безопасности аварийно-спасательной службы Ленинградской области: поисково-спасательные отряды из Тосно, Новой Ладоги, Шлиссельбурга, Лодейного Поля и Приозерска.

В общей сложности 56 спасателей показали высокий уровень готовности и допущены к применению данных навыков в рамках аварийно-спасательных работ.

Такая подготовка нужна на случай работы спасателей в сложной обстановке, когда боевая задача потребует спуска с воздушного транспорта в труднодоступную локацию.

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