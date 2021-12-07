«Вне времени...»: выставка Елены Зыковой

Образы Елены Зыковой, запечатленные на акварельной бумаге, полны света, жизнерадостности и внутренней свободы, ведь они передают внутренний мир самого автора. «Я всегда стараюсь заниматься в жизни тем, что приносит мне удовольствие», - признавалась художница.

Елена Александровна Зыкова (1967-2021) - участница российских и международных акварельных выставок Италии и Мексики. Ее изысканные акварельные пейзажи находятся в частных коллекциях в России, Польше, Литве, Израиле. Ставшая ее визитной карточкой акварель «Пионы» представлена в экспозиции знаменитого Международного музея акварели Фабриано в Италии.

Елена Зыкова являлась постоянной участницей акварельных выставок в Санкт-Петербурге, занималась росписью стен (фресками) и преподавала акварель взрослым в собственной творческой мастерской Алёны Зыковой «АЗЫ» в Гатчине. Являлась автором популярных видеокурсов по акварели в онлайн-школе «Живопись маслом».

Творчество Елены Зыковой — это не только образ жизни художницы, но и образ её мыслей и чувств. Выставка – это всегда представление того, что наиболее дорого. Коллекция работ Елены Александровны точно и полно показывает сущность ее творческого кредо, таланта и личности, отношения к жизни, человеку и природе.

Художница работала в разных жанрах, включая натюрморт и пейзаж. Среди ее работ - большое количество карандашных зарисовок, набросков и этюдов. Елена Александровна находилась в постоянном поиске новой реальности, новой художественной выразительности, передавая находки и открытия в своих работах. Из каждого своего путешествия она привозила множество зарисовок и творческих идей, которые затем становились прекрасными картинами.

Работы Елены Зыковой погружают нас в мир нежных оттенков, поэтичного настроения и тихого счастья. Особое место в творчестве художницы занимает тема природы, которая потрясает своей красотой и реалистичностью.

Как прекрасны и чувственны картины с цветами: здесь и розы, которые увивают перголу, и так любимые Еленой Александровной пионы, которые склонили свои головки под тяжестью лепестков. Среди волшебных космей, тянущихся к солнцу, пролетает шмель, явно торопясь по своим делам. Загадочные коты с выразительными мордочками – настоящие личности, и кто знает, что скрывается за их хитрыми глазками... Так уловить миг и изобразить его мог только человек, влюбленный во все прекрасное.

В экспозиции можно увидеть картины, где переданы холодное очарование и безмятежность Белого моря, посмотреть на залив и на восходящее солнце, нежно обнимающее поле своими тёплыми лучами. Благодаря таланту Елены Зыковой передавать эмоции через краски, посетители выставки смогут в полной мере испытать те же чувства, словно сами оказались в далёких и живописных краях, где побывала она. Гатчинцам будет особенно приятно увидеть знакомые виды заснеженной Гатчины, её парков и Большого Гатчинского дворца.

В каждой своей работе Елена Зыкова добивалась художественной ценности, красоты композиционных и колористических решений. Так она творила свой художественный мир, отражающий черты ее яркой художественной индивидуальности, которой она обладала в полной мере.

Выставка Елены Зыковой «Вне времени...» продлится по 31 декабря. Адрес: Гатчина, ул.120 Гатчинской дивизии, д.1 (з-д Ленинец). Режим работы: пн-пт: 11-18, сб. 11-17, выходной - воскресенье.

Елена Коверева, заведующая библиотекой