«Вне времени...»: выставка Елены Зыковой

Образы
Елены Зыковой, запечатленные на акварельной бумаге, полны света,
жизнерадостности и внутренней свободы, ведь они передают внутренний мир самого
автора. «Я всегда стараюсь заниматься в жизни тем, что приносит мне
удовольствие», - признавалась художница.
Елена
Александровна Зыкова (1967-2021) - участница российских и международных
акварельных выставок Италии и Мексики. Ее изысканные акварельные пейзажи
находятся в частных коллекциях в России, Польше, Литве, Израиле. Ставшая ее
визитной карточкой акварель «Пионы» представлена в экспозиции знаменитого
Международного музея акварели Фабриано в Италии.
Елена
Зыкова являлась постоянной участницей акварельных выставок в Санкт-Петербурге,
занималась росписью стен (фресками) и преподавала акварель взрослым в
собственной творческой мастерской Алёны Зыковой «АЗЫ» в Гатчине. Являлась
автором популярных видеокурсов по акварели в онлайн-школе «Живопись маслом».
Творчество
Елены Зыковой — это не только образ жизни художницы, но и образ её мыслей и
чувств. Выставка – это всегда представление того, что наиболее дорого.
Коллекция работ Елены Александровны точно и полно показывает сущность ее
творческого кредо, таланта и личности, отношения к жизни, человеку и природе.
Художница
работала в разных жанрах, включая натюрморт и пейзаж. Среди ее работ - большое
количество карандашных зарисовок, набросков и этюдов. Елена Александровна
находилась в постоянном поиске новой реальности, новой художественной
выразительности, передавая находки и открытия в своих работах. Из каждого
своего путешествия она привозила множество зарисовок и творческих идей, которые
затем становились прекрасными картинами.
Работы
Елены Зыковой погружают нас в мир нежных оттенков, поэтичного настроения и
тихого счастья. Особое место в творчестве художницы занимает тема природы,
которая потрясает своей красотой и реалистичностью.
Как
прекрасны и чувственны картины с цветами: здесь и розы, которые увивают перголу,
и так любимые Еленой Александровной пионы, которые склонили свои головки под
тяжестью лепестков. Среди волшебных космей, тянущихся к солнцу, пролетает
шмель, явно торопясь по своим делам. Загадочные коты с выразительными
мордочками – настоящие личности, и кто знает, что скрывается за их хитрыми
глазками... Так уловить миг и изобразить его мог только человек, влюбленный во
все прекрасное.
В
экспозиции можно увидеть картины, где переданы холодное очарование и
безмятежность Белого моря, посмотреть на залив и на восходящее солнце, нежно
обнимающее поле своими тёплыми лучами. Благодаря таланту Елены Зыковой
передавать эмоции через краски, посетители выставки смогут в полной мере
испытать те же чувства, словно сами оказались в далёких и живописных краях, где
побывала она. Гатчинцам будет особенно приятно увидеть знакомые виды
заснеженной Гатчины, её парков и Большого Гатчинского дворца.
В
каждой своей работе Елена Зыкова добивалась художественной ценности, красоты
композиционных и колористических решений. Так она творила свой художественный
мир, отражающий черты ее яркой художественной индивидуальности, которой она
обладала в полной мере.
Выставка
Елены Зыковой «Вне времени...» продлится по 31 декабря. Адрес: Гатчина, ул.120
Гатчинской дивизии, д.1 (з-д Ленинец). Режим работы: пн-пт: 11-18, сб. 11-17,
выходной - воскресенье.
Елена Коверева, заведующая библиотекой