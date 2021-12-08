Алкоголь продавать перестали

В магазине
индивидуального предпринимателя на проспекте 25 Октября, 41 продаются товары
производства и потребления. На прилавках была выставлена крепкая алкогольная
продукция: водка, коньяк, ром, вино, настойки – с соответствующими ценниками.
Данный факт нарушает
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления алкогольной продукции», в соответствии с которым продажа крепкой
алкогольной продукции индивидуальным предпринимателем запрещена.
Гатчинским городским
прокурором в отношении коммерсанта возбуждено дело об административном
правонарушении по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ: незаконная розничная продажа
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
В настоящее время
постановление находится на рассмотрении в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Нарушения закона
устранены: алкоголь в магазине не продается.
Старший помощник
прокурора К.Д. Иванова