Алкоголь продавать перестали

Алкоголь продавать перестали

Коммерсант, незаконно торговавший алкоголем в центре Гатчины, привлечен к ответственности. Гатчинская городская прокуратура провела проверку исполнения федерального законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и выявила нарушения.

Рубрики : Прокуратура     08 Dec 2021

В магазине индивидуального предпринимателя на проспекте 25 Октября, 41 продаются товары производства и потребления. На прилавках была выставлена крепкая алкогольная продукция: водка, коньяк, ром, вино, настойки – с соответствующими ценниками.

Данный факт нарушает Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции», в соответствии с которым продажа крепкой алкогольной продукции индивидуальным предпринимателем запрещена.

Гатчинским городским прокурором в отношении коммерсанта возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ: незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В настоящее время постановление находится на рассмотрении в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нарушения закона устранены: алкоголь в магазине не продается.

Старший помощник прокурора К.Д. Иванова

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