«Я — волонтёр!», или Те, кто живёт для людей

От ЗОЖ до борьбы за культурное наследие

Первым спикером круглого стола в «Купринке» стал Олег Семенов - инициатор и организатор некоммерческого добровольческого проекта по популяризации здорового и активного образа жизни «Гатчинские пробежки».

«Гатчинским пробежкам» уже семь лет, и все эти годы, вне зависимости от погоды и сезона, жители Гатчины имеют возможность приобщиться к здоровому образу жизни. За это время проект значительно окреп, приобрел популярность у многих горожан и вышел на новый, более высокий уровень существования.

К участию в пробежках приглашаются все желающие. Здесь никого не бросают — каждого новичка обязательно поддерживают более опытные бегуны. Помимо пропаганды здорового образа жизни, есть у проекта и экологические инициативы. Например, эко-субботники в Орловой роще, поддержка ЭкоФеста.

Узнать подробнее о проекте «Гатчинские пробежки» можно в одноименной группе ВКонтакте (https://vk.com/sport_gtn). Кстати, в этой группе состоит около двух с половиной тысяч человек, и она давно уже стала своего рода платформой для общения на самые разные темы, связанные со здоровым образом жизни.

О проекте «Волонтеры культуры» рассказала его координатор, член ревизионной комиссии Ленинградского областного отделения ВООПИК Тамара Турапина. В 2019 году Общество охраны памятников присоединилось к набирающей популярность волонтерской деятельности, став оператором направления «Волонтеры культуры». Главная задача этого направления - сохранение исторического облика малых городов.

- Еще один из проектов этого направления - «Волонтеры наследия» осуществляет ликбез о важности сохранения нашего культурного наследия или культурной среды, которой у нас в Гатчине с избытком, - рассказала Тамара Турапина. - К сожалению, не все ее видят, не все ее понимают и любят.

В еще одном проекте - «Рисуем Старую Гатчину» - задействованы учащиеся художественных школ и детских творческих объединений.

Сдай кровь — спаси жизнь человека!

Об очень важном и интересном проекте «Регистр доноров костного мозга. Гатчина» рассказала его представитель и волонтер Алина Рыкова. Этот проект создан для популяризации донорства среди граждан в нашем городе.

Трансплантация костного мозга используется для лечения многих гематологических, онкологических и наследственных заболеваний. Довольно часто это единственный способ спасти жизнь человека. Найти генетически подходящий или «родственный» материал для такой пересадки можно только в так называемом Регистре доноров костного мозга, который в России пока еще очень невелик: на всю огромную страну — около 300 тысяч потенциальных доноров. По сравнению с аналогичными зарубежными регистрами - это капля в море, поэтому очень часто за донорской кровью обращаются за границу. Это очень дорого, и эту услугу оплачивают, как правило, благотворительные фонды.

Словосочетание «донор костного мозга» у многих вызывает опаску. Однако, как говорит Алина, на самом деле все не так страшно, точнее, совсем не страшно. Для здорового человека процедура совершенно безопасна: для занесения в Регистр берется совсем немного крови из вены привычным способом. Отбираются определенные клетки крови - гемопоэтические (они же кроветворные, или стволовые). Если их пересадить больному человеку даже в небольших количествах, можно полностью восстановить кроветворение и иммунитет. Впрочем, до пересадки этих клеток дело может и не дойти. Комбинаций генов так много, что одно совпадение приходится на 10 тысяч человек.

Стать донором костного мозга может стать любой человек от 18 до 45 лет без противопоказаний по здоровью. Для этого достаточно обратиться в Центр крови города Гатчины по адресу: ул. Рощинская, д.15Б.

Узнать об этом проекте и записаться в Регистр можно в группе ВКонтакте «Регистр доноров костного мозга. Гатчина» (https://vk.com/club207174966).

Главная ценность — человек!

В этом убеждены все люди, которых мы называем добровольцами или волонтерами. Отсюда и их жизненная потребность — поддерживать и помогать слабым и маленьким, делать нашу жизнь лучше, становиться лучше и чище самим.

Если посмотреть на все волонтерские направления в Гатчине, очевидно, что от их внимания не укрылась ни одна актуальная проблема нашего общества.

Людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказывают поддержку волонтеры благотворительного фонда «Благо Дари», которым руководит Олег Богданов. Под эгидой фонда действуют стразу несколько социальных проектов. Это и помощь людям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, и поддержка бездомных людей. В рамках одного из последних проектов фонда - помощь Гатчинскому психоневрологическому интернату, где проживают люди с инвалидностью.

Волонтеры хорошего всем известного благотворительного фонда «Теплый дом» (представителем этого направления на круглом столе стала Юлия Осипова) помогают осуществлять комплексную помощь многодетным семьям.

Целых два экологических волонтерских проекта, благодаря которым наш город становится чище - «Крышечки ДоброТЫ» и «РазДельный Сбор Гатчина» - представила Инга Тюкавина.

Волонтер проекта «Котошеф Гатчина» Ольга Клементьева рассказала, как в Гатчине решают проблемы бездомных кошек.

Сутью и результатами своей деятельности поделились и другие гатчинцы, которые тоже считают себя волонтерами, хотя при этом могут и не входить в какое-либо общественное движение. Так, например, фотограф Елена Нургалиева в своих работах запечатлевает самые разные стороны жизни нашего города, а еще пишет книги для детей, основанные на событиях из жизни Гатчины.

Наверное, многие из нас задаются вопросом, кто такие волонтеры — обычные люди или герои.

- Получается, что на самом деле каждый из них - это совершенно обычный человек, - говорит организатор круглого стола «Я — волонтер!» Дарина Тоткайло. - И в то же время, это та самая ценность, личность, которая может сделать что-то потрясающее и в самом широком, и в самом узком, личном смысле. И особенно это стало очевидным в последние, очень сложные для всех нас времена. Волонтеры — люди, которым удается растопить лед между людьми, в силу обстоятельств пронизывающий сейчас все сферы нашей жизни...

Посмотреть полную видеозапись круглого стола «Я — волонтер» можно на странице «Гатчинская библиотека им. А.И. Куприна» ВКонтакте (https://vk.com/cuprinka?z=video-65749708_456239343%2F958c64199ae6c33553%2Fpl_wall_-65749708)

Юлия Лысанюк