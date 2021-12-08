Максим Гребнев из Сиверской – чемпион мира

Первую золотую медаль в
новой истории юношеских чемпионатов мира наш земляк выиграл в паре с петербуржцем Владимиром Сидоренко.
Максим ─ воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» из поселка Сиверский. В 2016 году Максиму было присвоено
спортивное звание «Мастер спорта России». Сейчас спортсмен учится в
педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского в Гатчине, является членом
национальной сборной России по настольному теннису.
Первенство мира по
настольному теннису среди юниоров до 20 лет проходило в Вила-Нова-ди-Гая в Португалии со 2 по 8
декабря.