Инициаторами акции
выступают альянс «Серебряный возраст» и коалиция НКО «Забота рядом», работающие
со старшим поколением. В Гатчинском районе акцию подхватили Совет ветеранов
войны и труда, Школа третьего возраста, общество жителей блокадного Ленинграда,
«Планета Добра» пос. Сиверский и клуб «Деревенские жизнелюбы» пос.
Войсковицы.
Акция «Одобрено старшим
поколением» призвана обратить внимание владельцев магазинов, кафе и прочих
заведений, насколько комфортно людям старшего поколения посещать их и
пользоваться их услугами. Еще одной целью акции является формирование у
общественности понимания того, что если предприятие сферы услуг удобно для
человека старшего возраста, то оно будет удобным и для всех возрастов.
Все волонтеры подошли к
делу серьезно, хорошо подготовились, выбрали места, где они никогда не были, и
беспристрастно по разработанному опросному листу провели оценку кафе, салонов
красоты, магазинов и аптек.
Сотрудники предприятий
любезно встречали экспертов-добровольцев, доброжелательно и с большим вниманием
принимали идеи по улучшению пространств. Шести заведениям, прошедшим
тестирование, волонтеры вручили специальную наклейку «Одобрено старшим
поколением».
- В ходе акции
«серебряные волонтеры» почувствовали себя действительно полезными и уже
разрабатывают планы на следующий год по проведению более масштабной акции, –
отметила председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила
Голубева.
Татьяна Можаева