Инициаторами акции выступают альянс «Серебряный возраст» и коалиция НКО «Забота рядом», работающие со старшим поколением. В Гатчинском районе акцию подхватили Совет ветеранов войны и труда, Школа третьего возраста, общество жителей блокадного Ленинграда, «Планета Добра» пос. Сиверский и клуб «Деревенские жизнелюбы» пос. Войсковицы.

Акция «Одобрено старшим поколением» призвана обратить внимание владельцев магазинов, кафе и прочих заведений, насколько комфортно людям старшего поколения посещать их и пользоваться их услугами. Еще одной целью акции является формирование у общественности понимания того, что если предприятие сферы услуг удобно для человека старшего возраста, то оно будет удобным и для всех возрастов.

Все волонтеры подошли к делу серьезно, хорошо подготовились, выбрали места, где они никогда не были, и беспристрастно по разработанному опросному листу провели оценку кафе, салонов красоты, магазинов и аптек.

Сотрудники предприятий любезно встречали экспертов-добровольцев, доброжелательно и с большим вниманием принимали идеи по улучшению пространств. Шести заведениям, прошедшим тестирование, волонтеры вручили специальную наклейку «Одобрено старшим поколением».

- В ходе акции «серебряные волонтеры» почувствовали себя действительно полезными и уже разрабатывают планы на следующий год по проведению более масштабной акции, – отметила председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Голубева.

Татьяна Можаева