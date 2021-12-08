В Гатчине и районе – 52 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 52 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 18
-
Тайцы – 2
-
с. Никольское – 1
-
Кобралово – 1
-
Меньково – 1
-
Высокоключевой – 1
-
Сиверский – 2
- Пудомяги
– 1
-
Коммунар – 17
-
Белогорка – 1
-
Большое Рейзино – 1
-
Химози – 1
-
Лампово – 1
-
Новый Свет – 1
-
Старосиверская – 1
-
Пудость – 2
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 11794 человек, 9288 – 78,8% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 8 декабря за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 93444 человек, 73871 поправился, скончались 2847
человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 6 декабря, в Ленинградской области вакцинировано 889104 человека. За сутки привилось
8206 жителей области. В регион поставлен 1106646 комплектов вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево;
- в
ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);
- в
Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д.
10).
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.