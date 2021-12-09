Где отключат свет в Гатчинском районе 10 декабря?

10.12.2021 с 09:30 до 14:30

г. Гатчина:

пер. Кузнецкий д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

ул. Пушкинская д. 47; ул. Заводская д. 27, 29; ул. Офицерская д. 11, 13.

с 09.12.2021 с 09:00 до 10.12.2021 до 16:00 (с включением на ночь)

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский, ул. Речная д. 65А-119; пр. Героев д. 57-101; ул. Средняя д. 1-22.

10.12.2021 с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Средняя д. 50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 30-68;

ул. Максимова д. 1-10; ул. Гатчинская д. 1-19А; пер. Гатчинский д. 1-8; ул. Баркановская д. 65-92; ул. Вокзальная д. 45-84; ул. Алексеевская д. 1-21; ш. Сиверское д. 6-15, 42-58, 29А; ул. Никольская д. 22-33, 70-76, 42А, 42; ул. Радищева д. 1-10; ш. Сиверское д. 6-16; ул. Максимова д. 5-21; ул. Средняя д. 28-39; ул. Софийская д. 1-12; ул. Средняя д. 1-35;

ул. Шифлеровская д. 1-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Лужская д. 8-28; ул. Пограничная д. 2-34; ул. Софийская д. 21-27; ул. Лесная д. 1-18; ш. Сиверское д. 1-25; ул. Румянцева д. 1-15; ш. Сиверское д. 2-43А; ул. Береговая д. 1-9; ул. Лесная д. 14-25, 27-29.