Возраст спорту не помеха

Участниками Спартакиады стали девять команд: «Сильвия-ветераны», «Маяк», «Арена», «Фортуна», «Мариенбург», «Спартак» и «Торпеда», а также представители Университета третьего возраста и Гатчинского отделения Всероссийского общества слепых (ВОС).

В программу восьмого сезона Спартакиады вошли соревнования по девяти видам спорта. Это пионербол, шахматы, русские шашки, настольный теннис, лыжные гонки, дартс, бадминтон, городки и ГТО.

Звание победителя Спартакиады пенсионеров в седьмой (!) раз завоевала команда «Сильвия-ветераны». Представители команды стали лучшими в пионерболе, бадминтоне, заняли второе место в лыжах, настольном теннисе, шашках, дартсе, фестивале ГТО и городках.

Второе место заняла команда «Фортуна», которая была первой в пионерболе, игре в дартс, фестивале ГТО, второй – в бадминтоне, а бронзу завоевала в городках, лыжах, настольном теннисе, шахматах.

На третьем месте – команда «Торпеда» (она была лучшей в лыжных гонках, настольном теннисе, шахматах, городках, второй – в пионерболе и третьей – в русских шашках, игре в дартс).

Отдельно в этот день чествовали представителей команд – участниц. Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов поблагодарил опытных спортсменов за активную помощь в формировании и подготовке команд.

Заслуженные награды получили Ольга Васильевна Фадеева («Арена»), Татьяна Гурьевна Мышкина («Фортуна»), Валентина Андреевна Балахонова (Университет третьего возраста), Ольга Николаевна Беляева («Маяк»), Тамара Александровна Олиниченко (ВОС), Маргарита Валентиновна Худякова («Мариенбург»), Борис Николаевич Петров («Сильвия-ветераны»), Федор Федорович Лесников («Торпеда»), Дарья Алексеевна Перкова («Спартак»).

- Все участники Спартакиады пенсионеров города Гатчины – пример для подражания, благодаря своей активной жизненной позиции, жизнелюбию и преданности спорту, - сказал Сергей Пименов и пожелал всем участникам крепкого здоровья. Кроме этого, всех спортсменов ждут на следующей Спартакиаде пенсионеров, которая начнется уже в январе 2022 года.

Победители – абсолютно все участники

После торжественного мероприятия бессменный лидер команды «Сильвия-ветераны» Владимир Александрович Радаев рассказал об успехах своих коллег не только на территории Гатчинского района и Ленинградской области, но и на всероссийском уровне.

- Изначально наша команда сформировалась на базе легкоатлетического клуба «Сильвия», где мы занимались бегом. Меня попросили заняться созданием новой команды, когда на ветеранов наконец-то обратили внимание, и люди «серебряного» возраста вернулись в полноценную жизнь всего нашего общества. Тем более что я давно знаком со своими коллегами по клубу «Сильвия» и знаю, кто и на что способен – кто может набрать наибольшее количеством очков в определенном виде спорта, - рассказал Владимир Радаев.

Да и сам Владимир Александрович даст фору любому прославленному спортсмену. Мастер спорта России по легкой атлетике среди ветеранов, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, кандидат в мастера спорта по ГТО, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, трехкратный серебряный призер Чемпионата мира по марафону среди ветеранов, пятикратный чемпион Европы по марафону (кроссу), чемпион России по полумарафону среди ветеранов, многократный чемпион Санкт-Петербурга по легкой атлетике, победитель I супермарафона на 100 миль по бездорожью в России, рекордсмен России в марафоне в своей возрастной группе, постоянный участник марафона «Дорога жизни» (в котором участвует в память о своем отце – участнике Великой Отечественной войне). Это лишь небольшая стена славы Владимира Радаева, в копилке которого – участие почти в сотне марафонов по всему миру.

С таким предводителем неудивительно, что команда «Сильвия-ветераны» становится победителем Спартакиады практически каждый год. Тем не менее, Владимир Радаев уверен, что победители – абсолютно все участники Спартакиады. Благодаря ежегодному спортивному состязанию, которое длится несколько месяцев, многие ветераны вернулись в спорт, а кто-то начал им заниматься с нуля.

«Мы стали одной семьёй»

Владимир Радаев собрал команду из более чем 30 человек. Каждый из них выступает в определенном виде спорта. Бывает, что другие команды обращаются к нему с просьбой забрать себе кого-нибудь из команды «Сильвия-ветераны».

- В этом нет ничего предосудительного. Мы уже стали одной большой семьей. Вместе ездим на экскурсии, концерты, проводим мероприятия, посиделки. В любом случае, переход в другую команду зависит от самого спортсмена, - отметил он.

Ветераны наладили тесный контакт с районным спорткомитетом, сотрудники которого всегда прислушиваются к участникам Спартакиады и идут навстречу, когда дело касается проведения соревнований или изменения перечня видов спорта.

Несмотря на то, что некоторые виды спорта в рамках Спартакиады, например, пионербол или лыжные гонки, являются травмоопасными, это не останавливает «серебряных» спортсменов, которые личным примером демонстрируют своим детям, внукам и всем окружающим преимущества занятий спортом и физической культурой в любом возрасте.

- Бывают травмы, но мы стараемся беречь себя, так как никто не хочет сойти с дистанции до конца Спартакиады, - сказал Владимир Радаев.

Победы областного уровня

Такое ответственное отношение к соревнованиям помогает гатчинским ветеранам принимать участие в Спартакиаде пенсионеров Ленинградской области и завоевывать призовые места в личном и командном первенстве.

В октябре текущего года III Спартакиада ветеранов региона, проведенная Ленинградской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, собрала 22 команды из всех районов области. Им предстояло сразиться в плавании, настольном теннисе, беге, комбинированной эстафете, дартсе, стрельбе из лазерного оружия, шашках, а также представить на суд жюри творческую визитную карточку.

По итогам областной Спартакиады спортсмены из Гатчинского района завоевали четыре медали и два командных призовых места в плавании (третье место) и настольном теннисе (второе место). Михаил Мурзов стал третьим в настольном теннисе, Ангелина Татарина заняла второе место в дартсе.

Лучшие «серебряные» представители Ленинградской области попадают в сборную команду, которая представляет наш регион на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров. Наш регион, как правило, входит в десятку лучших на данных соревнованиях.

- Ветеранам важно внимание. Спартакиада – это отличная возможность собраться вместе, пообщаться, познакомиться, провести время с пользой, улучшить свое здоровье. Спасибо администрации Гатчинского района и правительству Ленинградской области, которые нас в этом поддерживают, - отметил Владимир Радаев.

Ирина Хрусталёва

Фотографии Albina Hallakas