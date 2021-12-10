Честь и хвала Героям Отечества

Участниками церемонии стали губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой, руководители Гатчины и Гатчинского района
Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.
- В царской России это был День
Георгиевских кавалеров в честь святого Георгия Победоносца. Военные, получившие
три георгиевских креста, становились кавалерами Георгиевских крестов, им
воздавали заслуженные почести. В современной России, когда возрождали Орден
святого Георгия, появился праздник – День Героев Отечества. В этот день мы
чествуем всех – Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров орденов Славы,
- сказал Александр Дрозденко.
Глава региона добавил, что в этот день
ленинградцы также празднуют 80 лет со дня освобождения Тихвина.
- 22 ноября мы отметили 80 лет начала
работы Дороги жизни. Наверно, она не понадобилась бы, если бы советские войска в
1941 году не освободили Тихвин, потому что сомкнулось бы второе кольцо блокады,
и городу было бы очень тяжело выжить. Всего месяц Тихвин был захвачен фашистами,
но это повлекло за собой большие потери. Там мы потеряли многих бойцов – героев
своего времени, - сказал Александр Дрозденко.
Ирина Хрусталёва
Фото Ольги Фирсовой