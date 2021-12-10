Честь и хвала Героям Отечества

Участниками церемонии стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- В царской России это был День Георгиевских кавалеров в честь святого Георгия Победоносца. Военные, получившие три георгиевских креста, становились кавалерами Георгиевских крестов, им воздавали заслуженные почести. В современной России, когда возрождали Орден святого Георгия, появился праздник – День Героев Отечества. В этот день мы чествуем всех – Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров орденов Славы, - сказал Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что в этот день ленинградцы также празднуют 80 лет со дня освобождения Тихвина.

- 22 ноября мы отметили 80 лет начала работы Дороги жизни. Наверно, она не понадобилась бы, если бы советские войска в 1941 году не освободили Тихвин, потому что сомкнулось бы второе кольцо блокады, и городу было бы очень тяжело выжить. Всего месяц Тихвин был захвачен фашистами, но это повлекло за собой большие потери. Там мы потеряли многих бойцов – героев своего времени, - сказал Александр Дрозденко.

Ирина Хрусталёва

Фото Ольги Фирсовой