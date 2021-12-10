Как насчёт партии в гольф?

Президент Федерации гольфа Ленинградской области, руководитель Академии детского гольфа Северо-Запада Станислав Щукин обратился с предложением о развитии детского гольфа в Гатчине и районе. Он предложил организовать в детских образовательных учреждениях Гатчины малые формы гольфа. Положительный опыт уже есть в новых детских садах на Аэродроме. С большим интересом предложение было воспринято и в Гатчинском ПНИ. Люди старшего возраста с удовольствием принимают участие в игре в гольф.

Как заметил Станислав Юрьевич, подвижные занятия на свежем воздухе – хорошая профилактика респираторных заболеваний у детей и взрослых. Что особенно актуально в наше время.

Людмила Нещадим согласилась с доводами в пользу гольфа, но идея требует детального рассмотрения. В Гатчине есть возможность для реализации этих планов. Например, целесообразно будет предусмотреть площадки для мини-гольфа при строительстве новых школ. Под вопросом – обустройство гольф-площадки в Приоратском парке и на одной из общественных территорий непосредственно в Гатчине.

Также на приеме у руководителей Гатчины и района был задан вопрос от редакции газеты «Гатчинская правда» – в интересах жительницы города, инвалида I группы, которой необходим пандус в подъезде. Она проживает на Хохловом поле, на первом этаже панельной пятиэтажки. Выйти на улицу даже с посторонней помощью инвалиду-колясочнице весьма непросто. Откидной или складной пандус мог бы решить проблему непреодолимых ступеней.

В ходе приема было решено провести выездное рабочее совещание по адресу проживания женщины-инвалида, на месте – для выяснения всех технических деталей и принятия решения.