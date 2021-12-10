Как насчёт партии в гольф?

Президент Федерации
гольфа Ленинградской области, руководитель Академии детского гольфа
Северо-Запада Станислав Щукин обратился с предложением о развитии детского
гольфа в Гатчине и районе. Он предложил организовать в детских образовательных
учреждениях Гатчины малые формы гольфа. Положительный опыт уже есть в новых
детских садах на Аэродроме. С большим интересом предложение было воспринято и в
Гатчинском ПНИ. Люди старшего возраста с удовольствием принимают участие в игре
в гольф.
Как заметил Станислав
Юрьевич, подвижные занятия на свежем воздухе – хорошая профилактика
респираторных заболеваний у детей и взрослых. Что особенно актуально в наше
время.
Людмила Нещадим
согласилась с доводами в пользу гольфа, но идея требует детального
рассмотрения. В Гатчине есть возможность для реализации этих планов. Например,
целесообразно будет предусмотреть площадки для мини-гольфа при строительстве
новых школ. Под вопросом – обустройство гольф-площадки в Приоратском парке и на
одной из общественных территорий непосредственно в Гатчине.
Также на приеме у
руководителей Гатчины и района был задан вопрос от редакции газеты «Гатчинская
правда» – в интересах жительницы города, инвалида I группы, которой необходим
пандус в подъезде. Она проживает на Хохловом поле, на первом этаже панельной
пятиэтажки. Выйти на улицу даже с посторонней помощью инвалиду-колясочнице
весьма непросто. Откидной или складной пандус мог бы решить проблему
непреодолимых ступеней.
В ходе приема было решено
провести выездное рабочее совещание по адресу проживания женщины-инвалида, на
месте – для выяснения всех технических деталей и принятия решения.