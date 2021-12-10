Новый год в новой квартире встретят 239 семей Гатчинского района

Ключи от новых квартир из рук Александра Дрозденко и главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим получила 21 семья – жители Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». До конца года их обладателями станут все остальные семьи.

Новоселам сложно было сдержать свои эмоции: счастье, восторг, слезы радости. Жители приглашали Александра Дрозденко и Людмилу Нещадим на новоселье, благодарили за настоящий новогодний подарок.

- На протяжении 15 лет мы жили с родителями в старом доме 1903 года постройки без каких-либо удобств на улице Широкой в Гатчине, воду приходилось привозить в канистрах. В 2016 году по итогам комиссии нас признали подлежащими переселению, но мы не думали, что это произойдет так быстро. В новую квартиру сначала запустим наших котов и собаку. Эмоций много, сложно передать, - сказала жительница теперь уже нового дома Стелла Бестужева, пожелав своим соседям счастья.

Елена Катрич из поселка Сиверский проживала в старом доме 1950 года постройки на улице 67 км на протяжении 18 лет. Елена призналась, что сначала не поверила, когда ее пригласили в администрацию поселения, чтобы писать соответствующее заявление о переезде в новый дом в Гатчине.

- Уже была в новой квартире. Разница – колоссальная. Благодаря переселению нас всех буквально спасли из тех условий, в которых мы были вынуждены проживать. Квартира – теплая, чистая, уже с отделкой. Новый год будем встречать уже в ней. Спасибо большое тем, кто причастен к началу нашей новой жизни, - сказала она.

Новый четырехэтажный дом практически за год построил «Специализированный застройщик Ленинградской области № 1». Придомовая территория благоустроена, оборудована парковка на 139 мест, квартиры полностью готовы для заселения. В новом доме приобретено 239 квартир. Администрации муниципальных образований – участники программы ведут с гражданами работу по оформлению жилых помещений в собственность и заключению договоров социального найма и мены.

В Гатчине, Сиверском и Вырицком городских поселениях будет расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров, 600 граждан из 261 жилого помещения сегодня находятся в процессе переезда. Расходы по реализации программы расселения аварийного жилья в Гатчинском районе составили 589,4 млн рублей.

Александр Дрозденко напомнил, что программа расселения ветхого и аварийного жилья реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Речь идет о жилье, которое либо невозможно отремонтировать, либо ремонт будет дороже постройки нового жилья. В рамках программы, которая финансируется из федерального, областного и местного бюджетов, строятся новые дома или администрации поселений покупают квартиры на вторичном рынке. В Гатчинском районе в программе принимают участие 12 поселений.

Александр Дрозденко поблагодарил представителей партии «Единая Россия», которые утвердили продолжение программы до конца 2025 года. Второй этап программы обойдется региональной казне в 17,5 млрд рублей, благодаря этому 15,5 тысяч жителей смогут переехать в благоустроенное жилье. Также глава региона анонсировал обязательное продолжение программы и на третий этап.

- Строить новое жилье непросто – мы должны выдерживать метраж, учитывать ограничения по стоимости квадратного метра, строить парковки, выполнять работы по благоустройству. Но это нужно делать, так как невозможно прививать детям и внукам патриотизм и любовь к Родине в старых квартирах и домах без элементарных удобств, - сказал он.

Глава региона выразил благодарность комитету по строительству Ленинградской области и Ленинградскому областному жилищному агентству ипотечного кредитования, которые занимают расселением ветхого и аварийного жилья.





Фото Ольги Фирсовой