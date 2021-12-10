Новый год в новой квартире встретят 239 семей Гатчинского района

Ключи от новых квартир из рук Александра
Дрозденко и главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим получила 21
семья – жители Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений в рамках
реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». До
конца года их обладателями станут все остальные семьи.
Новоселам сложно было сдержать свои эмоции:
счастье, восторг, слезы радости. Жители приглашали Александра Дрозденко и
Людмилу Нещадим на новоселье, благодарили за настоящий новогодний подарок.
- На протяжении 15 лет мы жили с
родителями в старом доме 1903 года постройки без каких-либо удобств на улице
Широкой в Гатчине, воду приходилось привозить в канистрах. В 2016 году по
итогам комиссии нас признали подлежащими переселению, но мы не думали, что это
произойдет так быстро. В новую квартиру сначала запустим наших котов и собаку.
Эмоций много, сложно передать, - сказала жительница теперь уже нового дома
Стелла Бестужева, пожелав своим соседям счастья.
Елена Катрич из поселка Сиверский
проживала в старом доме 1950 года постройки на улице 67 км на протяжении 18
лет. Елена призналась, что сначала не поверила, когда ее пригласили в
администрацию поселения, чтобы писать соответствующее заявление о переезде в
новый дом в Гатчине.
- Уже была в новой квартире. Разница –
колоссальная. Благодаря переселению нас всех буквально спасли из тех условий, в
которых мы были вынуждены проживать. Квартира – теплая, чистая, уже с отделкой.
Новый год будем встречать уже в ней. Спасибо большое тем, кто причастен к
началу нашей новой жизни, - сказала она.
Новый четырехэтажный дом практически за
год построил «Специализированный застройщик Ленинградской области № 1».
Придомовая территория благоустроена, оборудована парковка на 139 мест, квартиры
полностью готовы для заселения. В новом доме приобретено 239 квартир.
Администрации муниципальных образований – участники программы ведут с
гражданами работу по оформлению жилых помещений в собственность и заключению
договоров социального найма и мены.
В Гатчине, Сиверском и Вырицком городских
поселениях будет расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч
квадратных метров, 600 граждан из 261 жилого помещения сегодня находятся в
процессе переезда. Расходы по реализации программы расселения аварийного жилья
в Гатчинском районе составили 589,4 млн рублей.
Александр Дрозденко напомнил, что
программа расселения ветхого и аварийного жилья реализуется по инициативе
президента РФ Владимира Путина. Речь идет о жилье, которое либо невозможно
отремонтировать, либо ремонт будет дороже постройки нового жилья. В рамках
программы, которая финансируется из федерального, областного и местного бюджетов,
строятся новые дома или администрации поселений покупают квартиры на вторичном
рынке. В Гатчинском районе в программе принимают участие 12 поселений.
Александр Дрозденко поблагодарил
представителей партии «Единая Россия», которые утвердили продолжение программы
до конца 2025 года. Второй этап программы обойдется региональной казне в 17,5
млрд рублей, благодаря этому 15,5 тысяч жителей смогут переехать в
благоустроенное жилье. Также глава региона анонсировал обязательное продолжение
программы и на третий этап.
- Строить новое жилье непросто – мы должны
выдерживать метраж, учитывать ограничения по стоимости квадратного метра,
строить парковки, выполнять работы по благоустройству. Но это нужно делать, так
как невозможно прививать детям и внукам патриотизм и любовь к Родине в старых
квартирах и домах без элементарных удобств, - сказал он.
Глава региона выразил благодарность
комитету по строительству Ленинградской области и Ленинградскому областному
жилищному агентству ипотечного кредитования, которые занимают расселением
ветхого и аварийного жилья.
Фото Ольги Фирсовой