«Приучите птиц в мороз к своему окну…»

Главным событием стала организованная в рамках фестиваля выставка деревянных и «съедобных» кормушек. Фантазии родителей и детей не было границ – кормушки из коры, дсп, фанеры, деревянного массива... Кормушки-столовые, кормушки-кафе, маленькие и большие, «честносамодельные» и сборные. Некоторые изделия имели свое название. Например, «Дед» - кормушка, сделанная вместе с мастером-дедушкой.

Интересными были и съедобные кормушки. Мамы-мастерицы заливали вместе с детьми зерна желатином или клейстером, выдерживали в холодильнике или запекали в духовке. Такие кормушки могут стать замечательным кормом для лесных птиц и украшением елочек в Орловой роще.

На выставке работало детское жюри, отмечая все понравившиеся кормушки. По итогам голосования были особо отмечены кормушки Арины Кульковой и Кирилла Гриднева. Этим ребятам были вручены книги «Птицы Санкт-Петербурга».

Более чем двадцати юным мастерам были вручены книжки-раскраски «Редкие птицы Санкт-Петербурга». Эти прекрасные издания нам подарили наши друзья из дирекции ООПТ Санкт-Петербурга.

Ребята из двенадцати классов лицея представили на выставке более ста кормушек. Большую часть мастера забрали домой, чтобы повесить во дворе или на даче. Оставшиеся кормушки обучающиеся из творческого объединения «Экопроект» будут развешивать на территории детских садов, возле библиотек микрорайона «Хохлово поле», на пришкольном участке лицея, у районного центра дополнительного образования, у Дома творчества «Журавушка».

Мы благодарим всех участников фестиваля кормушек! Но важно помнить, что, хотя сделать кормушку трудно, еще труднее не забывать ежедневно подсыпать в кормушки корм. Птицы будут благодарны. А потому - фестиваль продолжается!

Людмила Чиринскайте, педагог Дома творчества «Журавушка»

Чем и как кормить птиц зимой?

Кормушку для птиц лучше всего изготавливать таким образом, чтобы воспользоваться ею могли только мелкие птицы — синицы, поползни, зеленушки, воробьи, снегири. Бумажные и картонные кормушки — не самый лучший вариант, поскольку они слишком легкие, быстро размокают и приходят в негодность. Самой подходящей для зимней подкормки считается деревянная кормушка, причем, чем она тяжелее, тем лучше.

Универсальный корм для всех птиц — сырые семена подсолнечника, которые можно недорого приобрести на рынке. Синички любят сырые семечки тыквы или арахиса. Для воробьев и голубей подойдут разнообразные сырые крупы, семечки, сухие хлебные крошки, ячмень, пшеница. Для снегирей и свиристелей можно еще с осени заготовить сушеные ягоды рябины и боярышника. Для щеглов лакомством станет дробленая смесь, семена репейника. Для мелких птиц подойдет просо (но не пшено, которое быстро окисляется и портится). Можно покупать специальный корм для птиц в зоомагазине.

Энергетическим лакомством для многих птиц является несоленое сало. Его можно давать в морозные дни, просто положив в кормушку или привязав проволокой к дереву. Можно использовать и такой оригинальный способ — растопить сало и залить его горячим в трещины коры.

Не рекомендуется кормить птиц пшеном. Нельзя давать им свежий хлеб, а вот сухие хлебные крошки можно! Ни в коем случае нельзя давать синичкам и другим птицам ржаной хлеб!

Не забывайте подсыпать корм в кормушку в течение дня: еда у птиц должна быть всегда! Наполнять кормушку лучше всего в определенное время — с утра, когда птицы просыпаются, и перед закатом, когда они готовятся ко сну. В остальное время птицы должны искать себе корм сами.

Зимний «пирог» для птиц

Для зимующих птиц можно сделать своеобразный, но очень полезный «пирог». Для этого готовится смесь из сырых семян подсолнечника, овсяных хлопьев, разнообразных круп. Затем в глубокую сковороду кладут нарезанное на кусочки несоленое сало и растапливают его на медленном огне. Полученным жиром заливают зерновую смесь (в пропорции треть сала на две трети остальных ингредиентов) и дают ей застыть. После того, как пирог застынет, его можно повесить в саду или закрепить в любом другом месте.