Гатчинский ТЮЗ приглашает на премьеру!

Сказка «Снежная королева» Г.Х. Андерсена хорошо всем знакома. Но юных зрителей ждут сюрпризы. Конечно, до поры, до времени они не раскрываются, но, как говорит режиссер театра Елена Котельникова, все равно это будет классика.

- Я считаю, что не должно быть большого расхождения в восприятии у детей в плане того, как им преподносят детские сказки дома и в театре, - говорит Елена Николаевна. - Историю о Снежной королеве разные театры могут трактовать по-разному. Но всегда это сложный, многогранный образ, который заставляет задумываться о каких-то вечных ценностях — о борьбе добра и зла, о красоте и пустоте души, о любви и дружбе, о холодном сердце и горячем сердце, полном любви и сострадания. Это всегда было, есть и будет.

Начало спектакля в 12 часов в концертном зале «Центра творчества юных». Показ будет проводиться с ограничением численности зрителей и соблюдением масочного режима!